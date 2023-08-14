ЦБ не увидел угрозы для финансовой стабильности на фоне доллара по ₽101

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Угрозы для финансовой стабильности России в текущей динамике рубля не наблюдается, сообщили РБК в Центробанке. В ЦБ отметили, что обменный курс формируется под влиянием большого числа факторов.

«Наряду со значительным сокращением стоимостных объемов экспорта происходит расширение спроса на импорт, связанное с активным ростом внутреннего спроса, в том числе на фоне высоких темпов кредитования при сохранении повышенного уровня государственного спроса», — говорится в сообщении регулятора.

Банк России также допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. В ЦБ пояснили, что для стабилизации инфляции на 4% необходимо дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП).

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