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В Центробанке допустили публикацию прогнозов курса рубля

Зампред Заботкин: ЦБ может начать публиковать прогноз по курсу рубля в 2024 году
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Банк России может начать публиковать диапазонный прогноз по курсу рубля в I полугодии 2024 года, сообщил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин на пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

«Вот эти новые инициативы, они будут реализованы в первом полугодии следующего года. Соответственно, как в части расширения показателей в составе прогноза, так и в части других идей », — заявил он, отвечая на вопрос о планах ЦБ публиковать прогноз по курсу рубля.

Центробанк ранее не показывал прогноз по курсу рубля. Сейчас регулятор публикует 24 показателя в составе макроэкономического прогноза, включая ВВП, инфляцию, среднегодовые показатели ключевой ставки и стоимости нефти марки Urals, а также показатели по кредитованию.

В мае Заботкин говорил, что регулятор подумает над публикацией прогноза по курсу рубля. «У нас было мнение, что прогноз обменного курса — это то, что может давать неправильный сигнал с точки зрения целеполагания денежно-кредитной политики. Но если по итогам общественных обсуждений мы придем к выводу, что эти опасения уже изжили себя, <...> оно не создаст неправильных сигналов, то, наверное, мы это будем готовы рассмотреть», — заявлял он (цитата по «Интерфаксу»).

Говоря о курсе рубля, Заботкин объяснил, что решающими факторами ослабления валюты стала динамика экспортно-импортных операций. «Здесь важно сказать, что и экспорт, и импорт в последние месяцы, в июне и июле, близки к средним значениям за первое полугодие», — сказал он. Зампред ЦБ отметил, что в то же время сейчас стоимость экспорта почти на треть меньше второй половины прошлого года, а стоимостной объем импорта возрос.

По словам Заботкина, теория, что ослабление рубля связано с оттоком капитала, не обоснована. «Если бы возрастал отток капитала, то это должно было бы проявиться в увеличении абсолютной величины сальдо финансового счета и увеличения сальдо текущего счета... То, что мы видим по оперативной статистике — в июне-июле сальдо текущего счета находится на своих минимальных значениях за довольно длительную историю», — пояснил он. Банк России не видит рисков для финансовой стабильности страны на фоне ослабления курса рубля, заявил Заботкин.

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На фоне ослабления рубля Центробанк отменил ранее запланированные закупки юаней в рамках бюджетного правила. Решения принято в целях снижения волатильности финансовых рынков, объяснял регулятор. Закупки юаней не должны были существенно влиять на курс, но такая мера говорит об обеспокоенности ЦБ текущей ситуацией, считают специалисты.

Теги
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