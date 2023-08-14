Доллар выше ₽100. Что могут сделать власти для разворота курса

Курс доллара закрепился выше 100 руб. Самой вероятной мерой реагирования на такую динамику эксперты называют рост ключевой ставки, в том числе внеплановый, но сам ЦБ пока не видит рисков финансовой стабильности

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

На торгах 14 августа рубль превысил отметку 100, а затем и 101 к доллару США, и стал дешевле американского цента, свидетельствуют данные Мосбиржи. По отношению к евро рубль перешагнул отметку в 110, а к юаню торгуется почти по 14 руб.

Глобально причиной ослабления курса является рост импорта, сейчас рубль почти подстроился под этот процесс и ситуация должна была стабилизироваться, но курс выше 100 руб. стал неожиданностью для аналитиков, отмечает главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестциии» Антон Прокудин: «Поэтому сейчас курс продолжают выносить на рынке — те, кто верил в укрепление до 75 руб., теперь поняли, что радикально ошиблись, и выкупают валюту, боясь еще большего ослабления рубля».

В текущем цикле ослабления рубля ЦБ не принимает экстренных мер по стабилизации курса. После ослабления рубля почти до 97 к доллару он лишь остановил закупки валюты в рамках бюджетного правила, но, по мнению экспертов, это значимо не повлияет на курс.

Одновременно слабый рубль помогает бюджету. Сейчас оценка эластичности нефтегазовых доходов по курсу рубля должна быть порядка 85–100 млрд руб. на рубль ослабления (в расчете на год), оценивал директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

Сейчас Банк России не видит рисков для финансовой стабильности из-за резкого ослабления рубля, неоднократно подчеркивало его руководство (об этом же ЦБ сообщил и 14 августа). Зампред ЦБ Алексей Заботкин говорил, что у регулятора нет каких-либо «количественных ориентиров по уровню обменного курса». Как и ранее, ЦБ придерживается политики таргетирования инфляции и стремится к ее стабилизации около целевого уровня в 4%.

РБК разбирался, какие меры воздействия на рубль остались у властей и могут ли они этими мерами воспользоваться.

Рост ставки

Помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин возложил ответственность за слабый рубль на денежно-кредитную политику, об этом он написал в колонке, опубликованной ТАСС. В интересах экономики — сильная национальная валюта, и именно ЦБ «обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы нормализовать ситуацию уже в ближайшее время», считает Орешкин.

В июле ЦБ уже поднимал ставку с 7,5 до 8,5% годовых. Он не раз давал сигнал о дальнейшем ужесточении денежных условий, но ближайшее заседание по этой теме запланировано только на 15 сентября. Впрочем, в арсенале регулятора есть возможность поднять ставку внепланово — он уже пользовался ей в 2014 и 2022 годах.

Наибольший вклад в ослабление курса вносят избыточно мягкая бюджетная и денежная политика, согласен с Орешкиным экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков. «В прошлом году Банк России снижал ставки исторически беспрецендентными темпами, что привело к тому, что спред между ставками в рублях и долларах сузился до исторического минимума, то есть премия за сбережения в рублях почти исчезла. С другой стороны, бюджетный импульс со стороны расходов был близким к ковидному (около 4% ВВП), но в условиях, когда экономика уже была близка к полной занятости, дополнительное субсидирование ставок привело к росту кредита, то есть спроса на импорт», — объясняет эксперт.

Исаков считает, что ЦБ не будет реагировать непосредственно на рост курса, скорее регулятор будет оценивать признаки утраты доверия к рублю. К ним, например, относится быстрый рост спроса на товары длительного потребления, который наблюдался в предыдущие периоды ослабления.

Кратковременный вынос курса вверх — на уровень 110 и выше — может подвигнуть ЦБ к внезапным действиям, не исключает Прокудин. Обычно в таких ситуациях регулятор манипулирует ставкой, напоминает эксперт. Но сейчас это будет иметь слабый эффект из-за отсутствия перетока западных капиталов, считает он (высокая ставка делало рублевые активы, в частности ОФЗ, более привлекательными для нерезидентов, но сейчас иностранцы не играют существенной роли на этом направлении из-за заморозки их активов в России).

Ограничения на вывод средств за рубеж

Влияние любой денежно-кредитной политики на курс рубля при ограничениях на потоки капитала крайне мало, не соглашается старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин. «В большей степени играют роль ограничения на вывод средств за рубеж», — говорит он.

«Ограничения по финансовому счету могут стабилизировать курс, но это имеет сильные побочные эффекты — они могут парализовать внешнюю торговлю, что приведет к вероятно более значительному росту цен на потребительские товары, чем ослабление курса само по себе», — рассуждает Исаков. Лучшим инструментом по соотношению желаемых эффектов к негативным побочным он видит именно повышение ставки.

