Как рубль закончил неделю после падения к доллару и евро. Инфографика

14 августа курс доллара на Мосбирже превысил ₽100 впервые с марта 2022-го, а евро впервые за тот же срок пробил отметку ₽110. К концу недели доллар снизился до ₽93,7, евро — ₽101,9. Как менялись курсы валют — в инфографике РБК

Курсы доллара и евро росли с конца июля — начала августа. В пятницу, 11 августа, торги закрылись на отметках 99,43 руб. за доллар и 108,78 руб. за евро. 14 августа к 11 часам курс доллара превысил 101 руб., а евро — 110 руб. Последний раз эти валюты торговались на таких уровнях в конце марта прошлого года. ЦБ отмечает, что на курс рубля прежде всего оказывает давление динамика экспортно-импортных операций.

Утром 14 августа ЦБ заявил, что ситуация с курсом не создает угроз для финансовой стабильности. После публикации анонса заседания вечером того же дня рубль резко укрепился и закрыл торги на отметке 97,7 к доллару. 15 августа Центробанк внепланово повысил ставку до 12%.

16 августа курс доллара существенно снизился. По итогам торговой сессии среды доллар упал на 2,5%, до 94,66 руб., евро — на 2,66%, до 103,2 руб. Снижение было связано в том числе с ожиданиями ужесточения мер контроля за капиталом — об обсуждении этой меры в правительстве со ссылкой на источники писал Bloomberg.

На конец недели, 18 августа, курс доллара по окончании торгов составил 93,755 руб., а евро — 101,91 руб.