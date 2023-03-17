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Набиуллина раскритиковала практику «запирать людей в рамках одного банка»

Эльвира Набиуллина: ЦБ не поддерживает практику «запирать людей в рамках одного банка»
Банк России не поменял своего мнения относительно установления бесплатных переводов на уровне 1,4 млн руб. Против инициативы выступали крупные банки. Кредитные организации предлагают диапазон в 300–600 тыс. руб.
Фото: Michael Debets / ТАСС
Фото: Michael Debets / ТАСС

Банк России не собирается менять свою позицию по установлению суммы денежных переводов без комиссии между счетами одного клиента в разных банках до 1,4 млн руб. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России.

«Наша позиция здесь не изменилась. Мы понимаем, что некоторые банки против, но мы считаем принципиально важным, чтобы у людей было право свои сбережения хотя бы в рамках застрахованной суммы переводить из одного банка в другой банк свободно», — сказала Набиуллина. Она вновь обратила внимание на то, что ЦБ не поддерживает практику, когда банки с помощью высоких комиссий за переводы могут «запирать людей в рамках одного банка, когда даже другой банк предлагает более выгодные условия». По мнению Набиуллиной, это сдерживает конкуренцию.

Впервые о возможности отмены комиссий за переводы «самому себе» до 1,4 млн руб. в месяц Набиуллина сообщила еще в декабре 2021 года. Законопроект с соответствующей инициативой был принят Госдумой в первом чтении в декабре 2022 года. Речь идет о переводах в том числе через Систему быстрых платежей (СБП) и финансовые платформы. Проект был внесен депутатами, но именно планку в 1,4 млн руб. предлагал Банк России (сам ЦБ правом законодательной инициативы не обладает).

Как говорил РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, при обсуждении варианта законопроекта ко второму чтению основная дискуссия строится вокруг размера переводов без комиссии. Между банками сейчас обсуждается снижение планки для бесплатных операций до диапазона 300–600 тыс. руб. в месяц, сообщали два источника РБК на финансовом рынке. По их словам, против инициативы в первоначальном виде в первую очередь выступают Сбербанк и ВТБ. Один из собеседников уточнил, что эти банки в качестве компромисса предлагали установить лимит бесплатных переводов на уровне 200 тыс. руб. При этом часть банков, в основном небольших, наоборот, поддерживают предлагаемый бескомиссионный лимит в 1,4 млн руб.

Ассоциация банков «Россия» (АБР) еще в начале декабря 2022 года направляла Аксакову свой отзыв на законопроект (есть у РБК). В письме АБР предупреждает, что отсутствие механизма компенсации убытков банков от введения запрета на комиссии может привести к сворачиванию данного направления переводов в связи с его нерентабельностью. Еще одно следствие нерыночного регулирования — повышение тарифов на другие банковские продукты и услуги, утверждает ассоциация. Согласно опросу АБР, банки оценивают потери от неполученных комиссионных доходов за проведение таких переводов в размере от 300 млн до 90 млрд руб. в год.

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Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Банки переводы Набиуллина
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