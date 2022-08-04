ЦБ рассмотрит создание нового фонда для поддержки банков

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 августа
EUR ЦБ: 61,12 (-0,14) Инвестиции, 03 авг, 15:57
Курс доллара на 4 августа
USD ЦБ: 60,24 (+0,08) Инвестиции, 03 авг, 15:57
Гедонизм и серотонин: почему ничего не делать тоже нужно уметь РБК и ГАЛС, 13:48
Брокер «Открытия» пожаловался в Минфин США на Credit Suisse Финансы, 13:47
Twitter вызвал в суд представителей Binance по делу против Илона Маска Крипто, 13:43
Минобороны России сообщило об учениях со стрельбой в Приднестровье Политика, 13:42
Болезни и психологические травмы: чем ребенку грозит развод родителей Pro, 13:35
Глава ЦИК заявила о планах Запада дискредитировать российские выборы Политика, 13:29
МВД объявило в розыск новосибирского депутата Пирогову Политика, 13:28
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 13:25
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Синхронистка Субботина выступила против мужчин в своем виде спорта Спорт, 13:23
В России увеличили компенсации на ремонт поврежденного при ЧС жилья Недвижимость, 13:18
Российская премьер-лига назвала лучших игрока и тренера июля Спорт, 13:16
Вратаря финского хоккейного клуба заставили заклеить флаг России на шлеме Спорт, 13:16
Большинство финнов выступили за отмену туристических виз россиянам Политика, 13:14
В Goldman Sachs спрогнозировали рост доходности китайских акций на 24% Инвестиции, 13:09
Финансы ,  
0 

ЦБ рассмотрит создание нового фонда для поддержки банков

ЦБ анонсировал комплекс мер по надзору за банками в кризис. В частности, он изучает возможность создания автономного фонда для поддержки финансового сектора. Но применяться он будет только в форс-мажорных обстоятельствах
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Центробанк думает над созданием нового фонда для поддержки банковского сектора. Об этом регулятор сообщил в документе о новых задачах финансового рынка (.pdf).

При негативной ситуации в экономике наряду с помощью собственников банкам может потребоваться системная поддержка. Как пишет ЦБ, она «может быть оказана в различных формах в зависимости от масштаба проблем — как в виде прямой докапитализации через приобретение акций и (или) субординированных обязательств, так и в форме предоставления капитальных гарантий, дающих право на получение поддержки при ухудшении финансового положения организации».

«Для этих целей Банк России может рассмотреть вопрос о целесообразности создания автономного фонда поддержки финансового/банковского сектора, формируемого за счет отчислений финансовых посредников (по аналогии с фондом страхования вкладов). При этом поддержка будет предоставляться только в том случае, если потери финансовых организаций связаны с форс-мажорными обстоятельствами, а не являются следствием применявшихся ранее рисковых бизнес-моделей», — подчеркнул ЦБ.

ЦБ пообещал «донастройку» банковской системы вместо «катастрофы»
Финансы
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Эти меры не должны «покрывать убытки, возникшие вследствие неэффективной политики собственников отдельных финансовых организаций, тем самым ухудшая конкурентные позиции тех финансовых посредников, которые применяли более осмотрительный и взвешенный подход к управлению рисками».

В России сейчас применяется несколько форматов оздоровления банков — с привлечением санаторов и Агентства по страхованию вкладов или с привлечением самого ЦБ. В первом случае привлекается инвестор (необязательно банк), который выкупает акции банка и получает над ним контроль, а АСВ может оказать банку финансовую поддержку в виде займа по ставке, ниже рыночной. Во втором случае санация проводится через созданный в 2017 году Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) — оздоровлению так подверглись «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк.

