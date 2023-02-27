Банки предложили в разы снизить размер бесплатных переводов самому себе

Банки предлагают резко снизить бесплатный лимит переводов «самому себе» в 1,4 млн руб. в месяц, за который выступал ЦБ и который был одобрен Думой. Сейчас обсуждается диапазон этой планки в 300-600 тыс. руб., говорят источники РБК

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В ходе подготовки ко второму чтению законопроекта об отмене комиссий за переводы «самому себе» между банками сейчас обсуждается снижение планки для бесплатных операций до диапазона 300-600 тыс. руб. в месяц, сообщили РБК два источника на финансовом рынке.

В принятом в декабре в первом чтении документе предполагалось, что без комиссии должны переводиться собственные средства граждан между разными банками на сумму до 1,4 млн руб. Речь идет о переводах в том числе через Систему быстрых платежей (СБП) и финансовые платформы. Проект был внесен депутатами, но именно эту планку предлагал Банк России (сам ЦБ правом законодательной инициативы не обладает).

Это одна из мер, направленных на борьбу с «зарплатным рабством», когда граждане получают зарплаты в банке, выбранном работодателем, а не ими самими. Зарплатные проекты в основном сосредоточены в крупнейших кредитных организациях. Планка для бесплатных переводов «самому себе» устанавливается «в целях пресечения возможности создания кредитными организациями заградительных условий для особого перемещения физическими лицами денежных средств между банками», говорится в пояснительной записке к проекту.

По словам источников РБК, против инициативы в первоначальном виде, в первую очередь, выступают Сбербанк и ВТБ. Один из собеседников уточнил, что эти банки в качестве компромисса предлагали установить лимит бесплатных переводов на уровне 200 тыс. руб. При этом часть банков, в основном небольших, наоборот, поддерживают предлагаемый безкомиссионный лимит в 1,4 млн рублей, говорят собеседники РБК.

Как сообщил РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, вариант законопроекта ко второму чтению сейчас обсуждается. «Рассчитываем принять его в весеннюю сессию. Основная дискуссия строится вокруг размера переводов без комиссии», — сказал он, добавив, что звучат разные цифры — от 100 тыс. до 1,4 млн руб. Представитель ЦБ ответил РБК, что регулятор продолжит обсуждение законопроекта со всеми заинтересованными сторонами на площадке Госдумы. В Минфине не ответили на запрос РБК. Согласованного варианта поправок ко второму чтению пока нет, говорят два источника РБК на финансовом рынке.

Как банки обосновывают свою позицию

Крупные банки изначально выступали против отмены комиссий за денежные переводы до 1,4 млн руб. в месяц между счетами одного гражданина в разных кредитных организациях. Ассоциация банков «Россия» (АБР), в которую входят крупные банки, еще в начале декабря 2022 года направляла Аксакову свой отзыв на законопроект (есть у РБК). В письме АБР предупреждает, что отсутствие механизма компенсации убытков банков от введения запрета может привести к сворачиванию данного направления переводов в связи с его нерентабельностью. Еще одно следствие нерыночного регулирования комиссий — повышение тарифов на другие банковские продукты и услуги, утверждает ассоциация. О будущем обсуждении снижения планки бесплатных переводов с 1,4 млн руб. со ссылкой на экспертов в декабре писал «Коммерсантъ».

Согласно опросу АБР, банки оценивают потери от неполученных комиссионных доходов за проведение таких переводов в размере от 300 млн руб. до 90 млрд руб. в год. В письме отмечается, что среди банков, на которых приходится более 80% всех пассивов рынка, использование заградительных тарифов для перемещения средств не распространено. «Представляется справедливым, что комиссия за перевод физическим лицом своих средств между кредитными организациями должна быть равна комиссии за перевод денежных средств в другой банк третьему лицу», — говорится в отзыве ассоциации.

«Мы считаем, что СБП должна быть еще более доступной для населения, и в лимит 200-300 тысяч рублей в месяц будет укладываться абсолютное большинство клиентов», — сказал РБК представитель ВТБ. По его словам, уровень в 1,4 млн руб. будет касаться преимущественно клиентов состоятельного и премиального сегмента, которые требуют особых условий обслуживания. По оценке банка, действующий в СБП безкомисионный лимит переводов в 100 тыс. руб. достаточен для 97% пользователей, а средний чек переводов составляет 11 тыс. руб. «Считаем важным, чтобы решение было принято в интересах клиентов и с учетом позиции всех игроков рынка», — добавил представитель ВТБ. Пресс-служба Сбербанка отказалась от комментариев.

РБК также ознакомился с письмом компании интернет-ретейлера Ozon в адрес Аксакова, который выступает за установление планки бесплатных переводов на довольно высоком уровне. Компания, у которой есть «дочерний» банк и электронные кошельки для пользователей маркетплейса, предлагает принять во внимание действующие лимиты на операции с персонифицированными электронными кошельками: в настоящее время остаток средств на них не должен превышать 600 тыс. руб. Ozon обращает внимание на то, что некоторые банки вводят комиссии за «стягивание» денежных средств клиентом самому себе в другой банк, не поддерживают продвижение сервисов СБП в своих мобильных приложениях и усложняют процесс подключения клиентов к СБП, что затрудняет процесс развития и масштабирования СБП среди физических лиц. «Порядка 40% клиентов компании, пользующихся финансовыми продуктами Ozon при оплате товаров на маркетплейсе, несут сегодня дополнительные издержки при переводе денежных средств из других кредитных организаций. Решение данной проблемы облегчит покупки в интернете для более 5 млн таких граждан», — отмечается в письме.