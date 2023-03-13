В чем проблемы американских банков и имеют ли они значение для России

Меньше чем за неделю в США прекратили работу три банка с активами на $333 млрд. ФРС объявила о поддержке вкладчиков, а аналитиков теперь волнует, придется ли американскому регулятору отказаться от подъема ставки

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Банковский регулятор в штате Нью-Йорк 12 марта сообщил о закрытии местного Signature Bank. По данным Bloomberg, это стало неожиданностью для топ-менеджеров кредитной организации, но не для финансовых властей США. Почти сразу американский Минфин, Федеральная резервная система и Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) выпустили совместное заявление, в котором говорилась о мерах по защите вкладчиков Signature Bank и Silicon Valley Bank (SVB), который обанкротился 10 марта. За день до этого, 9 марта, стало известно о сворачивании бизнеса и ликвидации Silvergate — банка Silvergate Capital. Цепные проблемы банков и закрытие SVB американские СМИ уже сравнивают с кризисом 2008 года.

Что за игроки ушли с рынка и почему

Активы Silvergate оценивались в $11 млрд, он специализировался на работе с криптобиржами и криптопроектами — на конец 2022 года у него было около 1 тыс. таких клиентов. Он также выдавал кредиты под залог криптоактивов, и это вызвало вопросы у Минюста США в связи с банкротством криптобиржи FTX. Новости о ликвидации Silvergate спровоцировали распродажу инвесторами отраслевых акций, а также снятие клиентами-юрлицами средств со счетов.

оценивались в $11 млрд, он специализировался на работе с криптобиржами и криптопроектами — на конец 2022 года у него было около 1 тыс. таких клиентов. Он также выдавал кредиты под залог криптоактивов, и это вызвало вопросы у Минюста США в связи с банкротством криптобиржи FTX. Новости о ликвидации Silvergate спровоцировали распродажу инвесторами отраслевых акций, а также снятие клиентами-юрлицами средств со счетов. Серьезный отток ощутил Silicon Valley Bank — крупнейший кредитор технологических стартапов в США. На конец прошлого года он занимал 16-е место в системе с активами $212 млрд. Депозитная база банка оценивалась в $324 млрд. 8 марта клиенты SVB резко увеличили объемы снимаемых со счетов средств, банк в связи с этим принял экстренные меры, объявив о допэмиссии акций для «укрепления баланса». Это привело к обратному эффекту: 9 марта акции SVB обрушились на 60%, а на следующий день калифорнийский банковский регулятор объявил организацию банкротом и передал ее под внешнее управление. Проблемы SVB также связывают с убытками от обесценения портфеля ценных бумаг: банк размещал средства в облигации, стоимость которых падала по мере роста ставок на рынке.

— крупнейший кредитор технологических стартапов в США. На конец прошлого года он занимал 16-е место в системе с активами $212 млрд. Депозитная база банка оценивалась в $324 млрд. 8 марта клиенты SVB резко увеличили объемы снимаемых со счетов средств, банк в связи с этим принял экстренные меры, объявив о допэмиссии акций для «укрепления баланса». Это привело к обратному эффекту: 9 марта акции SVB обрушились на 60%, а на следующий день калифорнийский банковский регулятор объявил организацию банкротом и передал ее под внешнее управление. Проблемы SVB также связывают с убытками от обесценения портфеля ценных бумаг: банк размещал средства в облигации, стоимость которых падала по мере роста ставок на рынке. Signature Bank имел схожую специализацию с SVB: он привлекал депозиты клиентов в цифровых активах, хотя и не инвестировал в криптовалютные активы и не выдавал кредиты под залог таковых. На конец прошлого года активы Signature Bank составляли около $110,36 млрд, а объем привлеченных депозитов — $88,59 млрд. По данным Bloomberg, он тоже столкнулся с оттоком клиентских средств, но стабилизировал ситуацию до момента банкротства.

Проблемы в банковской системе США возникли из-за агрессивного повышения ставок на рынке, отмечает в обзоре аналитик по международным рынкам акций «БКС Мир инвестиций» Игорь Герасимов. ФРС начала поднимать процентную ставку в марте 2022 года для борьбы с растущей инфляцией, с тех пор показатель достиг максимального значения с 2007 года — 4,5–4,75% годовых на 1 февраля. Рост ставок в экономике негативно отражается на стоимости долгосрочных облигаций, поскольку их доходность перестает быть привлекательной. Как отмечает Герасимов, американские банки значительную часть облигаций на своем балансе учитывают по амортизационной стоимости — падение бумаг в цене создает для них «бумажный, нереализованный убыток», но он становится реальным в случае набега вкладчиков.

