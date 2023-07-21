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Банк России повысил ключевую ставку сразу до 8,5%

Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 1 п.п., до 8,5%
ЦБ после долгой паузы принял решение о повышении ключевой ставки, причем сразу с 7,5 до 8,5% годовых. До этого она в последний раз росла в феврале 2022 года, когда Банк России экстренно поднял ее до 20%
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Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Совет директоров Банка России на заседании 21 июля повысил ключевую ставку на 100 б.п. — с 7,5 до 8,5% годовых, говорится в сообщении регулятора. До этого ставка оставалась неизменной с сентября.

«Текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике», — подчеркивает ЦБ. Проинфляционные риски существенно усиливаются и за счет ослабления рубля, отмечает он. При этом ЦБ немного ухудшил прогноз по инфляции: она составит 5–6,5% в 2023 году и 4% в 2024-м. Раньше регулятор прогнозировал рост цен на уровне 4,5–6,5% в этом году.

В последний раз ЦБ поднимал ставку в конце февраля 2022 года — тогда, вскоре после начала спецоперации и заморозки золотовалютных резервов России на Западе, он экстренно повысил ее с 9,5 до 20%. Затем на протяжении полугода регулятор постепенно смягчал политику, а с сентября взял паузу в этом процессе.

В этот раз решение было более предсказуемым, чем в прошлом феврале, однако все равно стало относительно неожиданным для рынка. За неделю до заседания 23 из 30 аналитиков, которых опросил РБК, предсказывали повышение ставки только на 50 б.п. Лишь трое участников опроса прогнозировали рост с 7,5 до 8,5%.

По оценке на 17 июля, годовая инфляция выросла до 3,6% после 2,5% в мае и 3,3% в июне, отмечает Банк России. Показатель пока находится даже ниже цели ЦБ в 4%, но он неоднократно подчеркивал, что это связано с высокой базой прошлого года, когда цены резко выросли после начала спецоперации и введения жестких санкций.

«Рост инфляционного давления проявляется по все более широкому кругу товаров и услуг. Это во многом является отражением того, что устойчивый рост внутреннего спроса превышает возможности расширения производства во многих отраслях, в том числе вследствие ограниченности свободных трудовых ресурсов», — указывает ЦБ и вновь обращает внимание на эффект от ослабления рубля. За июнь российская валюта уже упала к доллару на 10,4%, в июле тренд продолжился, и в отдельные дни рубль торговался выше отметки 92 к доллару. Днем 21 июля доллар торгуется в районе 90 руб. Также в июле ухудшились инфляционные ожидания населения — россияне повысили свой прогноз по росту цен в течение года с 10,2 до 11,1%, следует из данных опроса «инФОМ», проведенного по заказу ЦБ.

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Почему ЦБ перешел к резкому ужесточению и как долго оно продлится

«У ЦБ не было иного выхода — ценовое дно в экономике, как мы и ожидали, было пройдено еще весной, инфляционные ожидания населения разгоняются, а дисбаланс спроса и предложения товаров и услуг, как и давление на рынке труда, сохраняется», — считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Значительно усугубило ситуацию ослабление рубля, добавляет эксперт: «Эффект импортируемой инфляции на фоне актуальной структуры экономики уже ощущается в подъеме цен не только заграничных товаров, но и продукции внутреннего производства». Промедление с ужесточением сейчас, по мнению Зельцера, могло бы дальше разогревать цены, что отдалило бы достижение цели по инфляции в 4%, заявленной ЦБ на 2024 год.

С тем, что ЦБ нужно действовать уже сейчас для достижения цели по инфляции в 4% согласен и главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. «Поскольку решения по ставке действуют на инфляцию с лагом в три-шесть кварталов», — напоминает он.

По мнению Васильева, текущее повышение ставки — начало цикла ужесточения. «В базовом сценарии мы ожидаем, что Банк России на следующем заседании 15 сентября повысит ключевую ставку на 50 б.п., до 9% годовых. По нашим прогнозам, к сентябрьскому заседанию годовая инфляция уже будет превышать 5% и требовать дальнейших действий регулятора», — отмечает эксперт. До конца года ключевая ставка остаться на уровне 9%, говорит Васильев. «При этом риски, на наш взгляд, скорее смещены в сторону более высоких значений ключевой ставки (9,5-10%)», — не исключает эксперт.

Сам ЦБ также подчеркивает, что «допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее». При этом регулятор считает, что «восстановительная фаза развития российской экономики в целом завершена»: «В дальнейшем темпы роста экономики будут постепенно приближаться к темпам, соответствующим траектории сбалансированного роста».

ЦБ прогнозирует, что рост ВВП составит 1,5–2,5% в 2023 году, 0,5–2,5% в 2024 году, 1–2% в 2025 году и 1,5–2,5% в 2026 году. Раньше он ожидал роста на 0,5–2% в 2023-м, 0,5–2,5% в 2024 году и 1,5–2,5% в 2025-м.

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Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
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