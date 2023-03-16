Аналитики заподозрили временное манипулирование курсом рубля на торгах

Характер ослабления рубля 16 марта может говорить о манипуляции на рынке, считают аналитики. Они призвали ЦБ и Мосбиржу обратить внимание, что курс упал в отсутствие новостей, и это совпало с фиксингом цены для исполнения фьючерса

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Курс рубля на торгах в четверг, 16 марта, в моменте (около 12:26 мск) достигал 77,49 за доллар, следует из данных Мосбиржи. Последний раз выше 77 российская валюта торговалась в апреле 2022 года. Заметное ослабление рубля наблюдалось и в парах с евро и юанем. К европейской валюте рубль в моменте торговался на отметке в 82,6, а к китайской — на отметке в 11,2. После краткосрочного падения рубль вернулся к более привычным позициям. К 16:00 мск он торгуется по 76,3 за доллар, 80,9 за евро и 11 за юань.

Однако в момент ослабления «никаких серьезных новостей с мировых рынков не было, а нефть и доллар торговались без значимых изменений», пишет в обзоре директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой.

Эксперты не исключают, что кто-то из участников рынка мог манипулировать курсом за счет концентрированной покупки валюты в период фиксинга курса для исполнения мартовских фьючерсных контрактов на пару доллар/рубль.

Что не так со скачками курса

«Сегодня экспирация [завершение контракта] фьючерсов на пару доллар/рубль, для чего используется фиксинг спот-курса по сделкам в период 12:25–12:30 по московскому времени. Именно в этот момент резко вырос спрос на валюту, что и обвалило рубль. И те, кто сохранял длинные позиции во фьючерсе, получили более выгодный курс фиксинга и неплохую дополнительную прибыль», — отметил Полевой.

Как следует из данных Мосбиржи, объем торгов в паре доллар/рубль в 12:25 достигал 10,4 млрд руб. При этом в течение дня объемы торгов в моменте редко превышали 500 млн руб. Возможно, кто-то действительно тянул с исполнением сделок, привязанных к фиксингу, но возможно, что речь идет о манипулировании рынком, рассуждает Полевой.

С тем, что от ситуации с ослаблением рубля оказались в выигрыше те, кто занимал длинную позицию в мартовском фьючерсе на доллар/рубль, согласен и экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков. По его мнению, главным образом сегодняшняя волатильность связана с потерей ликвидности в этой паре.

«Сильное движение курса не было связано с фундаментальными причинами, такими как внешние рынки, или ценами на энергоносители, — сказал РБК главный экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин. — Объемы торгов резко выросли, а затем исчезли. Эта динамика характерна для исполнения деривативных сделок. Эспирация фьючерсов привела к росту покупок валюты на рынке спот». По его словам, такие движения были и раньше — в октябре, летом, когда курс менялся на 5–10%. «Обычно рубль возвращается к предыдущим уровням за несколько дней после этого события», — указывает Коныгин.

И Полевой, и Исаков считают, что Банку России и Мосбирже стоит обратить внимание на резкое ослабление рубля в период фиксинга курса для исполнения фьючерсных контрактов.

«На рынке есть предположения о том, что операции могли иметь своей целью повлиять на фиксинг, но это предположение должно быть проанализировано Банком России и Мосбиржей, а результаты такого анализа должны обязательно быть опубликованы в короткие сроки», — заключает Исаков.

«Биржа анализирует ситуацию и обсудит в рамках пользовательских комитетов возможность корректировки методики расчета фиксингов, если это будет востребовано участниками торгов», — сообщил представитель Мосбиржи РБК.

РБК направил запрос в Банк России.

«Частным же инвесторам это еще одно напоминание о том, что валютный рынок за последний год сильно изменился, и волатильность может быть крайне высокой. Делать же далеко идущие выводы из таких движений не стоит», — добавляет Полевой. В целом же Полевой ожидает стабилизации рубля и его умеренного укрепления «при условии неухудшения глобального фона».

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиций» Михаил Шульгин считает, что давление на курс могло оказать и реализованное накануне снижение цен на нефть. 15 марта цена барреля Brent упала ниже отметки $74 впервые с 22 декабря 2021 года. «Наблюдаемая в последние дни динамика котировок на черное золото позволяет предположить, что диапазон в 75–80 руб. за доллар будет пока сохраняться», — пишет Шульгин в обзоре.

С 2022 года объемы торгов недружественными долларами и евро на Мосбирже сокращаются. В начале октября доллар впервые проиграл юаню в объеме торгов за день. А по итогам февраля 2023 года юань опередил доллар и в объеме торгов за месяц: на китайскую валюту пришлось 1,48 трлн руб., на американскую — 1,42 трлн руб., сообщал «Коммерсантъ».