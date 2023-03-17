Набиуллина не увидела прямого влияния на Россию проблем банков США и Европы

Набиуллина оценила риски для России от проблем банков США и Европы

В марте в США обанкротился Silicon Valley Bank, после чего проблемы возникли у швейцарского Credit Suisse. Санкции в определенной степени стали страховкой для России от воздействия этого кризиса, считают в Кремле

Вход в одно из отделений Silicon Valley Bank (Фото: Kori Suzuki / Reuters)

Проблемы в банковской сфере США и Европы не оказывают прямого влияния на финансовую систему России, но являются фактором дополнительной неопределенности в дальнейшей траектории мировой экономики, заявила на пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Сложившаяся ситуация обостряет для западных центральных банков проблему балансировки между целями денежно-кредитной политики и рисками для финансовой стабильности», — сказала она.

По словам главы регулятора, с одной стороны, там наблюдается уязвимость финансового сектора к процентному и другим рискам, с другой — текущее инфляционное давление остается повышенным.

«В комплексе эта ситуация может увеличить риски рецессии в мировой экономике, несмотря на те сильные данные, которые мы видели в последнее время», — отметила Набиуллина.

Она считает, что для России замедление спроса в мировой экономике означает замедление спроса на российские экспортные товары, что может оказать дополнительное проинфляционное давление.

Американский Silicon Valley Bank (SVB), занимавший 16-е место в США по величине активов, обанкротился 11 марта. Это стало крупнейшим крахом в американском банковском секторе со времен глобального экономического кризиса 2008 года.

За банкротством SVB последовала массовая распродажа акций банковского сектора в США, Европе и Азии. 13 марта из-за системных рисков закрылся Signature Bank. Эксперты называли одной из основных причин кризиса в банковском секторе стремительный рост ставок.

В тяжелом положении из-за краха SVB оказался второй по величине банк Швейцарии — Credit Suisse. Финансовые власти страны не исключали, что при необходимости могут предоставить ликвидность банку. Financial Times со ссылкой на источники писала, что Credit Suisse уже обратился за поддержкой к Национальному банку Швейцарии с просьбой выступить с «обнадеживающим заявлением».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что западные санкции «в определенной степени» страхуют банковскую систему России от негативного воздействия кризиса в США. В то же время российский бизнесмен Олег Дерипаска говорил, что американский кризис может распространиться по миру, в том числе задевая важнейшие для России рынки дружественных стран.