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ЦБ отменил покупки валюты на фоне ослабления рубля

ЦБ сообщил об отказе от покупок иностранной валюты в пользу Минфина
Центробанк не будет проводить закупки валюты на фоне падения рубля. Объем операций должен был составить 1,8 млрд руб. в день в августе
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Китайский юань/Рубль CNY/RUB ₽13,419 +1,35% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Центробанк останавливает закупки валюты в рамках бюджетного правила, говорится в сообщении регулятора.

«Банк России принял решение с 10 августа 2023 года до конца 2023 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков», — сообщил ЦБ.

В рамках бюджетного правила, последняя версия которого действует с начала 2023 года, была введена базовая величина нефтегазовых доходов (8 трлн руб. ежегодно), а все доходы свыше этой суммы должны идти в Фонд национального благосостояния через покупки китайских юаней. Операции осуществляет ЦБ как агент Минфина. При обратной ситуации (недостаточных нефтегазовых доходах) Минфин и ЦБ, наоборот, продают юани.

До последнего времени именно это и происходило. Однако в начале августа Минфин объявил о переходе к закупкам валюты впервые с начала года. Планировалось, что с 7 августа по 6 сентября совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составит 40,5 млрд руб., или 1,8 млрд руб. в день. Хотя эта сумма невелика по сравнению с ежедневными объемами торгов на рынке, любые закупки валюты (пусть и в небольшой степени) играют против рубля.

Нынешнее решение ЦБ принял как раз на фоне ослабления национальной валюты. В ходе торгов 9 августа курс доллара поднялся выше 98 руб.

По состоянию на 18:25 мск доллар торгуется по 97,4 руб. На новость о решении ЦБ он практически не отреагировал.

При этом ЦБ подчеркнул, что продолжит проводить операции по продаже иностранной валюты, связанные с использованием средств из ФНБ в первом полугодии 2023 года (ЦБ называет их «зеркалированием» прошлых расходов из ФНБ). Их объем составит 2,3 млрд руб. в день. Такие операции ЦБ анонсировал в конце июля — планировалось, что они будут проходить одновременно с параллельными закупками валюты, но теперь власти не будут проводить разнонаправленные действия на валютном рынке.

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Решение о возобновлении операций ЦБ будет принимать «с учетом фактической обстановки на финансовых рынках», отметил регулятор 9 августа. «Решение об отложенных Банком России в 2023 году покупках иностранной валюты на внутреннем рынке будет приниматься после возобновления зеркалирования Банком России регулярных покупок в рамках бюджетного правила. Отложенные покупки могут быть осуществлены в течение 2024 года и последующих лет», — подчеркнул ЦБ.

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