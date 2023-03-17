ЦБ поставил рекорд с 2021 года по длительности сохранения ставки

Банк России установил ключевую ставку на уровне 7,5% в четвертый раз подряд

Из-за замедления роста цен и снижения инфляционных ожиданий ЦБ сохранил ключевую ставку 7,5% четвертый раз подряд. Последний раз она так долго находилась на одном уровне в 2020–2021 годах, но эксперты ждут ужесточения политики

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%, говорится в сообщении ЦБ. Это уже четвертое заседание подряд, на котором тот оставляет ставку неизменной.

«Текущие темпы прироста цен остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения существенно снизились, но сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий. Оперативные данные указывают на продолжающееся восстановление деловой и потребительской активности», — отметил регулятор.

Последний раз ставку ЦБ менял в прошлом сентябре, с 8 до 7,5%. Это решение стало завершающим в полугодовом цикле смягчения денежно-кредитной политики: в феврале прошлого года на фоне обвала рынков и рубля регулятор повысил ставку до рекордных 20%, а затем постепенно снижал.

Нынешнее решение ЦБ полностью совпало с ожиданиями участников рынка. И участники консенсус-прогноза Bloomberg, и эксперты, опрошенные РБК, прогнозировали сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% годовых; хотя некоторые и допускали, что регулятор может рассмотреть вариант повышения до 7,75%.

Почему ЦБ продлил паузу

На февральском заседании регулятор ужесточил риторику. «При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — отмечалось в сообщении регулятора, хотя еще в конце прошлого года он таких сигналов не давал.

Но ухудшения ситуации с инфляцией не произошло. По итогам февраля, рост цен замедлился до 11% с 11,8% январе. В марте инфляция продолжила замедляться, к 13-му она и вовсе составляла 7,65%, отмечается в обзоре Минэкономразвития. По итогам марта инфляция может опуститься даже ниже целевых 4%, заявил на съезде РСПП Владимир Путин. О возможном достижении инфляции 4% ранее говорила и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Но это будет не отражением текущей ситуации, а следствием отсчета показателя от высокой базы (в феврале—марте прошлого года цены резко выросли после начала специальной военной операции на Украине и ввода жестких западных санкций), подчеркивала она. «Устойчивое инфляционное давление будет постепенно увеличиваться» с нынешних низких значений, отмечается новом в релизе ЦБ.

Заметно снизились и инфляционные ожидания. Согласно последнему опросу «инФОМ», проведенному по заказу ЦБ в начале марта, ожидаемая населением в течение следующего года инфляция упала с 12,2% (данные опроса в феврале) до 10,7%, приблизившись к докризисным показателям: в марте 2021 года, например, она составляла 10,1%.

Чего ждать от Банка России

«В целом баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания Совета директоров Банка России», — отмечается в сообщении ЦБ. Он сохранил свой прогноз по инфляции, согласно которому цены в 2023 году вырастут на 5-7%, а в 2024-м вернутся к уровню около 4%.

Тем не менее проинфляционные риски со стороны бюджета, рынка труда и внешних условий сохраняются, констатируют аналитики ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды». По мнению старшего стратега по долговому рынку SberCIB Investment Research Игоря Рапохина, ЦБ может перейти к ужесточению в апреле, а к концу года ставка вырастет до 8,5%. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев к концу года в базовом сценарии ожидает повышения ставки только до 8,25%. Но реализация рискового сценария (ослабление курса до 80 руб. к доллару и расширение бюджетного дефицита) может потребовать повышения ставки до 8,5–9%, не исключает эксперт.

Сам ЦБ вновь пишет, что при усилении проинфляционных рисков «будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки». Они сохраняются и могут проявиться в случае расширения бюджетного дефицита, нехватки рабочей силы в отдельных отраслях и чувствительности инфляционных ожиданий к курсу рубля, подтверждает он.