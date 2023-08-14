Орешкин заявил об осложнении перестройки экономики из-за слабого рубля

Помощник президента отметил, что ослабление рубля осложняет перестройку экономики и негативно сказывается на доходах россиян. «В интересах российской экономики — сильный рубль», — считает он. Курс доллара превысил 100 руб.

Фото: Андрей Любимов / РБК

Помощник президента и бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает основной причиной ослабления рубля и ускорения инфляции мягкую денежно-кредитную политику. Об этом он сказал в авторской колонке для ТАСС.

«Центральный банк обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы нормализовать ситуацию уже в ближайшее время и обеспечить снижение темпов кредитования до устойчивых уровней», — сказал Орешкин.

Помощник главы государства отметил, что ослабление российской валюты осложняет структурную перестройку экономики и негативно сказывается на реальных доходах граждан. «В интересах российской экономики — сильный рубль», — считает он.

Орешкин ожидает, что в ближайшее время курс нормализуется.

12 августа курс доллара превысил 100 руб. впервые с 23 марта 2022 года. Курс евро поднялся до 109,5 руб.

11 августа курс доллара перевалил за 99 руб. впервые с 25 марта 2022-го, а курс евро — 109 руб. впервые с 23 марта прошлого года. Тогда зампред ЦБ Алексей Заботкин на пресс-конференции по основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики назвал решающими факторами ослабления рубля динамику экспортно-импортных операций. Сейчас стоимость экспорта почти на треть меньше второй половины прошлого года, а стоимостной объем импорта возрос, пояснил он.

С начала августа американская валюта подорожала более чем на 8 руб. в абсолютном выражении — 31 июля торги закрылись на отметке 91,6025 руб. Исторический максимум в паре «доллар — рубль» был зафиксирован 10 марта 2022 года и составляет 121,5275 руб.

Минфин в начале этого месяца объявил о переходе от продажи к покупке валюты в рамках бюджетного правила. Ожидалось, что с 7 августа по 6 сентября Фонд национального благосостояния (ФНБ) направит на юани и золото по 1,8 млрд руб. в день. Однако затем ЦБ с 10 августа отказался от покупки валюты до конца года. Решение регулятора пока не оказывает какого-либо влияния на динамику торгов, говорит руководитель отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.