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Набиуллина — о банках США, скачках рубля и аномалиях с акциями. Главное

Эльвира Набиуллина: «Мы можем повысить ставку, если будут расти проинфляционные риски»
Глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге рассказала о том, чем чреваты проблемы банков США и Европы, об аномалиях на торгах рублем и акциями, а также о том, печатает ли ЦБ деньги. РБК приводит ее главные заявления
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Артём Кудрявцев / пресс-служба Банка России)

О влиянии проблем банков США и Европы на российскую экономику

«В оценке внешних условий не могу не прокомментировать текущую ситуацию в банковской системе США и Европы. Прямого влияния на российскую финансовую систему нет. Но сам по себе этот новый фактор добавляет неопределенности относительно дальнейшей траектории мировой экономики. Сложившаяся ситуация обостряет для западных центральных банков проблему балансировки между целями денежно-кредитной политики и рисками для финансовой стабильности. С одной стороны, мы видим уязвимость финансового сектора к процентному и другим рискам. С другой, текущее инфляционное давление остается повышенным. В комплексе эта ситуация может увеличить риски рецессии в мировой экономике, несмотря на те сильные данные, которые мы видели в последнее время. Для России замедление спроса в мировой экономике означает замедление спроса на наши экспортные товары, что может оказать дополнительное проинфляционное давление».

«Здесь, конечно, один из самых главных уроков — [это то], что базовые вещи — сбалансированная денежно-кредитная политика и сбалансированная политика финансовой стабильности — предотвращают возникновение таких вот системных проблем. Им надо следовать в любом случае».

О вероятности повышения ключевой ставки

«Мы действительно дали сигнал, что можем повысить ставку, если будут расти проинфляционные риски. […] Мы сейчас видим, что баланс рисков не изменился, это означает, что вероятность повышения ключевой ставки есть, но это не предопределено».

О необоснованных скачках рубля 16 марта

«Что касается ситуации на валютном рынке, каких-то действий, так называемых спекулятивных, мы не видим. Но действительно были движения курса, в середине марта особенно. И это связано с тем, что мы видели концентрацию открытых позиций в преддверии экспирации на бирже фьючерсных контрактов. И, в принципе, из-за того, что снизилась ликвидность валютного рынка, такие колебания цен могут быть»

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ЦБ вместе с Московской биржей рассматривает возможность совершенствования дизайна торгов, «чтобы, в том числе, расширить время расчета фиксинга, для того чтобы нейтрализовать такие колебания», отметила Набиуллина.

«Но несмотря на то, что это объясняется нормальной рыночной практикой, мы все равно пристально посмотрим на этот случай на предмет манипулирования, как рассматриваем любое аномальное поведение на рынке».

О планах по смене собственников Альфа-банка

«Нам пока не поступали такие предложения. Мы структуру сделки не понимаем — нужно ли для этого согласование с Центральным банком, я не могу сказать. У нас нет запроса со стороны собственника Альфа-банка».

«Мотивы, по которым они (такие сделки. — РБК) осуществляются, надо у собственников спрашивать. Если эта сделка поступит нам на согласование, безусловно, мы будем ее оценивать на предмет соответствия всем требованиям законодательства. В том числе, и оценивать приобретателя акций».

О возможном обмене активами между Сбербанком и австрийским Raiffeisen Bank

«Здесь у нас нет какой-то общей позиции. Надо смотреть, нужно ли согласовывать эту сделку. Если речь будет идти о переводе денег за рубеж, то, конечно, нужно будет разрешение. Пока к нам не поступали предложения по конкретным сделкам, поэтому я не могу здесь комментировать».

Об отмене комиссии за переводы самому себе до 1,4 млн руб. в месяц

«Наша позиция здесь не изменилась. Мы понимаем, что некоторые банки против, но мы считаем принципиально важным, чтобы у людей было право свои сбережения хотя бы в рамках застрахованной суммы переводить из одного банка в другой банк свободно». ЦБ не поддерживает практику, когда банки с помощью высоких комиссий за переводы могут «запирать людей в рамках одного банка, когда даже другой банк предлагает более выгодные условия», указала Набиуллина.

