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Райффайзенбанк приостановит покупку наличных евро и долларов у физлиц

Райффайзенбанк с 1 августа приостановит покупку наличных евро и долларов у физлиц
Клиенты «Райффайзена» с 1 августа не смогут вносить наличные евро и доллары в кассах банках, через банкоматы это нельзя делать с февраля. Операции с валютой в мобильном приложении банка останутся доступны
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Евро/Рубль EUR/RUB ₽99,738 +0,1% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Райффайзенбанк с 1 августа временно прекратит прием валюты — евро и долларов США — от физических лиц в кассах банка, говорится в сообщении на сайте финансовой организации.

«Решение связано с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка. Когда ситуация изменится, мы вернем эту возможность», — сказано в сообщении.

Возможность совершать операции с валютой в мобильном приложении банка сохранится.

Вносить наличные евро и доллары через банкоматы «Райффайзена» стало невозможно еще в феврале этого года.

Также с 1 августа меняются тарифы на внесение наличных рублей в кассах банка. Если вносить менее 200 тыс. руб., то комиссия составит 1% от суммы (минимальная сумма внесения — 300 руб.). При внесении свыше 200 тыс. руб. комиссию взимать не будут. На внесение денег в банкоматах (в том числе банков-партнеров) комиссия не распространяется, за одну операцию можно внести не более 300 купюр любого номинала.

У «Райффайзена» действуют и другие ограничения на операции с иностранными валютами. Например, с 20 июня была введена комиссия за зачисление долларов из других банков в размере 50% от суммы перевода, но не более $500. С 3 июля клиенты банка не могут проводить исходящие платежи в евро, если банк получателя находится в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Иордании, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Объединенных Арабских Эмиратах, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане.

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Ограничения на операции с валютой есть и у других банков. Например, «Тинькофф» и «Интеза» ввели комиссии на пополнение счетов наличными в валюте: 1 и 5% соответственно (у «Интезы» комиссия возрастает до 10% при сумме пополнения более 100 тыс. долларов или евро). У «Тинькофф» после попадания под американские санкции возникли проблемы с переводами валюты, до 28 июля банк ждет ответа от банков-корреспондентов по возобновлению международных валютных переводов.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Райффайзенбанк Евро доллары наличная валюта
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