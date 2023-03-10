Как может пройти сделка по выходу Фридмана и Авена из Альфа-банка

РБК разбирался, как может быть организована продажа долей Михаила Фридмана и Петра Авена в Альфа-банке, поможет ли сделка снятию с них санкций и смогут ли бизнесмены получить оплату за свои пакеты

Петр Авен и Михаил Фридман (Фото: Вячеслав Прокофьев / Коммерсантъ)

Миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен — № 6 и № 29 в российским списке Forbes в 2022 году соответственно (с состоянием $11,8 млрд и $4,3 млрд) — вскоре могут полностью избавиться от своего основного российского актива. Их доли в Альфа-банке, крупнейшем частном банке страны, могут быть проданы Андрею Косогову, тоже сооснователю и многолетнему миноритарию «Альфы», начавшему консилидировать банк в своих руках вскоре после начала военной операции России на Украине и введения санкций против Фридмана, Авена и еще одного сооснователя Альфа-групп Германа Хана. В пятницу, 10 марта, представитель Альфа-банка подтвердил РБК, что такая сделка прорабатывается — днем ранее об этом сообщила Financial Times.

«Говорить о ее завершении рано — сторонам необходимо пройти ряд корпоративных и юридических процедур», — отметили в Альфа-банке, добавив, что сделка «будет осуществлена в полном соответствии со всеми применимыми законами». Как может пройти продажа в условиях санкций и поможет ли она их снять — в материале РБК.

Как сейчас устроен бизнес «Альфы»

Сейчас Фридман и Авен владеют 32,9 и 12,4% акций соответственно в люксембургской ABH Holdings S.A., контролирующей Альфа-банк через еще две структуры — кипрскую ABH Financial Limited и российскую «АБ Холдинг», следует из ранее опубликованного списка бенефициаров кредитной организации на сайте ЦБ, который сейчас удален (владельцы банков теперь имеют право не раскрывать владельцев из-за санкций).

Косогов, который раньше держал 3,7% ABH, резко нарастил долю в компании в марте 2022 года — тогда он стал владельцем 41% акций, купив бумаги у других миноритариев банка, Германа Хана (ранее владел 20,97% голосующих акций) и Алексея Кузьмичева (16,32%). В результате ротации акционеров доля Альфа-банка, контролируемая подсанкционными к тому моменту лицами, стала меньше 50%. Тогда это позволило вывести банк из-под действия санкций против акционеров, но в дальнейшем он был включен в западные санкционные списки отдельно.

На 1 марта 2022 года активы Альфа-банка превышали 6 трлн руб., а капитал — 718 млрд руб., сообщало агентство «Эксперт РА». После начала кризиса банк не раскрывал регулярную отчетность, а его топ-менеджеры не давали никаких комментариев о финансовых показателях организации. Аналитики рейтинговых агентств, у которых сохранился доступ к отчетности банка, указывали на его сильные рыночные позиции, но и «высокую зависимость финансового результата от волатильных компонентов в форме валютной переоценки». На 1 марта порядка 30% активов Альфа-банка были валютными. По оценкам «Эксперт РА», в начале кризиса нормативы достаточности капитала Альфа-банка позволяли ему выдерживать потенциальное обесценение около 9,5% активов, подверженных кредитному и рыночному риску. Эта оценка была дана в апреле прошлого года, с тех пор «Эксперт РА» рейтинг Альфа-банка не обновляло.

Агентство АКРА сообщало в октябре, что по результатам стресс-тестирования способность банка абсорбировать убытки за счет капитала снизилась на фоне кризиса, но остается «относительно высокой». Аналитики также обращали внимание на риски, связанные с размещением средств в банках-нерезидентах и вложениях банка в ценные бумаги иностранных эмитентов, но объемы таких активов на балансе не раскрывали.

