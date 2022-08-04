ЦБ рассмотрит создание нового фонда для поддержки банков

ЦБ анонсировал комплекс мер по надзору за банками в кризис. В частности, он изучает возможность создания автономного фонда для поддержки финансового сектора. Но применяться он будет только в форс-мажорных обстоятельствах

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Центробанк думает над созданием нового фонда для поддержки банковского сектора. Об этом регулятор сообщил в документе о новых задачах финансового рынка (.pdf).

При негативной ситуации в экономике наряду с помощью собственников банкам может потребоваться системная поддержка. Как пишет ЦБ, она «может быть оказана в различных формах в зависимости от масштаба проблем — как в виде прямой докапитализации через приобретение акций и (или) субординированных обязательств, так и в форме предоставления капитальных гарантий, дающих право на получение поддержки при ухудшении финансового положения организации».

«Для этих целей Банк России может рассмотреть вопрос о целесообразности создания автономного фонда поддержки финансового/банковского сектора, формируемого за счет отчислений финансовых посредников (по аналогии с фондом страхования вкладов). При этом поддержка будет предоставляться только в том случае, если потери финансовых организаций связаны с форс-мажорными обстоятельствами, а не являются следствием применявшихся ранее рисковых бизнес-моделей», — подчеркнул ЦБ.

Эти меры не должны «покрывать убытки, возникшие вследствие неэффективной политики собственников отдельных финансовых организаций, тем самым ухудшая конкурентные позиции тех финансовых посредников, которые применяли более осмотрительный и взвешенный подход к управлению рисками».

В России сейчас применяется несколько форматов оздоровления банков — с привлечением санаторов и Агентства по страхованию вкладов или с привлечением самого ЦБ. В первом случае привлекается инвестор (необязательно банк), который выкупает акции банка и получает над ним контроль, а АСВ может оказать банку финансовую поддержку в виде займа по ставке, ниже рыночной. Во втором случае санация проводится через созданный в 2017 году Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) — оздоровлению так подверглись «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк.

Регулятор отмечает, что при принятии решения о санации учитывается системная/региональная значимость банка, а также значимость на уровне отдельных сегментов финансового рынка. Помимо банков, санации могут подвергнуться негосударственные пенсионные фонды и страховщики. Однако, например, для брокеров, механизма финансового оздоровления нет.

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Что еще предлагает ЦБ в ответ на кризис

Отдельный блок в документе ЦБ посвящен заблокированным из-за санкций активам банков. Регулятор рассматривает особый учет данных активов и обязательств на балансе самих финансовых организаций, а также выделение данных активов и обязательств в отдельные специальные компании.

«При необходимости заинтересованные финансовые организации смогут объединить такие компании в специальные фонды, чтобы совместно отстаивать свои интересы, и расширить возможности для встречного обмена требованиями с контрагентами из недружественных стран. В настоящее время соответствующие правовые основы уже существуют для банков», — подчеркивает ЦБ.

Кроме того, он может предоставить финансовым организациям возможность формировать резервы под заблокированные активы в течение более продолжительного времени, чем могут действовать иные послабления. Но ЦБ не будет выкупать у банков замороженные активы: «Это чревато масштабной денежной эмиссией с разрушительными инфляционными последствиями как для экономики, так и для финансового сектора. Ускорение инфляции приведет к обесценению сбережений и доходов граждан, вызовет существенный рост процентных ставок в финансовом секторе, сделает невозможным формирование долгосрочных сбережений и инвестиций в экономике. Более того, при таком подходе потребовался бы выкуп активов у всех держателей, а не только у финансовых организаций, что сделало бы последствия еще более разрушительными».

ЦБ выработает подходы к раскрытию финансовой отчетности, публикация которой банками сейчас запрещена. Однако при этом должны быть минимизированы санкционные риски. На первом этапе ЦБ даст право всем финансовым организациям публиковать финансовую отчетность при соблюдении требований к представлению информации, а на втором — сделает это обязанностью. Однако раскрытие информации о бенефициарах, собственниках и контролирующих лицах финансовых организаций, структуре холдингов сейчас не рассматривается, поскольку она «наиболее подвержена рискам использования для введения санкций».