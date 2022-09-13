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«Сбер» заявил о снижении валютных депозитов крупного бизнеса в 17 раз

С начала кризиса ведущие клиенты «Сбера» из крупного бизнеса снизили валютные остатки на счетах на 94%. Попавший под санкции банк переориентируется на альтернативные валюты, в первую очередь китайские юани и индийские рупии
Сбербанк SBER ₽138 -0,11% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

По итогам первой половины 2022 года «Сбер» зафиксировал сокращение валютных накоплений крупного бизнеса на своем балансе в 17 раз. С января по июль объем средств крупнейших клиентов-юрлиц на депозитах в валюте снизился на 94%, рассказал РБК зампред правления банка Анатолий Попов.

«Мы провели большую работу по снижению объема валютных пассивов недружественных стран — такая перестройка бизнеса позволяет нам сохранять его эффективность. Так, с января по июль 2022 года объем денежных средств крупнейших клиентов, хранящихся на валютных депозитах в Сбербанке, снизился на 94%. На текущий момент доля средств в валюте в структуре депозитов крупнейших клиентов составляет 4%, тогда как на начало года этот показатель равнялся 40%», — отметил Попов, не раскрыв абсолютных показателей.

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Сбербанк попал под финансовые ограничения со стороны США в конце февраля, после начала военных действий на Украине, а с 6 апреля находится под американскими блокирующими санкциями. Как следует из отчетности Сбербанка по РСБУ на 1 января, на валютных депозитах нефинансовых организаций (как частных, так и государственных) хранилось 1,82 трлн руб., или $24,5 млрд в долларовом эквиваленте по курсу на отчетную дату. С учетом падения депозитной базы на 94% на 1 июля остатки на таких счетах могут составлять порядка 109 млрд руб., или $1,5 млрд. С марта «Сбер», как и остальные российские банки, не раскрывает регулярную отчетность по РСБУ по указанию ЦБ.

С начала кризиса в России началась активная девалютизация балансов кредитных организаций. Как следует из данных ЦБ, на 1 января российские компании держали в банках на валютных депозитах 6,58 трлн руб., за полгода эта сумма сократилась на 47,2%, до 3,47 трлн руб. на 1 июля. В пересчете на доллары депозиты бизнеса в валюте упали с $88,5 млрд до $67,6 млрд, или чуть меньше чем на четверть (минус 23,6%). Если до кризиса на них приходилось 27,1% депозитной базы, то к 1 июля доля валютных депозитов снизилась до 15,6%. Процесс дедолларизации российской экономики неизбежен, заявил в понедельник, 12 сентября, президент Владимир Путин.

Бизнес снижает и кредитные обязательства в валюте. По итогам первого полугодия валютная задолженность юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) перед банками сократилась на 36,8%, до 4,09 трлн руб., следует из статистики регулятора. В пересчете на доллары валютный портфель корпоративных ссуд уменьшился на 8,2%, до $79,95 млрд. При этом объемы выдаваемых бизнесу валютных кредитов падают: если в январе—марте выдачи в среднем превышали 1 трлн в рублевом выражении, то в июне показатель едва превысил 151 млн руб.

РБК направил запросы в другие крупные банки, большинство из них не ответили. «Доля валюты в пассивах росла в течение 2022 года, но к началу третьего квартала снизилась по сравнению с началом года. Более половины средств из долларов и евро были конвертированы в рубли или в альтернативные валюты. Сейчас доля валюты на балансе не более четверти, активов и пассивов поровну», — сказал председатель правления банка «Зенит» Александр Тищенко.

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Как кризис вынудил банки и бизнес отказываться от валюты

Сбербанку «нецелесообразно держать пассивы в валютах недружественных стран», подчеркнул Попов: «Аналогичная ситуация во всех банках, попавших под санкции. Закрытие корреспондентских счетов иностранными банками заставляет нас принимать решения, связанные с обслуживанием клиентов в валютах недружественных стран». Банк работает над «переориентацией наших активов и пассивов в валюты, с которыми банку комфортнее и выгоднее работать и которые становятся более актуальными для наших клиентов, в том числе с учетом переориентации цепочек международных поставок». Речь идет о китайских юанях, индийских рупиях и других валютах, добавил зампред «Сбера».

После начала военной операции России на Украине крупнейшие российские банки попали под жесткие санкции западных стран, предполагающие блокировку их активов в долларах, евро и британских фунтах. Начиная с апреля некоторые иностранные банки начали принудительно закрывать корреспондентские счета даже неподсанкционным банкам. 3 июня Евросоюз ввел ограничения против Национального расчетного депозитария (НРД) — структуры Мосбиржи, которая ведет учет прав собственности на ценные бумаги, а также расчеты по сделкам. Санкции в отношении НРД привели к заморозке валютных остатков банков в евро на €4,5–7 млрд.

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Фото:Eric Vidal / Reuters

В этих условиях российские банки стали ухудшать условия размещения валюты для своих клиентов. С июня многие игроки начали вводить комиссии для физлиц за хранение валюты на текущих счетах и останавливать прием новых депозитов в долларах и евро. 14 июля вступили в силу поправки, разрешающие кредитным организациям фактически вводить для клиентов-юрлиц отрицательные ставки по валютным депозитам — комиссия за ведение таких счетов теперь может превышать процентную доходность по ним.

ЦБ в целом поддерживает стремление снижать долю валютных активов и пассивов. Регулятор с 1 августа повысил для банков нормативы обязательных резервов по всем видам валютных пассивов — с 4 до 5%. Он также сообщил о планах ввести дифференцированные ставки резервирования по валютам дружественных и недружественных России стран и призывал правительство выпустить директивы для госкомпаний о конвертации накопленной на счетах и депозитах «токсичной» валюты. Минфин изначально предложение не поддержал, но уже готовит директиву, согласно которой компании должны будут разработать план по избавлению от валюты (например, закупить на нее импорт или погасить облигации), говорил РБК замминистра финансов Алексей Моисеев.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

ЦБ также намерен стимулировать девалютизацию кредитного портфеля банков: 8 августа он разместил проект поправок, которые предполагают внедрение дифференцированных надбавок по кредитам юридическим лицам в зависимости от того, в какой валюте они выданы — долларах, евро или валютах других стран, поддержавших санкции против России, или же остальных, дружественных валютах. Надбавки также затронут вложения банков в валютные долговые ценные бумаги (облигации или вексели) компаний.

«Теоретически есть риск, что отдельные страны вдруг присоединятся к санкциям. Однако на практике географическое распределение геополитических рисков достаточно стабильно и предсказуемо. Поэтому использовать в расчетах валюты стран, не поддерживающих санкции против России, все же намного безопаснее», — говорил РБК первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. Проблемы, однако, могут возникнуть с длительным хранением накоплений в альтернативных валютах, предупреждал он: их минусы могут заключаться в низком уровне ликвидности, волатильности курса и невозможности использования на товарных и финансовых рынках.

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