Ограничения на импорт

«Сейчас стоимостной объем экспорта примерно на треть ниже своих уровней второй половины 2022 года. Да, основная часть этого снижения произошла в первом квартале, но с учетом увеличившегося лага получения экспортной выручки, поступления ее на валютный рынок, эти эффекты более растянуты, поэтому мы видели не более резкое ослабление курса в первом квартале, когда поступала на рынок выручка четвертого квартала, а постепенное ослабление курса в течение всех месяцев с начала этого года», — объяснял Заботкин.

Но ограничений импорта для стабилизации курса не будет, убежден старший макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. «Любые такие директивные вмешательства ни к чему хорошему не приведут. Российская экономика покупает импортные товары не просто так, а потому, что они нужны для производства. Тот рост экономики, который у нас сейчас идет, естественно, идет не без участия импортных товаров, которые нам нужны», — объясняет эксперт.

На потребительский импорт при этом приходится не такая большая доля, отмечает Мурашов, основной поток все же приходится на инвестиционный импорт, поэтому ограничения не решат проблемы.

«Можно комбинировать ставку (меньшее повышение) с другими мерами. Но вряд ли это должны быть ограничения по импорту, который сам по себе помогает трансформации [экономики]. Рыночный импорт сам по себе сожмется при таком курсе», — согласен директор по инвестициям «Локо-инвеста» Дмитрий Полевой.

Запрет на сделки с уходящим иностранным бизнесом

Один из факторов ослабления рубля — сделки с уходящим иностранным бизнесом. Чтобы снизить давление этого фактора на курс с 1 июня 2023 года был введен лимит на покупку валюты резидентами в России в случае сделок с иностранными компаниями в размере $1 млрд в месяц.

На первый взгляд, запрет на осуществление сделок с иностранцами как мера укрепления рубля выглядит хорошо для курса, продолжает Мурашов. «Но с другой стороны, затруднится переход активов к российским компаниям», — обращает внимание эксперт.

Валютные интервенции

Фактически ЦБ может проводить интервенции только с юанями и золотом, но не с долларом и евро (в таких случаях, впрочем, курс к доллару все равно изменится). При необходимости кроме резкого повышения ключевой ставки он действительно может прибегнуть к валютным интервенциям, продавая юани, подтверждает Коныгин. «Однако не до конца понятно, может ли ЦБ использовать этот инструмент, так как эти операции проходят через счета Национального Банка Китая, где могут быть ограничения», — добавляет эксперт.

«Но я считаю, что с учетом временного лага экспорта, ЦБ не будет вмешиваться в курсообразование, наращивая предложение валюты в моменте. Денежные власти рассчитывают на укрепление курса, которое произойдет под влиянием роста экспортных поступлений», — заключает Коныгин.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина подчеркивала, что к интервенциям ЦБ готов лишь в случае угрозы финансовой стабильности. Но сейчас регулятор таких рисков не видит.

Давление на экспортеров

В июльском обзоре рисков финансовых рынков ЦБ указывал, что давление на рубль оказывает сокращение продаж экспортной выручки. По сравнению с июнем оно снизилось с $7 до $6,9 млрд. При этом экспортеры продолжают продавать основную часть полученной валюты: в мае отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров (то есть без учета рублевой составляющей) составляло 88%, а в июне — 84%.

Президент Ассоциации специалистов финансового рынка «ACI Россия» Евгений Егоров не исключает, что при высокой волатильности и угрозе потенциального кризиса могут приниматься любые меры, в том числе неэкономические — например, ограничения на покупку валюты. Он привел в пример экспортеров, перешедших на оплату продукции с валюты на рубли. «Да, у нас идут расчеты [за экспорт] в рублях, но на полученные рубли текущее регулирование не запрещает экспортерам закупать валюту, даже если нет необходимости в оплате импорта. Они могут это делать, чтобы застраховаться от волатильности курса или возможного ускорения инфляции. Может быть введен запрет на такие операции», — допускает эксперт.

ЦБ также допускал корректировку параметров налогообложения для нефтегазовой отрасли. Рост налогов может понадобиться для перехода к постепенному накоплению Фонда национального благосостояния (за счет закупок валюты на сверхдоходы от нефти), отмечал он. В теории большие продажи валютной выручки могли бы привести к укреплению рубля, но эксперты сомневаются, что власти будут так реагировать на его ослабление.

«Изменение налогов — слишком грубый инструмент для реакции на временное отклонение курса от адекватных уровней. Нужно донастраивать бюджетное правило, а не тактически подкручивать налоги», — считает Полевой. По его мнению, из менее рыночных инструментов ЦБ, скорее, может ввести ограничение на вывод валюты для населения — «оно все стерпит». Но первое, что может сделать регулятор — это повышение ставки до 15-20%, допускает Полевой. Но ни экономика, ни сам ЦБ не готовы к такой ставке, заключает эксперт.