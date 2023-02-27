Банки предложили в разы снизить размер бесплатных переводов самому себе

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 22 фев, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 22 фев, 15:56
РБК выпустит третий рейтинг девелоперов офисной недвижимости России Недвижимость, 10:21
«Вкусно — и точка» заявила о запуске «самой долгожданной новинки в меню» Бизнес, 10:19
Кучеров третьим из действующих российских игроков НХЛ набрал 700 очков Спорт, 10:18
Попробуйте ответить на вопросы ЕГЭ и набрать высший балл. Тест Специальный проект, 10:14
Вам скучно на работе: пять способов справиться с проблемой — Fast Company Pro, 10:14
Умер политолог Глеб Павловский Общество, 10:14
Тысячи деревьев посадят в России Gulliver и «Сохрани лес» РБК Стиль, 10:14
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Бумаги TCS Group рухнули после подпадания Тинькофф Банка под санкции ЕС Инвестиции, 10:12
Суд в Приморье отменил приговор депутату по делу о растлении ребенка Политика, 10:12
Декантер, фен и массажер: какие подарки выбрать для него и для нее РБК Стиль, 10:09
Банки предложили в разы снизить размер бесплатных переводов самому себе Финансы, 10:00
«РИА Новости» узнали об ожидании Турцией гарантий по российскому аммиаку Политика, 09:53
Результаты ошеломительные: технологические прорывы и тренды 2022 года РБК и Omoda, 09:51
Как создать удобную гардеробную в квартире Недвижимость, 09:48
Финансы ,  
0 

Банки предложили в разы снизить размер бесплатных переводов самому себе

Банки предлагают резко снизить бесплатный лимит переводов «самому себе» в 1,4 млн руб. в месяц, за который выступал ЦБ и который был одобрен Думой. Сейчас обсуждается диапазон этой планки в 300-600 тыс. руб., говорят источники РБК
Фото: Paulius Peleckis / Getty Images
Фото: Paulius Peleckis / Getty Images

В ходе подготовки ко второму чтению законопроекта об отмене комиссий за переводы «самому себе» между банками сейчас обсуждается снижение планки для бесплатных операций до диапазона 300-600 тыс. руб. в месяц, сообщили РБК два источника на финансовом рынке.

В принятом в декабре в первом чтении документе предполагалось, что без комиссии должны переводиться собственные средства граждан между разными банками на сумму до 1,4 млн руб. Речь идет о переводах в том числе через Систему быстрых платежей (СБП) и финансовые платформы. Проект был внесен депутатами, но именно эту планку предлагал Банк России (сам ЦБ правом законодательной инициативы не обладает).

Это одна из мер, направленных на борьбу с «зарплатным рабством», когда граждане получают зарплаты в банке, выбранном работодателем, а не ими самими. Зарплатные проекты в основном сосредоточены в крупнейших кредитных организациях. Планка для бесплатных переводов «самому себе» устанавливается «в целях пресечения возможности создания кредитными организациями заградительных условий для особого перемещения физическими лицами денежных средств между банками», говорится в пояснительной записке к проекту.

По словам источников РБК, против инициативы в первоначальном виде, в первую очередь, выступают Сбербанк и ВТБ. Один из собеседников уточнил, что эти банки в качестве компромисса предлагали установить лимит бесплатных переводов на уровне 200 тыс. руб. При этом часть банков, в основном небольших, наоборот, поддерживают предлагаемый безкомиссионный лимит в 1,4 млн рублей, говорят собеседники РБК.

Как сообщил РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, вариант законопроекта ко второму чтению сейчас обсуждается. «Рассчитываем принять его в весеннюю сессию. Основная дискуссия строится вокруг размера переводов без комиссии», — сказал он, добавив, что звучат разные цифры — от 100 тыс. до 1,4 млн руб. Представитель ЦБ ответил РБК, что регулятор продолжит обсуждение законопроекта со всеми заинтересованными сторонами на площадке Госдумы. В Минфине не ответили на запрос РБК. Согласованного варианта поправок ко второму чтению пока нет, говорят два источника РБК на финансовом рынке.

