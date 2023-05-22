Путин поручил с июня ввести лимит в $1 млрд на покупку валюты для сделок с нерезидентами

Путин поручил ввести лимит на покупку валюты для сделок с нерезидентами

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

В России до 1 июня должны установить ежемесячный лимит в размере $1 млрд на покупку валюты резидентами в России в случае сделок с иностранными компаниями, следует из перечня поручений президента Владимира Путина, опубликованного на сайте Кремля.

Речь идет о сделках, «которые совершаются на основании разрешений правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, Банка России и (или) Минфина России». В частности, указанная комиссия выдает разрешения при продаже иностранными компаниями бизнеса в России.

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