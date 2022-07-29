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Citi и JPMorgan прекратят корреспондентские отношения с банками России

Frank Media: Citi и JPMorgan прекратят корреспондентские отношения с банками России
Исключение Citi и JPMorgan могут сделать только для Газпромбанка и структуры Московской биржи — Национального клирингового центра, пишет Frank Media
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Американские банки Citi и JPMorgan прекращают корреспондентские отношения с российскими банками. Об этом пишет Frank Media со ссылкой на топ-менеджеров сразу трех банков и источник в Ситибанке. Такие письма действительно приходят кредитным организациям, в августе счета отключат, сказал РБК источник в крупном банке.

По данным издания, российские банки, которые держат корсчета в Citi и JPMorgan, в конце июля начали получать письма от этих организаций о закрытии счетов. Даты прекращения корреспондентских отношений у всех контрагентов отличаются.

JPMorgan оставляет корсчета только для Газпромбанка, который принимает оплату за газ, и для структуры Мосбиржи — Национального клирингового центра (НКЦ), уточнили два источника издания.

Еще один собеседник Frank Media добавил, что помимо них корсчета сможет сохранить ЮниКредитбанк, чьи корсчета находятся в материнской UniCredit. Citigroup также обсуждает закрытие корсчетов, за исключением ГПБ и Московской биржи, говорится в статье.

Deutsche Bank отключил счета крупных российских банков
Финансы
Фото:Leon Neal / Getty Images

В мае источники РБК сообщали, что немецкий Deutsche Bank также прекратил отношения с рядом российских банков, у которых были открыты в нем корреспондентские счета в евро. Еще один собеседник подтвердил, что Deutsche Bank еще в марте закрыл счета неподсанкционным банкам.

Решение о закрытии корсчетов для ряда российских банков в апреле приняла и австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI). Такое решение было принято для того, чтобы «проактивно» контролировать объем операций, который RBI может своевременно обрабатывать в пользу клиентов с открытыми корсчетами.

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Директор по банковским рейтингам НРА Константин Бородулин рассказал РБК, что основная причина закрытия корреспондентских счетов иностранными банками — это прежде всего продолжение внешнего давления на банковский сектор России, а также опасения оказаться под вторичными санкциями.

«Это грубый, «сплошной» подход, но таким образом иностранные банки минимизируют риски штрафов и более серьезных регуляторных последствий», — добавил управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Сейчас большинство крупных российских банков, включая ВТБ, МКБ, Альфа-банк, не проводят валютные переводы ни за границу, ни по России, в том числе из-за санкций, отключения от системы Swift и закрытия корсчетов.

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Citi JPMorgan российские банки
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