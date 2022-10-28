Оценщик «Открытия» определил предварительную стоимость группы

Стоимость банка «Открытие», который ЦБ планирует продать ВТБ, превышает 350 млрд руб., посчитал оценщик. Сумма не окончательная, а глава ВТБ Андрей Костин ранее заявил, что «дискуссия по конкретным позициям еще не закончена»

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Рыночная стоимость 100% акционерного капитала группы «Открытие» находится в диапазоне 359–386 млрд руб., следует из презентации оценщика, аудиторской компании «Деловые решения и технологии» (бывшая Deloitte), которую ЦБ нанял для подготовки продажи актива группе ВТБ. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом подготовки сделки.

Оценка дана по состоянию на 30 июня 2022 года. На момент начала процедуры в июле третий квартал еще не закончился, и оценщик мог получить отчетность группы только по итогам полугодия. Пока это именно оценка, а не сумма продажи (она должна быть утверждена сторонами сделки).

В «Деловых решениях и технологиях» отказались от комментариев. В аппарате правительства переадресовали вопросы в ВТБ и Банк России. РБК направил запрос в «Открытие», ВТБ, ЦБ и Минфин.

О планах присоединить «Открытие», а также крымский РНКБ к банку ВТБ стало известно в апреле. Такую идею в письме к премьеру Михаилу Мишустину выдвинул президент и председатель правления ВТБ Андрей Костин. Глава «Открытия» Михаил Задорнов идею консолидации не поддерживал.

После санации «Открытия» в 2017 году Банк России не раз заявлял о намерении продать актив и даже планировал разместить пакет акций банка на бирже (IPO). Сделка откладывалась в 2020 году из-за пандемии коронавируса, а в феврале 2022-го «Открытие» попало под блокирующие санкции США, Евросоюза и Великобритании. В этих условиях продажа группы банку ВТБ — практически единственный для регулятора вариант реализовать актив, поясняла глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она подчеркивала, что Банк России рассматривает только вариант продажи «Открытия» «по рыночной оценке», а не передачи в пользу ВТБ.

Что известно о финансовом положении «Открытия» С марта этого года ЦБ запретил российским банкам раскрывать основные формы отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Кредитные организации также могут не публиковать МСФО. Тем не менее «Открытие» раскрывало некоторые показатели баланса. Так, согласно презентации банка (есть у РБК), на 1 июля его регуляторный капитал составлял 369 млрд руб. по РСБУ, что близко к выводам оценщика. На ту же дату активы банка были на уровне 3 трлн руб., а норматив достаточности собственных средств (Н1.0) — 13,7%. Послабления ЦБ позволили показать «Открытию» прибыль по итогам полугодия в размере 5,7 млрд руб., хотя финансовый результат группы по МСФО был отрицательным, признавал Задорнов. Весь сектор по итогам первой половины 2022 года показал убыток на 1,5 трлн руб., отмечал в интервью РБК первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. Принадлежащий ЦБ актив, по мнению оценщиков, оказался в 1,6–1,8 раза дороже стоимости всех обыкновенных акций ВТБ: по данным Мосбиржи, на 27 октября их рыночная капитализация составляла 218,4 млрд руб. Акции ВТБ подешевели в феврале на фоне усиления санкционных рисков. Сейчас они торгуются по 1,7 коп., еще в начале февраля стоили дороже 4 коп., а прошлой осенью — дороже 5 коп. У ВТБ есть еще привилегированные акции, но они не торгуются, поэтому их рыночной оценки нет. «Открытие» на бирже также не представлено. На конец 2021 года совокупный капитал ВТБ составлял 2,18 трлн руб., следует из отчетности группы по МСФО. Для сравнения: у «Открытия» этот показатель тогда составлял 551,6 млрд руб.

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Справедлива ли цена «Открытия»

«Сделка точно будет закрыта до конца года. Базовая оценка в целом, наверное, завершена. Но дискуссия по каким-то конкретным позициям еще до конца не закончена», — сказал Костин журналистам 27 октября, отвечая на вопрос об «Открытии» (цитата по ТАСС). Президент ВТБ отметил, что рассчитывает найти компромисс с ЦБ по цене актива. «Я планирую в ближайшее время встретиться с руководством Центрального банка. Я думаю, у нас буквально неделю — полторы займет окончательно «дотереть» имеющиеся [вопросы]», — добавил он.