Читайте на РБК Pro
Как бухгалтер обводит вас вокруг пальца — 13 самых популярных схем
В ОАЭ изменились правила наследования. Что это значит для резидентов
Привычки стали управлять жизнью. Как вернуть контроль себе
Прыгай — заработаешь больше: почему поколения Y и Z выбирают джоб-хоппинг

Как банки обосновывают свою позицию

Крупные банки изначально выступали против отмены комиссий за денежные переводы до 1,4 млн руб. в месяц между счетами одного гражданина в разных кредитных организациях. Ассоциация банков «Россия» (АБР), в которую входят крупные банки, еще в начале декабря 2022 года направляла Аксакову свой отзыв на законопроект (есть у РБК). В письме АБР предупреждает, что отсутствие механизма компенсации убытков банков от введения запрета может привести к сворачиванию данного направления переводов в связи с его нерентабельностью. Еще одно следствие нерыночного регулирования комиссий — повышение тарифов на другие банковские продукты и услуги, утверждает ассоциация. О будущем обсуждении снижения планки бесплатных переводов с 1,4 млн руб. со ссылкой на экспертов в декабре писал «Коммерсантъ».

Согласно опросу АБР, банки оценивают потери от неполученных комиссионных доходов за проведение таких переводов в размере от 300 млн руб. до 90 млрд руб. в год. В письме отмечается, что среди банков, на которых приходится более 80% всех пассивов рынка, использование заградительных тарифов для перемещения средств не распространено. «Представляется справедливым, что комиссия за перевод физическим лицом своих средств между кредитными организациями должна быть равна комиссии за перевод денежных средств в другой банк третьему лицу», — говорится в отзыве ассоциации.

«Мы считаем, что СБП должна быть еще более доступной для населения, и в лимит 200-300 тысяч рублей в месяц будет укладываться абсолютное большинство клиентов», — сказал РБК представитель ВТБ. По его словам, уровень в 1,4 млн руб. будет касаться преимущественно клиентов состоятельного и премиального сегмента, которые требуют особых условий обслуживания. По оценке банка, действующий в СБП безкомисионный лимит переводов в 100 тыс. руб. достаточен для 97% пользователей, а средний чек переводов составляет 11 тыс. руб. «Считаем важным, чтобы решение было принято в интересах клиентов и с учетом позиции всех игроков рынка», — добавил представитель ВТБ. Пресс-служба Сбербанка отказалась от комментариев.

РБК также ознакомился с письмом компании интернет-ретейлера Ozon в адрес Аксакова, который выступает за установление планки бесплатных переводов на довольно высоком уровне. Компания, у которой есть «дочерний» банк и электронные кошельки для пользователей маркетплейса, предлагает принять во внимание действующие лимиты на операции с персонифицированными электронными кошельками: в настоящее время остаток средств на них не должен превышать 600 тыс. руб. Ozon обращает внимание на то, что некоторые банки вводят комиссии за «стягивание» денежных средств клиентом самому себе в другой банк, не поддерживают продвижение сервисов СБП в своих мобильных приложениях и усложняют процесс подключения клиентов к СБП, что затрудняет процесс развития и масштабирования СБП среди физических лиц. «Порядка 40% клиентов компании, пользующихся финансовыми продуктами Ozon при оплате товаров на маркетплейсе, несут сегодня дополнительные издержки при переводе денежных средств из других кредитных организаций. Решение данной проблемы облегчит покупки в интернете для более 5 млн таких граждан», — отмечается в письме.

Впервые о возможности отмены комиссий за переводы «самому себе» до 1,4 млн рублей в месяц еще в декабре 2021 года сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Конечно, можно снять деньги наличными. Их переносить. Но мы уже давно живем в преобладании безналичных форм. И такие комиссии часто могут быть барьером для того, чтобы люди свободно распоряжались своими деньгами и выбирали те банки, где ставки по депозитам для них более привлекательны», — говорила она, уточнив, что речь идет о месячном бесплатном лимите в 1,4 млн руб.

Сейчас СБП позволяет проводить бесплатно до 100 тыс. руб. в месяц. При превышении этой суммы тариф составит 0,5%, но не более 1,5 тыс. руб. Оператором СБП является Банк России, который и регулирует эти комиссии. Также банки могут проводить переводы с карты на карту, в этом случае комиссии устанавливает банк и платежная система, они могут составлять 1-2%. По данным Национального совета финансового рынка, тарифы для банков за проведение операций в СБП и по картам варьируются от 8 до 20 руб. за один перевод.

Авторы
Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Банки Денежные переводы
Материалы по теме
ЦБ обяжет внедрить переводы через СБП в интернет-банки
Финансы
ЦБ перенес обязательное подключение банков к приложению «СБПэй»
Финансы
Как поменяется прибыль российских банков в ближайшие годы. Инфографика
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter