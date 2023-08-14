branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 107,97 (+0,82) Инвестиции, 11 авг, 20:30 Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 98,21 (+0,93) Инвестиции, 11 авг, 20:30
Футбольный клуб «Барселона» привлек €120 млн на инициативы в сфере Web3 Крипто, 12:03
Камчатские рыбаки спасли выбросившихся на берег белух. Видео Общество, 12:03
Stories в Telegram стали доступны для всех. Что это и как отключить Life, 12:01
Как ИТ-бизнес зарабатывает на услугах облачных провайдеров РБК и Yandex Cloud, 12:00
Как менялись курсы доллара и евро к рублю с 2022 года. Инфографика Финансы, 12:00
Росавиация предложила выход для застрявших в Анталье с 12 августа россиян Общество, 11:53
Какие работники отпугивают клиентов и чем поможет корпоративная культура Pro, 11:48
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
«Аэрофлот» введет компенсацию за задержку рейсов бонусными милями Бизнес, 11:40
Хуснуллин назвал сроки восстановления разрушенного аэропорта Донецка Политика, 11:37
ЦБ не увидел угрозы для финансовой стабильности на фоне доллара по ₽101 Финансы, 11:30
Украина отказалась от бойкота Олимпиады в случае допуска россиян Спорт, 11:26
Уплыл мост, затопило дома: последствия тайфуна «Ханун» в Приморье Общество, 11:24
Индия не пригласила Зеленского на саммит G20 в Нью-Дели Политика, 11:23
Курс доллара поднялся выше ₽101 Инвестиции, 11:19
Финансы ,  
0 

ЦБ не увидел угрозы для финансовой стабильности на фоне доллара по ₽101

ЦБ: угрозы финансовой стабильности России в текущей динамике рубля нет
Доллар/Рубль USD/RUB ₽99,430 +2,02% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽110,548 +1,63% Купить
Китайский юань/Рубль CNY/RUB ₽13,860 +1,2% Купить
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Угрозы для финансовой стабильности России в текущей динамике рубля не наблюдается, сообщили РБК в Центробанке. В ЦБ отметили, что обменный курс формируется под влиянием большого числа факторов.

«Наряду со значительным сокращением стоимостных объемов экспорта происходит расширение спроса на импорт, связанное с активным ростом внутреннего спроса, в том числе на фоне высоких темпов кредитования при сохранении повышенного уровня государственного спроса», — говорится в сообщении регулятора.

Банк России также допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. В ЦБ пояснили, что для стабилизации инфляции на 4% необходимо дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП).

Материал дополняется

Авторы
Теги
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина, Виктория Громова Виктория Громова
ЦБ Россия финансы курс рубля
Материалы по теме
Клишас призвал ЦБ учитывать влияние доллара на социальные права россиян
Финансы
Орешкин заявил об осложнении перестройки экономики из-за слабого рубля
Экономика
В Центробанке допустили публикацию прогнозов курса рубля
Финансы