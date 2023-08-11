В Центробанке допустили публикацию прогнозов курса рубля

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Банк России может начать публиковать диапазонный прогноз по курсу рубля в I полугодии 2024 года, сообщил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин на пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

«Вот эти новые инициативы, они будут реализованы в первом полугодии следующего года. Соответственно, как в части расширения показателей в составе прогноза, так и в части других идей », — заявил он, отвечая на вопрос о планах ЦБ публиковать прогноз по курсу рубля.

Центробанк ранее не показывал прогноз по курсу рубля. Сейчас регулятор публикует 24 показателя в составе макроэкономического прогноза, включая ВВП, инфляцию, среднегодовые показатели ключевой ставки и стоимости нефти марки Urals, а также показатели по кредитованию.

В мае Заботкин говорил, что регулятор подумает над публикацией прогноза по курсу рубля. «У нас было мнение, что прогноз обменного курса — это то, что может давать неправильный сигнал с точки зрения целеполагания денежно-кредитной политики. Но если по итогам общественных обсуждений мы придем к выводу, что эти опасения уже изжили себя, <...> оно не создаст неправильных сигналов, то, наверное, мы это будем готовы рассмотреть», — заявлял он (цитата по «Интерфаксу»).

Говоря о курсе рубля, Заботкин объяснил, что решающими факторами ослабления валюты стала динамика экспортно-импортных операций. «Здесь важно сказать, что и экспорт, и импорт в последние месяцы, в июне и июле, близки к средним значениям за первое полугодие», — сказал он. Зампред ЦБ отметил, что в то же время сейчас стоимость экспорта почти на треть меньше второй половины прошлого года, а стоимостной объем импорта возрос.

По словам Заботкина, теория, что ослабление рубля связано с оттоком капитала, не обоснована. «Если бы возрастал отток капитала, то это должно было бы проявиться в увеличении абсолютной величины сальдо финансового счета и увеличения сальдо текущего счета... То, что мы видим по оперативной статистике — в июне-июле сальдо текущего счета находится на своих минимальных значениях за довольно длительную историю», — пояснил он. Банк России не видит рисков для финансовой стабильности страны на фоне ослабления курса рубля, заявил Заботкин.

Курс евро на Мосбирже 11 августа превысил 109 руб., курс доллара поднялся до 99 руб.

На фоне ослабления рубля Центробанк отменил ранее запланированные закупки юаней в рамках бюджетного правила. Решения принято в целях снижения волатильности финансовых рынков, объяснял регулятор. Закупки юаней не должны были существенно влиять на курс, но такая мера говорит об обеспокоенности ЦБ текущей ситуацией, считают специалисты.