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Что санкции против НРД значат для выплат по госдолгу и иностранных акций

Санкции ЕС против центрального депозитария ставят под вопрос схему по выплате внешнего валютного долга России в рублях, говорят эксперты. Они означают и окончательную блокировку бумаг российских инвесторов на иностранных биржах
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Здание национального депозитария (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Среди лиц, попавших в шестой пакет санкций Евросоюза, оказались не только чиновники, оборонные предприятия и гендиректор группы «Яндекс» Аркадий Волож, но и Национальный расчетный депозитарий (НРД) — структура Мосбиржи, которая ведет учет прав собственности на ценные бумаги, а также расчеты по сделкам. Ее появление в списке можно считать внезапным: например, частичное нефтяное эмбарго, ставшее центральной мерой, обсуждалось не одну неделю, неожиданностью не стало и отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка, о котором СМИ и европейские чиновники предупреждали еще в начале мая.

НРД «играет существенную роль в функционировании финансовой системы России и ее связях с международной финансовой системой, таким образом прямо или косвенно помогая российскому правительству в его деятельности, политике и ресурсах» — именно так санкции против депозитария обосновывает Еврокомиссия. НРД почти полностью принадлежит Московской бирже, которая, «в свою очередь, благодаря своей роли и акционерам находится под контролем» российских властей.

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После включения в санкционный список сам НРД признал ситуацию чрезвычайной. Депозитарий остановил проведение операций в евро, однако операции по списанию и зачислению денежных средств в иных валютах «проводятся в обычном режиме», говорится в его сообщении. «Рекомендуем осуществлять зачисление иностранной валюты на корреспондентские счета НРД с учетом анализа рисков такого зачисления», — предупредил НРД.

Как НРД связан с выплатами по госдолгу России

Регламент Совета ЕС, под санкционные ограничения которого попал НРД, предусматривает запрет на предоставление каких-либо средств или экономических ресурсов прямо, или косвенно, или для выгоды лиц, указанных в санкционном списке, поясняет руководитель группы международных проектов юридической фирмы Vegas Lex Наталия Абцешко. «При расширительном толковании европейский регулятор, скорее всего, будет рассматривать клиринговые услуги как подпадающие под запрет в том числе косвенного предоставления экономических ресурсов для выгоды подсанкционного лица», — считает она.

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Из-за увеличения санкционных рисков с 2016 года Минфин начал размещать валютные еврооблигации с помощью инфраструктуры НРД без участия иностранных организаторов и международных расчетных центров Euroclear и Clearstream. Сейчас на обслуживании в депозитарии находятся 15 выпусков российских евробондов. В последнее время в их число попали и долларовые бумаги, выпущенные до 2016 года, в связи с санкциями США. Сумма российских долларовых еврооблигаций, обращающихся на рынке, составляет порядка $30 млрд.

В апреле власти США запретили России обслуживать долги по евробондам за счет замороженных резервов, а в мае решили не продлевать лицензию, позволявшую Минфину обслуживать долларовые обязательства перед иностранными инвесторами. Минфин в ответ сообщил, что будет исполнять эти обязательства в рублях с последующей конвертацией в валюту. На сайте НРД инвесторам предлагается заполнить специальные заявления на изменение валюты расчетов. Рейтинговые агентства ранее предупреждали, что смена валюты выплат в случаях, когда она не предусмотрена эмиссионными документами, будет признана дефолтом.

После ввода санкций ЕС против НРД возможность рублевых расчетов теперь фактически тоже закрывается — как минимум для европейских инвесторов. Средства в рублях перечислить на НРД можно, но забрать их оттуда иностранцы не смогут, говорит главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин.

