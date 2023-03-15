Минфин назвал, кто заплатит разовый сбор

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Разовый сбор будут платить все компании с чистой доналоговой прибылью более 1 млрд руб. за 2021-2022 годы, кроме предприятий нефтегазового, угольного секторов, малого и среднего бизнеса, заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов, передает «Интерфакс».

«Все остальные попадают, а дальше — у кого есть прирост, тот будет платить налог, у кого нет, тот не будет», — заявил он. На вопрос, будут ли освобождены от платежа банки, Сазанов ответил, что «не слышал о таких исключениях».

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