Регулятор отмечает, что при принятии решения о санации учитывается системная/региональная значимость банка, а также значимость на уровне отдельных сегментов финансового рынка. Помимо банков, санации могут подвергнуться негосударственные пенсионные фонды и страховщики. Однако, например, для брокеров, механизма финансового оздоровления нет.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock В обход санкций: как надежно перевести деньги за рубеж или в Россию
Статьи
Pro
Осталось полгода: что надо знать уже сейчас об электронных доверенностях
Инструкции
Pro
Фото: Mary Turner / Getty Images «Это не товар дорогой, это ты нищий»: как продавцы манипулируют клиентами
Инструкции
Pro
Как уходящие западные компании будут освобождать 700 тыс. кв. м площадей
Статьи
Pro
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images Что покупали на Wildberries в июне и кто продал больше всех. Рейтинг
Исследования
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Из-за каких фраз и установок родителей дети не смогут стать лидерами
Инструкции
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени
Статьи
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images Каскад дефолтов: что ждет экономику Пакистана
Статьи

Что еще предлагает ЦБ в ответ на кризис

Отдельный блок в документе ЦБ посвящен заблокированным из-за санкций активам банков. Регулятор рассматривает особый учет данных активов и обязательств на балансе самих финансовых организаций, а также выделение данных активов и обязательств в отдельные специальные компании.

«При необходимости заинтересованные финансовые организации смогут объединить такие компании в специальные фонды, чтобы совместно отстаивать свои интересы, и расширить возможности для встречного обмена требованиями с контрагентами из недружественных стран. В настоящее время соответствующие правовые основы уже существуют для банков», — подчеркивает ЦБ.

Власти придумали схему по избавлению банков от замороженных активов
Финансы
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

Кроме того, он может предоставить финансовым организациям возможность формировать резервы под заблокированные активы в течение более продолжительного времени, чем могут действовать иные послабления. Но ЦБ не будет выкупать у банков замороженные активы: «Это чревато масштабной денежной эмиссией с разрушительными инфляционными последствиями как для экономики, так и для финансового сектора. Ускорение инфляции приведет к обесценению сбережений и доходов граждан, вызовет существенный рост процентных ставок в финансовом секторе, сделает невозможным формирование долгосрочных сбережений и инвестиций в экономике. Более того, при таком подходе потребовался бы выкуп активов у всех держателей, а не только у финансовых организаций, что сделало бы последствия еще более разрушительными».

ЦБ выработает подходы к раскрытию финансовой отчетности, публикация которой банками сейчас запрещена. Однако при этом должны быть минимизированы санкционные риски. На первом этапе ЦБ даст право всем финансовым организациям публиковать финансовую отчетность при соблюдении требований к представлению информации, а на втором — сделает это обязанностью. Однако раскрытие информации о бенефициарах, собственниках и контролирующих лицах финансовых организаций, структуре холдингов сейчас не рассматривается, поскольку она «наиболее подвержена рискам использования для введения санкций».

Новые планы по девалютизации

  • ЦБ готов участвовать в торгах национальными валютами на первых этапах их запуска, но по мере роста оборотов «эти сегменты должны полностью перейти к работе на рыночных механизмах». Наличие таких торгов поможет стимулировать расчеты в нацвалютах по внешнеторговым контрактам.
  • Регулятор считает оправданным выпуск директив правительства в адрес компаний реального сектора, которые будут стимулировать их переводить «токсичную» валюту в валюты дружественных стран. «Аналогичные рекомендации правительства Российской Федерации могут касаться необходимости отказа от использования в новых контрактах валют недружественных стран, а где это невозможно в сжатые сроки — включение в контракты условий, допускающих исполнение требований в рублях или валютах дружественных стран», — добавляет ЦБ.
  • Необходимо открывать корсчета российских банков в банках дружественных стран, считает ЦБ. Западные банки такие счета российским партнерам закрывают.
  • При установлении валютных запретов Банк России будет «исходить из принципа взаимности, то есть вводить запреты и ограничения только в отношении резидентов тех государств, которые вводят против Российской Федерации такие меры». Либерализация должна быть в отношении дружественных государств или возможна при смягчении санкций против России (например, разблокировки активов). Сумма валютных резервов ЦБ, заблокированных в США и Европе, составляет около $300 млрд.
Авторы
Теги
Антон Фейнберг Антон Фейнберг
Банк России фонд кризис
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter