Объемы сделок с малоизвестными акциями на Мосбирже выросли в разы

Объем торгов малоизвестными акциями на Мосбирже за последние месяцы выросли почти в 10 раз

Объемы сделок с акциями третьего эшелона за последние месяцы выросли в разы, оценил РБК. Этот рост не подкреплен фундаментальными факторами, а инвесторы, желающие поймать «взлетающую ракету», ловят «падающий нож», говорят эксперты

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Спрос на акции третьего уровня листинга на Московской бирже в последние месяцы вырос в разы, следует из данных Мосбиржи, которые изучил РБК.

Если в октябре—ноябре денежный объем торгов третьим эшелоном составлял 2–4% от объема торгов первым эшелоном, то в январе — начале марта (в расчетах учитывались первые девять дней марта) показатель вырос до 18–20%, то есть примерно в 5–10 раз в зависимости от периода, а количество сделок — с 4–6% до 21–23%, показывают оценки РБК. В абсолютном выражении рост в третьем эшелоне не менее заметен: с 18–33 млрд руб. в октябре—ноябре до 110–164 млрд руб. в феврале, а если говорить про количество сделок, то с 1,6–2 млн до 6,7–8,9 млн сделок. Ни в первом (голубые фишки), ни во втором, наименее популярном эшелоне подобных скачков не было.

Акции третьего эшелона, которые аналитики называют «мусорными», — это ценные бумаги с низкой ликвидностью, низкими объемами торгов и невысоким free-float (доля бумаг в свободном обращении). Акции третьего эшелона не включены в котировальный список Мосбиржи, то есть они не прошли процедуру листинга, площадка не осуществляла их проверку и сертификацию. Эмитентами таких акций зачастую выступают малоизвестные компании, например только вышедшие на рынок.

Банк России уже обратил внимание на аномальную торговую активность и высокую волатильность в низколиквидных бумагах. Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях объяснил это высокой долей участия частных инвесторов в торгах. Регулятор исследует все аномальные изменения на предмет манипулирования рынком, подчеркивал Лях.

«Мы обсуждаем с участниками торгов и регулятором дополнительные меры противодействия нестандартным движениям цен активов третьего эшелона. Среди возможных механизмов рассматриваются дискретные аукционы по всем акциям при значительном отклонении цены, а также введение более узких ценовых коридоров для бумаг с небольшим free-float. На текущий момент идет дискуссия, поэтому о сроках реализации говорить рано», — сказал РБК представитель Мосбиржи. Он напомнил, что с 2019 года на площадке применяется механизм временного сужения ценового коридора при существенном отклонении цен акций в отсутствие каких-либо значимых корпоративных событий и новостей. Кроме того, биржа ведет «работу с эмитентами, направленную на предотвращение необоснованного движения цен акций, в том числе за счет привлечения маркетмейкеров и большей информационной открытости в работе с инвесторами».

Опрошенные РБК эксперты допускают возможность искусственного повышения котировок в третьем эшелоне отдельными игроками рынка и предупреждают, что сделки с такими бумагами могут привести к убыткам, после того как из этих активов массово выйдут спекулянты.

С чем связана повышенная торговая активность в третьем эшелоне

Традиционно основным катализатором для роста акций малой капитализации являются либо корпоративные события, либо изменения в дивидендной политике, говорит управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий. «В последнее время взрывная активность в торгах бумаг многих компаний либо избыточная, например на фоне объявления или ожидания дивидендов, либо вообще ничем не подкреплена. Большинство катализаторов раскрытия стоимости таких компаний известны рынку годами. Поэтому можно сделать вывод, что всплеск почти всех недооцененных акций компаний третьего эшелона в четвертом квартале 2022 года и первом квартале 2023 года не подтвержден фундаментальной оценкой», — признает эксперт.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов рост активности в третьем эшелоне связывает с желанием отдельных участников рынка получить сверхприбыль за счет искусственного роста котировок акций. «Разогнать бумаги и получить достаточную прибыль в первом эшелоне не так просто, поэтому фокус сместился на третий эшелон, где относительно небольшие обороты и где с небольшими деньгами можно получить достаточно серьезный рост котировок и сверхприбыль», — говорит эксперт. По его словам, разгоном занимаются профессиональные инвесторы. Для провоцирования искусственного роста котировок за счет повышения спроса на бумаги они используют сарафанное радио и телеграм-каналы, отмечает Суверов.