Задорнов, комментируя ранее сделку с ВТБ, указывал, что регулятор, как акционер и санатор «Открытия», заинтересован вернуть как можно больше средств, вложенных в капитал группы. По оценкам топ-менеджера, это около 530 млрд руб., 70–80 млрд руб. из которых уже компенсировано за счет дивидендов и некоторых сделок «Открытия» по продаже активов. Таким образом, даже если ЦБ удастся продать актив по верхней границе ценового диапазона, установленного оценщиками, он недосчитается еще порядка 64 млрд руб.

Оценка в диапазоне 359–386 млрд руб. примерно соответствует капиталу банка «Открытие», что может свидетельствовать о высоком качестве его баланса, говорит независимый финансовый эксперт Ольга Ульянова. При этом сравнивать оценочную стоимость «Открытия» с рыночной капитализацией ВТБ и других российских эмитентов она считает некорректным. «Небывало низкая рыночная капитализация российских компаний (и ВТБ не исключение) в сегодняшних условиях — это производная от кратного снижения количества потенциальных инвесторов за счет ухода иностранных игроков, постоянной рыночной нервозности и волатильности, снижения объемов свободных денежных средств у инвесторов и проблем с рыночной инфраструктурой», — рассуждает эксперт.

По последним данным отчетности «Открытия» по МСФО (на конец 2021 года. — РБК), группа производит «неплохое впечатление», говорит главный аналитик консалтинговой компании «РегБлок» Анна Авакимян: «Двузначная рентабельность капитала и прогресс в части повышения операционной эффективности налицо». Но в отношении выводов оценщиков она скептична.

«Результаты оценки стоимости группы выглядят неожиданно не только с позиции биржевой стоимости акций публичных российских банков, но и в сравнении с ценой сделок по покупке акций Росбанка и «Тинькоффа», — заключает Авакимян.

Как продаются банки в России В апреле 2022 года французская Societe Generale продала контрольный пакет в Росбанке «Интерросу» Владимира Потанина с существенным дисконтом — за 0,2–0,3 капитала, утверждали источники «Коммерсанта». Со значительной скидкой был продан и пакет основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова. Бизнесмен утверждал, что получил от структур Потанина за свои 35,1% акций не более 3% реальной стоимости этой доли. О сделке стало известно 28 апреля, накануне рыночная капитализация TCS Group составляла $6,9 млрд. Соответственно, пакет Тинькова мог стоить порядка $2,4 млрд. «Коммерсантъ» писал, что 35% TCS Group могли продать гораздо дешевле, чем за $300 млн. Знакомый Тинькова говорил РБК, что обсуждалась сумма $350 млн.

В условиях засекреченной отчетности крайне сложно подтвердить оценки, сделанные инсайдерами, — для этих целей просто нет данных в свободном доступе, говорит управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов. «Кроме того, даже в случае наличия информации возможны широкие рамки дискуссии на тему того, по какой стоимости оценивать замороженные активы и какой дисконт применять к реструктурированным требованиям (кредитам. — РБК)», — добавляет аналитик, подчеркивая, что достижение консенсуса по этим вопросам «сильно усложнилось».

В июне Костин утверждал, что у ВТБ есть деньги на покупку «Открытия». Издание Frank Media со ссылкой на источники сообщало, что госбанк может получить 100% акций банка «Открытие» в обмен на остатки выпуска ОФЗ, который группа держит на балансе со времен санации Банка Москвы. Таким образом, стоимость актива могла составить чуть больше 100 млрд руб., что ниже заключения оценщика.

Авакимян считает, что «инвестору потребуется дисконт или отсрочка по оплате акций, а вот пойдет ли на это Банк России — отдельный вопрос».

Ульянова тоже считает, что основная интрига заключается в конкретных договоренностях продавца и покупателя «о графике и структуре платежей, возможности рассрочек или обмена активами». «Наверное, какая-то гибкость реальному покупателю «Открытия» может быть предоставлена, хотя и в ограниченном объеме, учитывая, что даже оценка от консультантов на сегодня несколько ниже, чем появлявшаяся в публичных источниках информация о стоимости санации «Открытия» для ЦБ», — резюмирует эксперт.