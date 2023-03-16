Путин допустил смягчение ограничений на вывод дивидендов из России

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поручит правительству проработать вопрос о смягчении ограничений для компаний из недружественных стран по выводу дивидендов из России. Об этом он сказал в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Трансляцию вел РБК.

По его словам, он понимает, что действующие ограничения сдерживают возможности добросовестных партнеров России, которые работали и продолжают работать в стране. В то же время он указал, что действия западных стран вынудили российские властей к ответу.

«Сегодня надо скорректировать, наверно, нашу позицию, я попрошу правительство продумать это. Вот если деньги, ведь они могут выплачивать, такие компании, в виде дивидендов, но они замораживаются на счетах «С» и не могут быть выведены», — сказал Путин.

Он отметил, что стоит подумать об более гибком применении ограничений, которые бы позволили выплачивать дивиденды и какую-то часть из них выводить, но при условии, что эти средства будут использоваться, в том числе на развитие бизнеса внутри России.

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