Активность в третьем эшелоне изначально не является чем-то негативным, такое уже наблюдалось в 2012–2013 годах, когда российский рынок находился в стадии развития, говорит главный инвестиционный стратег Aigenis Искандер Луцко. «Торговля в третьем эшелоне тогда была одним из самых перспективных бизнесов, потому что там высокая маржа, там есть маркетмейкерство, там есть где заработать. И брокеры, имеющие ограниченную ликвидность, могли влиять на второй и третий эшелоны (в первом это невозможно) и на этом хорошо зарабатывать», — указывает он. Сейчас же, когда ситуация в целом нестабильна из-за волатильности в первом эшелоне, сниженной ликвидности, отсутствия институциональных инвесторов, активность в третьем эшелоне говорит о том, что рынок находится в болезненной форме, считает Луцко. Активность в третьем эшелоне, по словам Луцко, создают группы инвесторов, которые приходят туда в отсутствие идей в более ликвидных бумагах (первый и второй эшелоны).

К каким последствиям это может привести

Рост акций третьего эшелона происходил на фоне повышенного спроса со стороны розничных инвесторов и отсутствия каких-либо новостей со стороны эмитентов, указывал ЦБ в «Обзоре рисков финансовых рынков» за февраль. «Возможная длительная фиксация цены на неоправданном конъюнктурой рынка уровне может привести к формированию пузырей, которые в случае реализации негативных сценариев способны вызвать коррекцию всего финансового рынка», — констатирует регулятор.

«Розничные инвесторы пытаются ловить взлетающую ракету, но по факту хватают падающий нож. С одной стороны, растет ликвидность, но этот рост разовый, и в итоге можно остаться с крупной неликвидной позицией при цене значительно ниже цены покупки», — предупреждает о последствиях Русецкий. Кроме того, пузыри в отдельных бумагах третьего эшелона могут повлиять на общую стабильность рынка, добавляет Суверов. Но ощутимого влияния на голубые фишки при этом не будет, считает он.

Луцко видит риски и для первого эшелона, так как оттуда утекает ликвидность в «мусорные» акции. Главная проблема третьего эшелона, по его словам, заключается в невозможности объективной оценки его эмитентов. «Если в первом и втором эшелонах сейчас доступно мало отчетности, то третий эшелон — темный лес, полноценный инсайд и рынок «для своих», где решают вопросы какие-то акционеры компаний и прочие аффилированные лица. Поэтому для непрофессиональных инвесторов это колоссальные риски», — предупреждает Луцко.

Нужно ли вводить ограничения

«Московская биржа по предложению Банка России уже внедрила ограничители агрессивности рыночных заявок на фондовом и валютном рынках и аукцион открытия на валютном рынке. В совокупности эти меры позволили улучишь базовый дизайн торгов и уменьшить последствия ошибочных действий участников рынка — как правило, физических лиц», — пояснил РБК представитель ЦБ. Сейчас проходит обсуждение вариантов дальнейшего улучшения дизайна торгов низколиквидными ценными бумагами и расширения аналитической поддержки клиентов, добавил он.

«Рынок очень тонкий, и главной задачей регулятора сейчас, на наш взгляд, должно стать восстановление его объемов. Дело в том, что объемы рынка сами по себе защищают его участников», — считает президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев. По его словам, инвесторы в третьем эшелоне всегда были уязвимы, а сейчас тем более, в том числе и от манипулятивных практик. Тимофеев считает, что дополнительных ограничений вводить не нужно, необходимо осуществлять правоприменение в рамках уже имеющихся полномочий.

Надо ограничивать инвесторов от совершения таких сделок, возможно, разрешать их только квалифицированным инвесторам или ограничить долю таких бумаг в портфеле, не согласен Луцко. Сейчас для покупки акций третьего эшелона не нужно получать статус квалифицированного инвестора, но необходимо пройти дополнительное тестирование.