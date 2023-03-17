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ЦБ поставил рекорд с 2021 года по длительности сохранения ставки

Банк России установил ключевую ставку на уровне 7,5% в четвертый раз подряд
Из-за замедления роста цен и снижения инфляционных ожиданий ЦБ сохранил ключевую ставку 7,5% четвертый раз подряд. Последний раз она так долго находилась на одном уровне в 2020–2021 годах, но эксперты ждут ужесточения политики
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%, говорится в сообщении ЦБ. Это уже четвертое заседание подряд, на котором тот оставляет ставку неизменной.

«Текущие темпы прироста цен остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения существенно снизились, но сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий. Оперативные данные указывают на продолжающееся восстановление деловой и потребительской активности», — отметил регулятор.

Последний раз ставку ЦБ менял в прошлом сентябре, с 8 до 7,5%. Это решение стало завершающим в полугодовом цикле смягчения денежно-кредитной политики: в феврале прошлого года на фоне обвала рынков и рубля регулятор повысил ставку до рекордных 20%, а затем постепенно снижал.

Нынешнее решение ЦБ полностью совпало с ожиданиями участников рынка. И участники консенсус-прогноза Bloomberg, и эксперты, опрошенные РБК, прогнозировали сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% годовых; хотя некоторые и допускали, что регулятор может рассмотреть вариант повышения до 7,75%.

ЦБ поставил рекорд с 2021 года по длительности сохранения ставки
ЦБ поставил рекорд с 2021 года по длительности сохранения ставки

Почему ЦБ продлил паузу

На февральском заседании регулятор ужесточил риторику. «При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — отмечалось в сообщении регулятора, хотя еще в конце прошлого года он таких сигналов не давал.

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Но ухудшения ситуации с инфляцией не произошло. По итогам февраля, рост цен замедлился до 11% с 11,8% январе. В марте инфляция продолжила замедляться, к 13-му она и вовсе составляла 7,65%, отмечается в обзоре Минэкономразвития. По итогам марта инфляция может опуститься даже ниже целевых 4%, заявил на съезде РСПП Владимир Путин. О возможном достижении инфляции 4% ранее говорила и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Но это будет не отражением текущей ситуации, а следствием отсчета показателя от высокой базы (в феврале—марте прошлого года цены резко выросли после начала специальной военной операции на Украине и ввода жестких западных санкций), подчеркивала она. «Устойчивое инфляционное давление будет постепенно увеличиваться» с нынешних низких значений, отмечается новом в релизе ЦБ.

Заметно снизились и инфляционные ожидания. Согласно последнему опросу «инФОМ», проведенному по заказу ЦБ в начале марта, ожидаемая населением в течение следующего года инфляция упала с 12,2% (данные опроса в феврале) до 10,7%, приблизившись к докризисным показателям: в марте 2021 года, например, она составляла 10,1%.

Чего ждать от Банка России

«В целом баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания Совета директоров Банка России», — отмечается в сообщении ЦБ. Он сохранил свой прогноз по инфляции, согласно которому цены в 2023 году вырастут на 5-7%, а в 2024-м вернутся к уровню около 4%.

Тем не менее проинфляционные риски со стороны бюджета, рынка труда и внешних условий сохраняются, констатируют аналитики ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды». По мнению старшего стратега по долговому рынку SberCIB Investment Research Игоря Рапохина, ЦБ может перейти к ужесточению в апреле, а к концу года ставка вырастет до 8,5%. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев к концу года в базовом сценарии ожидает повышения ставки только до 8,25%. Но реализация рискового сценария (ослабление курса до 80 руб. к доллару и расширение бюджетного дефицита) может потребовать повышения ставки до 8,5–9%, не исключает эксперт.

Сам ЦБ вновь пишет, что при усилении проинфляционных рисков «будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки». Они сохраняются и могут проявиться в случае расширения бюджетного дефицита, нехватки рабочей силы в отдельных отраслях и чувствительности инфляционных ожиданий к курсу рубля, подтверждает он.

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Теги
Маргарита Мордовина
ключевая ставка Банк России
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