О смягчении требований по выводу дивидендов из России

«Мы поддерживаем это предложение — либерализовать выплату дивидендов, полученных от тех инвестиций, которые были осуществлены после марта прошлого года».

«Никаких рисков от этого для волатильности, для инфляции мы не видим, но считаем, что это увеличит инвестиционную привлекательность, создаст больше доверия для инвесторов, для того чтобы вкладывать в российскую экономику. Сейчас экономика нуждается в инвестициях, мне кажется, это абсолютно обоснованное, правильное решение».

«Либерализация если будет, то будет касаться дивидендов от инвестиций, которые осуществлены позже определенной даты [...] Если компания работает, отделить ее инвестиции предыдущие от нынешних будет достаточно сложно. Это требует обсуждения, поэтому пока было бы преждевременно говорить, как это будет работать».

О единоразовом взносе в бюджет

«Что касается взноса в бюджет со стороны банков, честно говоря, мы не нашли веских оснований, чтобы для банков делать исключения из общего правила в этой ситуации. Единственное, в чем заключается наша позиция: если банки будут попадать под общее правило, то это должны быть те банки, которые не используют наши регуляторные послабления».

Об «ипотеке от застройщиков», «ипотечном кэшбэке» и других схемах

«Нас абсолютно не устраивают эти схемы — черт-те знает какие, как вы сказали (в ответ на вопрос журналиста. — РБК). Согласна с этим. И мы не только мониторим эту систему и готовы принять решение по ним [...] Мы видим, во-первых, что растет доля кредитов с низким первоначальным взносом, потенциально более рисковых, доля кредитов, которые выдаются людям с высокой долговой нагрузкой. То есть, например, выросла доля тех кредитов, которые выдаются людям, где нужно будет 80% своего дохода платить на обслуживание кредита. Это тоже потенциально очень рисковая система. Мы поэтому с 1 декабря повысили макронадбавки для банков по ипотеке с низким первоначальным взносом. Очередное повышение будет с 1 мая. И что касается ипотеки от застройщиков, точно так же будут вводиться повышенные резервы для банков, которые применяют эти схемы».

«По всем этим схемам в конечном счете — за этот праздник, как вы говорите, — платят люди из своего кошелька. Конечно, мы с этими схемами будем бороться. И я уже говорила и еще раз говорю — если они будут множиться, то мы будем очень настойчиво выходить в Думу и предлагать принять решение, по которому такие ипотечные программы только возможны в рамках строго описанных законов. Чтобы не было никаких отклонений. Потому что все эти отклонения идут не на пользу заемщикам, во многом это недобросовестные продажи, когда заемщики просто обманываются».

О том, печатает ли ЦБ деньги

«На жаргоне центральных банков у экономистов печатанием денег обычно называется неограниченное эмиссионное финансирование государства или компании со стороны Центрального банка, и такое поведение неизбежно приводит к росту инфляции. Если не устанавливать таких границ для роста денежной массы, то цены будут расти безгранично. Мы этим не занимаемся».

Об аномальных торгах малоизвестными акциями

«У нас действительно на организованных торгах объемы торгов снизились, ликвидность снизилась, уменьшился free float, нерезиденты ушли, и многие розничные инвесторы проявляют осторожность. Поэтому объективно возросла чувствительность ценовая к количеству и качеству сделок. Повышенная волатильность низколиквидных активов была [...] стала более заметной, когда доля физических лиц стала выше на рынке».

«Здесь нужны, наверное, дополнительные меры. Биржа приняла уже некоторые меры, чтобы ограничить наиболее агрессивные заявки на фондовом рынке, ввела аукцион открытия. Сейчас обсуждаются и другие варианты [...] Возможно введение дискретных аукционов, уменьшение ценовых коридоров и какие-то инструменты стабилизации ценового процесса».

О том, почему Евросоюз не смог найти все замороженные резервы ЦБ

«Здесь я ничем помочь не могу».

Теги
Эльвира Набиуллина ключевая ставка Ипотека рубль Альфа-Банк Сбербанк манипулирование
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