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Центробанк продлил ограничения на снятие наличной валюты

Центробанк до 9 сентября продлил ограничения на снятие наличной валюты
Банк России объяснил необходимость продлить ограничения действием санкций, которые запрещают российским организациям покупать наличную валюту западных стран
Евро/Рубль EUR/RUB ₽80,468 +0,22% Купить
Доллар/Рубль USD/RUB ₽75,445 -0,25% Купить
Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters
Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Ограничения на снятие со счетов иностранной валюты наличными продлены еще на полгода, до 9 сентября 2023 года, сообщает Банк России.

Также сохраняются действующие ограничения на выдачу иностранной наличной валюты гражданам и юридическим лицам.

Если валютный счет был открыт до 9 марта 2022 года, то его владелец может снять с него $10 тыс. или эквивалент в евро при условии, что он еще не использовал эту возможность.

Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях.

ЦБ также продлил на шесть месяцев запрет для банков брать комиссии при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки можно получить только в рублях.

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О том, что запреты и ограничения в сфере оборота наличной валюты будут продлены, глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала 16 февраля в кулуарах Уральского форума «Кибербезопасность в финансах».

«Мы не видим возможности какой-то системной либерализации валютных ограничений», — сказала она тогда. Оставшиеся ограничения важны для обеспечения финансовой стабильности страны, пояснила Набиуллина.

В августе Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты с 9 сентября до 9 марта 2023 года. Комментируя эти меры, Набиуллина сказала, что планов запретить обращение американской валюты в России нет, а доллары и евро продолжат обращаться в России «даже в самом апокалиптическом сценарии».

ЦБ с 18 апреля разрешил банкам продавать наличную валюту гражданам. Однако, как уточнил регулятор, банки могут продавать только ту валюту, которая поступила в кассы с 9 апреля 2022 года.

Кроме того, с 11 апреля ЦБ разрешил россиянам снимать наличные в долларах и евро, однако это касается тех граждан, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Центробанк Валюта наличные
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