Как долго доллар и евро будут держаться вокруг ₽90 и ₽100

Ослабление рубля в июле связано с сокращением торгового баланса, ростом зарубежного туризма и оттоком капитала, считают опрошенные РБК эксперты. Текущий период падения они называют временным и ожидают укрепления рубля

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

С начала июля рубль торгуется выше уровня 90 к доллару США и выше 100 к евро. Психологически важную отметку к американской валюте рубль преодолел на торгах 5 июля — по их итогам курс достиг 91 руб. за доллар, а к европейской валюте — 6 июля, основная торговая сессия в этот день закрылась на отметке 100 руб. за евро, следует из данных Московской биржи.

По итогам торгов 13 июля доллар стоит 90,11 руб., евро — 100,97 руб. В середине торгового дня в четверг рублю удавалось укрепиться до 89,93 руб. к доллару (к евро рубль весь день торговался выше отметки 100), но этот эпизод был краткосрочным. Эксперты уже не раз говорили, что курс может откатиться назад, но пока этого не происходит, РБК разбирался, что ждать от рубля дальше.

Почему рубль ослабляется

«С учетом вышедшей статистики основное влияние на рубль оказывает платежный баланс, а также сезонный фактор», — пояснили РБК в пресс-службе Министерства экономического развития.

«Ослабление рубля стало следствием набора долгосрочных или, по крайней мере, среднесрочных тенденций и текущих колебаний. Если говорить о среднесрочных факторах, то это ощутимое сокращение торгового баланса. Экспорт снизился и в стоимостном, и в физическом выражении. Это связано со снижением внешних цен на большинство российских экспортных товаров. В то же время импорт в существенном плюсе», — описал ситуацию РБК федеральный чиновник. По его словам, влияет и выездной туризм (граждане покупают валюту для зарубежных поездок, что ослабляет рубль).

Только в первом квартале 2023 года число зарубежных поездок россиян практически достигло 2 млн, что почти на 47% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, приводил данные министр экономического развития России Максим Решетников. Летом же количество турпоездок за три месяца может составить 5 млн (на 42% больше, чем в июне—августе 2022 года), прогнозировала Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Видимо, рубль стал чувствительнее к изменению торговых и денежных потоков, поскольку уменьшилась ликвидность валютного рынка и сократился профицит торгового баланса, считает стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов (его обзор опубликован в телеграм-канале «СберИнвестиции»). «Во втором квартале 2023 года российский экспорт сократился на 10%, до $36 млрд, а отток капитала усилился из-за политической напряженности. Однако в отличие от апреля, когда была похожая ситуация, финансовые власти не стали поддерживать рубль какими-либо заявлениями», — отметил эксперт.

Главный экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков считает, что на курс в первую очередь влияют внутренние факторы — ожидания о расходах бюджета и его балансе и жесткость монетарной политики. «Расходы бюджета выросли на 19,5% в первой половине 2023 года, что финансирует как рост импорта, так и усиление оттока капитала. Одновременно ключевая ставка 7,5% сегодня не дает компенсации за риск сбережения в рублевых активах с фиксированной доходностью — ни для госбанков, которые переключаются на ОФЗ с плавающими ставками, ни для розничных сберегателей», — объясняет он.

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов связывает ослабление рубля и с «бегством капитала из страны». «За последние пять кварталов (с января 2022-го по 31 марта 2023-го) из России ушло почти $160 млрд. Отток твердой валюты за рубеж усилился после попытки военного мятежа ЧВК «Вагнер» в конце июня», — считает эксперт. Еще один негативный фактор для рубля — переход на международные расчеты в дружественных валютах. Часть экспортной выручки, по словам Маслова, просто не попадает на российский валютный рынок из-за ограничений стран-партнеров и сложностей с конвертацией. «У российских нефтяников на счетах в индийских банках скопились миллиарды рупий, которые они не могут использовать. Это означает, что приток твердой валюты в Россию будет становиться все меньше, хотя спрос на нее высокий», — заключает Маслов.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина объясняла движение курса рубля трендами в международной торговле: «Когда курс ослабляется, начинаются разные теории заговора, что это чуть ли не специальное ослабление для того, чтобы увеличить доходы бюджета, или какие-то другие теории. Но надо смотреть прежде всего все-таки на динамику внешней торговли. Она во многом определяет движение курса».

Какие факторы могут поддержать рубль

«В целом можно сказать, что рубль нащупывает новую точку равновесия, ситуация будет нормализовываться в ближайшее время, и в августе-сентябре получим более внятную картину», — прогнозирует федеральный чиновник. Глава Сбербанка Герман Греф и глава банка ВТБ Андрей Костин также заявляли, что рубль может укрепиться.

Исаков считает, что в пользу рубля может сыграть снижение стимулирования экономики со стороны Банка России и правительства. «С одной стороны, повышение ключевой ставки до 8,5–9% приведет к замедлению роста кредитования, рассуждает эксперт. С другой — тревожность рынка снизится, если правительство подтвердит план по сохранению расходов в 2024 году в пределах лимита бюджетного правила и удержит их ниже 30 трлн руб. в 2023 году», — объясняет он.

Директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой не считает, что повышение ключевой ставки меньше чем на 2 п.п. может помочь рублю. «Факторы его [рубля] ослабления имеют низкую эластичность по ключевой ставке, снизить привлекательность валютных инструментов с учетом возросших рисков могло бы лишь более быстрое или резкое ужесточение политики, [корректировка ключевой ставки] минимум до 10% и больше, к которому ЦБ и экономика вряд ли готовы», — указывает эксперт в обзоре.

Оттащить курс вниз может дорожающая нефть, полагает главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин. 12 июля цена российской нефти марки Urals превысила потолок в $60 за баррель, установленный странами G7, сообщал Bloomberg со ссылкой на данные агентства котировок Argus Media. Через день после этого рублю краткосрочно удалось укрепиться до отметки ниже 90 за доллар. С тем, что повышение цен на нефть окажет поддержку рублю, согласен и начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Но эффект от этого будет заметен с временным лагом, в текущем курсе отскок цен на нефть не учтен, уточняет эксперт.

Исаков же считает, что влияние котировок нефти на рубль переоценено. «По нашим оценкам, 10% изменения цены нефти приводит к изменению курса лишь на 2–3%, поскольку основная часть роста предложения валюты компенсируется через падение продаж из ФНБ», — объясняет он. В рамках бюджетного правила при низких нефтегазовых доходах бюджета Минфин через ЦБ продает валюту из ФНБ на рынке, а при высоких — наоборот, покупает.

Как слабый рубль влияет на бюджет

Слабый рубль при прочих равных увеличивает доходы бюджета за счет нефтегазовых сборов, которые зависят от курса доллара к рублю. Ставки экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты устанавливаются в долларах, а уплачиваются в рублях, НДПИ на нефть и газ прямо пропорционален обменному курсу доллара к рублю.

Также привязка к доллару (за счет мировых цен) присутствует в формулах НДПИ для другого сырья (в частности, железных руд, многокомпонентных руд, коксующегося угля), акциза на жидкую сталь.

«Каждый рубль за доллар [ослабление] приносит нам примерно 130 млрд [руб.] доходов», — говорил министр финансов Антон Силуанов в интервью «Ведомостям» летом прошлого года. Сейчас оценка эластичности нефтегазовых доходов по курсу рубля должна быть порядка 85–100 млрд руб. на рубль ослабления (в расчете на год), прикидывает директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

Например, в апреле 2022 года, когда компании выплачивали НДПИ за март, поступления НДПИ по нефти, газу и газовому конденсату достигли рекордных 1,27 трлн руб. (по сравнению менее чем с 600 млрд руб. в среднем за месяц в 2021 году), показывают данные Минфина. Средний курс доллара к рублю в марте 2022 года составлял более 100, хотя тогда и российская нефть стоила дорого (почти $90; отделить ценовой и курсовой эффекты друг от друга затруднительно).

НДПИ уплачивается не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным: по итогам июня, в котором рубль ослабел на 10%, НДПИ будет уплачиваться в июле. За июнь 2023 года средний уровень цен на российскую нефть для целей расчета НДПИ составил $55,5 за баррель, а средний курс — 83,2 руб. за доллар, сообщила ФНС 12 июля.

Слабый рубль также потенциально выгоден с точки зрения расходования валютных средств ФНБ (сейчас это евро и юани). В 2023 году Минфин планировал взять из ФНБ на обеспечение сбалансированности бюджета 2,9 трлн руб. Когда Минфин запрашивает деньги со счетов ФНБ в Банке России для финансирования бюджетного дефицита, последний обменивает валюту из ФНБ на рубли по текущему курсу. Но, как правило, Минфин осуществляет такие операции ближе к концу года.

От курса рубля зависят и поступления НДС от импорта товаров, поскольку в налоговую базу входит таможенная стоимость в валюте.

Ослабление курса рубля действительно приводит к дополнительным доходам бюджета, отмечает директор ИНП РАН Александр Широв. Однако до введения санкций этот процесс имел еще два важных для экономики эффекта. Первый — девальвация рубля способствовала номинальному росту экономики через канал снижения издержек экспортеров, что повышало их конкурентоспособность и увеличивало доходы. Второй — компании, которые конкурируют с импортом на внутреннем рынке, получали ценовое преимущество в глазах потребителей. «В результате номинальные доходы бюджета, которые возникали непосредственно от девальвации, дополнялись указанными дополнительными доходами через два канала», — поясняет Широв.

Но из-за санкций эти дополнительные каналы уже не работают, констатирует экономист. «Что касается экспортеров, объем экспорта сейчас зависит не столько от их издержек, сколько от внешних ограничений. Что касается компаний, конкурирующих с импортом, — в условиях дефицита импорта дополнительные ограничения в этой сфере просто снижают экономическую активность. В этих условиях мы имеем не дополнительные, а выпадающие доходы бюджета», — констатирует Широв. То есть, несмотря на то что в целом бюджет скорее выигрывает от ослабления рубля, экономическая динамика скорее проигрывает.

Ослабление рубля влияет и на доходы, и на расходы бюджета, сказал РБК федеральный чиновник. Эконометрические оценки аналитиков ЦБ показывали, что с 2016 года ослабление рубля на 1% добавляло в рост потребительских цен примерно 0,1 п.п. в течение трех—шести месяцев, писал Банк России (.pdf). Ослабление рубля 2023 года пока не отражается на ценах в полной мере, но по мере активизации спроса оно станет более выраженным, отметил ЦБ в середине июня. А дополнительная инфляция, как правило, выливается и в повышение расходов бюджета, в том числе через прямую индексацию различных выплат. РБК направил запрос в Минфин.

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