Даже если в кредитных сегментах не наблюдалось значительных дефолтов, замедление темпов роста кредитования и нестабильность ресурсной базы должны были сильно повлиять на рентабельность капитала и активов Альфа-банка, считает независимый аналитик Андрей Бархота. А относительно высокая доля валютных активов в условиях флуктуаций 2022 года, вероятно, вызвала дополнительное снижение прибыли, добавляет он.

За последний год Альфа-банк, как и другие российские крупные кредитные организации, попал фактически под все возможные санкции — сначала под блокирующие ограничения Великобритании и США, а в феврале 2023 года и под санкции Евросоюза, где находится его материнская структура. Авен и Фридман находятся под санкциями Великобритании и ЕС.

По данным FT, кипрская ABH Financial Limited еще до ввода ограничений против Альфа-банка опубликовала заявление о необходимости срочно «избавиться от этого спорного актива, чтобы избежать дальнейших регулятивных, политических и репутационных последствий». Она отмечала, что владение им было «токсично» для его бенефициаров.

Как может пройти сделка

Главным итогом сделки, если она состоится, будет то, что «основным владельцем банка станет российский гражданин и один из основателей Альфа-групп», подчеркивают в «Альфе» (речь о Косогове). Год назад, когда он скупал активы Хана и Кузьмичева, сделка проходила через акции люксембургской ABH. В этот раз, как пишет FT, сделка может потребовать согласования регуляторов — Банка России и, возможно, органов США и ЕС, отвечающих за санкционную политику.

Что известно о возможном ключевом владельце Альфа-банка Андрей Косогов занимает 76 место в рейтинге российских миллиардеров Forbes с состоянием в $1,2 млрд. В начале 1990-х он пришел работать в Альфа-банк по объявлению, но вскоре создал и возглавил чековый инвестиционный фонд «Альфа-Капитал», который занимался покупкой ваучеров, сделками с подконтрольными активами и инвестициями. Гендиректором УК «Альфа-капитал» Косогов был с 1992 по 1998 год, потом компания вошла в группу Альфа-банка, а топ-менеджер получил пакет в ней. В 1998-2005 годах он занимал пост первого зампреда правления Альфа-банка и руководил инвестиционным блоком, а потом отошел от оперативного управления. Косогов также входил в совет директоров кредитной организации, советы директоров группы «АльфаСтрахование» и ABH Holdings S.A (актуальная информация на сайтах компаний сейчас отсутствует).

Представитель Альфа-банка отмечает, что ни Андрей Косогов, ни продавец актива «не находятся под санкциями, поэтому есть вероятность того, что одобрение сделки со стороны зарубежных регуляторов не потребуется». Хотя Фридман и Авен под санкциями давно, люксембургская ABH, пусть и была упомянута Евросоюзом в феврале как структура, связанная с Альфа-банком, под санкциями не находится. Продажа долей Фридмана и Авена поможет «скорейшему переходу банка в зону российской юрисдикции», сказал РБК источник, близкий к сделке.

«Вероятно, сделка минует уровень ABH Holdings S.A. и будет заключаться в приобретении Косоговым у ABH Financial Limited (Кипр) контролирующего пакета акций в российской «АБ Холдинг». В результате Косогов станет основным владельцем компании, напрямую владеющей АО «Альфа Банк», а также останется владельцем по крайней мере 40,96% акционера следующего уровня», — описывает возможную схему старший партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Антон Именнов. По его мнению, такую сделку реально провести в российском периметре, в иностранном «это будет возможно исключительно при условии, что подсанкционные продавцы долей не получат выгоду в результате продажи».

По словам партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Клеточкина, партнеры «вполне могут перераспределить доли в российском юрлице», и тогда «никакие санкции не помешают, иностранные регуляторы не нужны», но потребуется согласие ЦБ, поскольку планируется увеличение пакета банка у одного человека. Нужно будет и разрешение правительственной комиссии, поскольку формально иностранное лицо продает свою долю участия, добавляет юрист. Клеточкин считает, что речь пойдет все-таки о перераспределении долей в люксембургской компании, поскольку только в этом случае «могут быть решены вопросы, связанные со снятием санкций в отношении Фридмана и Авена». О том, что Фридман и Авен путем продажи долей стремятся освободиться от западных санкций, писала FT в статье про планируемую сделку.

