Минфин смягчил требование об обязательной продаже валютной выручки

Минфин России смягчил требование об обязательной продаже экспортной выручки в иностранной валюте. Теперь экспортеры обязаны продавать 50% валюты вместо 80%, сообщается на сайте ведомства.

«Сегодня в Минфине России подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России принято решение снизить уровень обязательной продажи экспортной выручки в иностранной валюте, предусмотренного указом № 79», — говорится в сообщении.

Свое решение министерство объяснило стабилизацией курса рубля и «достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке».

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