«Если оттоки средств превышают располагаемую в краткосрочных инструментах сумму, то банк может быть вынужден начать продавать «удерживаемые до погашения» инструменты (облигации. — РБК), чтобы рассчитаться с вкладчиками. Поскольку эти облигации сейчас сильно упали в цене (ориентировочно на 20% за год), банк несет колоссальные убытки и не имеет возможности рассчитаться со всеми вкладчиками, что является классическим примером bank run и банкротства банка», — объясняет аналитик. Он указывает, что эта проблема является общей для всех банков США, но больше риска несут небольшие или средние банки «с неустойчивой базой клиентов».

Как американские регуляторы решили спасать банки

Как отмечается в совместном заявлении Минфина США, ФРС и FDIC, власти предприняли несколько шагов для «укрепления общественного доверия к банковской системе».

С 13 марта вкладчики SVB и Signature Bank получат полный доступ к своим депозитам. Система страхования в США распространяется на депозиты суммой до $250 тыс. Около 95% депозитов SVB превышали страховую сумму. Чтобы компенсировать в том числе и их, Федеральная корпорация по страхованию вкладов получит дополнительную ликвидность.

Оба банка пройдут санацию: открытые в них депозиты переданы вновь созданным банкам, оператором которых будет FDIC. Вкладчики и заемщики SVB и Signarure Bank автоматически станут клиентами новых структур.

ФРС также запускает программу срочного банковского финансирования (BTFP), направленную на защиту финансовых организаций, пострадавших от краха SVB. Речь идет о предоставлении им кредитов сроком до одного года под залог высококачественных ценных бумаг, которые будут оцениваться по номиналу. Таким образом, банки и другие фининституты смогут получать ликвидность, не прибегая к продаже ценных бумаг с баланса себе в убыток. На механизм распространятся гарантии Минфина США на $25 млрд.

При этом власти США не намерены оказывать поддержку SVB по аналогии с 2008 годом, когда на фоне кризиса государство выкупало невозвратные активы банков, заявила министр финансов Джанет Йеллен в интервью CBS.

Почему это может иметь значение для российской финансовой системы

«Из-за санкций российский финансовый сектор сейчас по большей части отрезан от событий в США: каких-то серьезных связей с региональными банками в Штатах, Великобритании и Европе у системы нет, поэтому напрямую российские банки это затронуть не может», — отмечает Герасимов. Но он указывает, что проблемы в банковском секторе США спровоцированы ростом ставок, поэтому важно, как дальше будет действовать ФРС США.

«Нужно понимать, что дыра в банковской системе, то есть потенциальный убыток от обесценения ценных бумаг на балансах банков, уже оценивается в $620 млрд. При повышении ставок дыра будет только разрастаться, а рынок уже сейчас видит, как она начала лопаться. Для рынка вот это падение банков сигнализирует о том, что ФРС будет вынуждена прекратить агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики: либо перестать повышать ставку, либо делать это не так активно и приближать окончание цикла повышения», — объясняет аналитик БКС.

Как сообщает Bloomberg, экономисты Goldman Sachs уже отозвали прогноз о повышении ставки ФРС на 25 базисных пунктов на мартовском заседании. Они дали его неделю назад.

«Доходность длинных US Treasuries существенно просела, больше чем на 0,5 процентного пункта, то есть снизилась оценка того, какой будет ставка. Если опираться на консенсус рынка, то кажется, что не предполагается дальнейшего повышения ставки ФРС США», — подчеркивает экономист по России и СНГ компании «Ренессанс Капитал» Софья Донец. Она допускает, что ситуация еще может измениться, но «уже обсуждается, а будет ли повышение вообще».

Текущая ситуация ставит ФРС в тяжелое положение: инфляционные риски по-прежнему сохраняются, но, с другой стороны, есть вопрос поддержания финансовой стабильности, рассуждает управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин. Он считает, что Федрезерв сделает выбор в пользу смягчения монетарных условий.

«Безусловно, смягчение политики ФРС — это проинфляционная история. Для России она может быть позитивной, поскольку положительно скажется на сырьевых ценах, но для Банка России рост мировой инфляции может свидетельствовать о накоплении проинфляционных рисков уже на национальном уровне в среднесрочной перспективе», — объясняет Сусин.

Стимулирование экономики в США скорее позитивно для спроса и цен на энергоносители, соглашается Герасимов. «С другой стороны, если ФРС США решится на резкий разворот, то долгосрочно это будет вызывать вопрос, как власти США в дальнейшем будут сдерживать инфляцию — этот момент создает неопределенность», — заключает он.