Какой может быть цена актива — и смогут ли миллиардеры получить деньги

По данным FT, стоимость порядка 45% акций Альфа-банка, принадлежащих Фридману и Авену, может составить 178 млрд руб. ($2,3 млрд). До спецоперации балансовая стоимость кредитной организации достигала $10,6 млрд, указывало издание. Такая оценка говорит о том, что пакеты бизнесменов с начала кризиса могли подешеветь более чем вдвое.

«До 2022 года нормализованная средняя рентабельность капитала Альфа-банка стремилась к 20%, тогда как соотношение операционных расходов и доходов было нестабильным, но в большинстве случаев не превышало 40%. Таким образом, мультипликатор банка мог быть близок к релевантным показателям «Сбера» и с учетом премии за контроль мог находиться в диапозоне 0,75 — 0,95х от капитала», — отмечает Бархота. В 2022 году мультипликаторы снизились в 2-3 раз, «что как раз и выливается в оценку 0,3-0,5 от капитала», оценивает он.

С учетом действующих ограничений продавцы живые деньги могут получить только в России, напоминает Клеточкин: «Во-первых, сейчас ограничены транзакции, связанные с продажей долей в российских компаниях зарубежными инвесторами, во-вторых, в Европе от этих денег толку ноль, бенефициары под санкциями, и эти средства будут попросту заблокированы. А снимут ли санкции после завершения сделки, насколько я понимаю, не известно, никаких гарантий тут по умолчанию быть не может».

Если продавцам нужны живые деньги, то оптимальный вариант — проводить сделку в России и в рублях с долями в люксембургском ABH Holdings S.A., хотя подобное может быть запрещено уставом структуры, рассуждает партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин. В западном периметре находящиеся под санкциями Фридман и Авен могут получать живые деньги лишь на обеспечение минимальных нужд, напоминает Именнов.

Поможет ли это снять санкции

Фридман и Авен «хотят сделать все возможное, чтобы избавиться от своих российских активов и добиться снятия санкций», сказал FT один из источников. Оба миллиардера остались в Великобритании, в отличие, например, от Хана, который, по данным Bloomberg, вернулся в Москву.

«Для Фридмана и Авена такая сделка — это минус одно основание введенных санкций и плюс одно доказательство дистанцирования от подсанкционного российского лица. Но не более того. Они попали под санкции еще 28 февраля 2022, то есть значительно ранее банка, и у них собственные основания включения в список», — говорит Гландин. Снять санкции с банка, по его мнению, это не поможет, так как он попал под санкции как юрлицо, серьезно наполняющее российский бюджет и важное для национальной финансовой системы.

«На санкционный статус Альфа-банка такие изменения не повлияют никак, также как, скорее всего, не облегчат и сам санкционный статус Авена и Фридмана», — пессимистичен Именнов.

«Важно, что формально Фридман и Авен продают свои пакеты негосударственному инвестору», — отмечает Бархота, добавляя, что прямая продажа актива организации с государственным участием еще больше снизила бы вероятность выхода из-под санкций.

«Гипотетически в течение трех-пяти лет акционерный пакет банка может быть консолидирован у одной из крупнейших нефинансовых корпораций России", - предполагает Бархота. Не исключено, по его мнению, и слияние с одним из крупнейших банков России. Но главным препятствием для такого возможного развития событий является то, что стоимость сделки, несмотря на дисконты, достаточно велика, а при интеграции Альфа-банк может утратить идентичность своего позиционирования, равно как и значительную часть клиентской базы, заключает эксперт.