«Придуманная недавно лазейка по выплате процентов и основного долга по суверенным евробондам через НРД при условии, что инвесторы откроют рублевый счет и счет в валюте при российском банке (что все-таки требовало бы их согласия, поскольку подобные меры действующими соглашениями не предусмотрены), теперь работать не сможет. Избежать дефолта, похоже, уже не удастся», — считает директор французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин. Но сейчас наступление технического дефолта — это формальность, полагает старший юрист юридической компании РКТ Владислав Холодков.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Формальные шансы избежать дефолта еще есть. ЕС установил исключения для исполнения обязательств, которые возникли до включения НРД в санкционный список, при условии, что средства не получает прямо или косвенно включенное в санкционный список лицо, обращает внимание Холодков. Как следует из документов ЕС, страны союза имеют право одобрить выплаты со стороны НРД по договорам или обязательствам, возникшим до внесения в список. НРД стал платежным агентом по еврооблигациям до попадания под санкции.

Что будет с замороженными иностранными акциями

Для российских держателей ценных бумаг включение НРД в санкционный список ЕС означает блокировку операций (в том числе проведение любых выплат) по всем бумагам, которые российский депозитарий держал в интересах клиентов в европейских клиринговых организациях Euroclear и Clearstream, говорит представитель Ассоциации владельцев облигаций (АВО). Кроме этого, будут заблокированы денежные средства в валюте, размещенные на клиентских счетах в НРД, указывает в обзоре директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой.

Также могут возникнуть трудности с конвертацией депозитарных расписок на российские акции, в том числе тех, которые были делистингованы с зарубежных бирж после вступления в силу соответствующего закона. «Пока неясно на 100%, как будет работать конвертация депозитарных расписок на российские акции. Масштабы замораживания активов пока неясны», — отмечают в своем комментарии аналитики инвестбанка «Синара».

Сложности с проведением операций с участием НРД и европейских депозитариев начались у российских владельцев иностранных бумаг еще в начале марта, после введения санкций. Речь шла именно о бумагах, обращающихся на иностранных биржах, мера не затронула бумаги с СПБ Биржи (площадка специализируется на зарубежных активах). Как сообщал представитель «Атона», в первое время сроки операций по иностранным ценным бумагам, принадлежащим российским инвесторам, были существенно увеличены — их проводили в ручном режиме. Затем мост между НРД и европейскими депозитариями был заблокирован. 17 марта НРД сообщил, что Euroclear «не исполняет любые инструкции на проведение операций с ценными бумагами и денежными средствами, включая инструкции на участие в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам». Такое решение было принято иностранным депозитарием «до получения разъяснений, связанных с введенными санкциями от европейских регуляторов».

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Фото:Вадим Жернов / РИА Новости

Неделей позже стало известно, что еще один европейский клиринг — Clearstream — заблокировал счет НРД. В Clearstream поясняли, что решение о возобновлении операций по нему будет принято «по итогам рассмотрения компетентными регулирующими органами Люксембурга запрошенных документов и сведений в отношении НРД».

«То, что было заблокировано де-факто, теперь заблокировано де-юре», — резюмирует глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев. Он добавляет, что теперь «совершенно понятно», что мост между НРД и европейскими депозитариями восстановлен не будет. Хотя ранее участники российского рынка рассчитывали разрешить сложившуюся ситуацию. Так, глава набсовета Мосбиржи Олег Вьюгин предлагал частично раскрывать информацию о российских держателях бумаг, чтобы исключить перечисление выплат в адрес инвесторов, попавших под санкции, которого опасались европейские контрагенты.

Теперь разблокировка активов и восстановление моста возможны только при снятии санкций или получении лицензий. Это в какой-то степени даже является положительным моментом в сложившейся ситуации, отметил глава СПБ Биржи Роман Горюнов, выступая в эфире канала «БКС Live». «С одной стороны, ситуация системно неприятна для рынка, но для данной конкретной ситуации [разблокировки выплат и активов] она носит оттенок дополнительной надежды: ситуация была непонятной, не было юридических оснований. Сегодняшнее решение означает, что есть процедура получения лицензий, есть орган, который дает эти лицензии. Возможно, с точки зрения появления определенности создает дополнительные возможности», — оптимистичен Горюнов.

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Маргарита Мордовина, Антон Фейнберг Антон Фейнберг
санкции Мосбиржа НРД
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