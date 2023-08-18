branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 101,48 (-0,7) Инвестиции, 17:00 Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 93,4 (-0,34) Инвестиции, 17:00
В Тюменской области 13 детей отравились парами хлора в бассейне Общество, 22:36
В Подмосковье нашли мертвым кинокритика Алексея Медведева Общество, 22:12
Продуман каждый метр: каким бывает современное жилье РБК и ПИК, 22:07
В Сочи выявили нарушения в бассейне, где отравились дети Общество, 21:45
«Рубин» одержал первую победу после возвращения в Российскую премьер-лигу Спорт, 21:31
Сальдо заявил о полной зачистке территории у села Казачьи Лагери Политика, 21:23
Как рубль закончил неделю после падения к доллару и евро. Инфографика Финансы, 21:22
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как за 10 лет изменилась экологическая обстановка в столице РБК и ДПиООС, 21:15
Минюст признал иноагентами Линор Горалик и экс-советника Путина Политика, 21:13
Второй экс-тренер «Зенита» возглавил сборную Италии Спорт, 21:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:45
ЦСКА подал апелляцию на решение IIHF по делу голкипера сборной России Спорт, 20:44
Где в Москве встречаются краснокнижные животные, птицы и растения РБК и ДПиООС, 20:41
Москвичей предупредили о схеме мошенничества с «заменой домофонов» Общество, 20:41
Финансы ,  
0 

Как рубль закончил неделю после падения к доллару и евро. Инфографика

14 августа курс доллара на Мосбирже превысил ₽100 впервые с марта 2022-го, а евро впервые за тот же срок пробил отметку ₽110. К концу недели доллар снизился до ₽93,7, евро — ₽101,9. Как менялись курсы валют — в инфографике РБК

Как рубль закончил неделю после падения к доллару и евро. Инфографика
Как рубль закончил неделю после падения к доллару и евро. Инфографика

Курсы доллара и евро росли с конца июля — начала августа. В пятницу, 11 августа, торги закрылись на отметках 99,43 руб. за доллар и 108,78 руб. за евро. 14 августа к 11 часам курс доллара превысил 101 руб., а евро — 110 руб. Последний раз эти валюты торговались на таких уровнях в конце марта прошлого года. ЦБ отмечает, что на курс рубля прежде всего оказывает давление динамика экспортно-импортных операций.

Утром 14 августа ЦБ заявил, что ситуация с курсом не создает угроз для финансовой стабильности. После публикации анонса заседания вечером того же дня рубль резко укрепился и закрыл торги на отметке 97,7 к доллару. 15 августа Центробанк внепланово повысил ставку до 12%.

16 августа курс доллара существенно снизился. По итогам торговой сессии среды доллар упал на 2,5%, до 94,66 руб., евро — на 2,66%, до 103,2 руб. Снижение было связано в том числе с ожиданиями ужесточения мер контроля за капиталом — об обсуждении этой меры в правительстве со ссылкой на источники писал Bloomberg.

На конец недели, 18 августа, курс доллара по окончании торгов составил 93,755 руб., а евро — 101,91 руб.

Авторы
Теги
Анастасия Антипова Анастасия Антипова, Светлана Прохорова
Доллар курс евро рубль курсы валюты
Материалы по теме
ЦБ не увидел угрозы для финансовой стабильности на фоне доллара по ₽101
Финансы
Клишас призвал ЦБ учитывать влияние доллара на социальные права россиян
Финансы
Депутат заявил об улыбках россиян на фоне доллара по ₽100
Финансы