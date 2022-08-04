Минфин выступил против директив для госкомпаний по замене долларов и евро

Минфин пока не считает необходимым выдавать компаниям жесткие указания по переводу накопленных ими «токсичных» валют в валюты других стран, сообщили РБК в ведомстве. Ранее о возможности директивного подхода в этой сфере заявил ЦБ

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В Минфине выступили против директивного решения для российского бизнеса по переводу накоплений в валютах «недружественных» стран (доллары, евро, фунты стерлингов) в иные валюты. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства, комментируя предложение Центробанка о возможности ввода таких мер для госкомпаний нефинансового сектора.

В докладе ЦБ «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях», опубликованном для общественного обсуждения, говорится, что правительству могут потребоваться дополнительные меры для дестимулирования использования «токсичных» валют компаниями реального сектора.

«Нефинансовым организациям целесообразно перевести накопленные валютные средства в валютах «недружественных» стран в иные валюты. В отношении компаний с государственным участием будет оправдан выпуск правительством Российской Федерации соответствующих директив (рекомендаций)», — отмечается в докладе.

В Минфине разделяют обеспокоенность регулятора тем, что российские компании имеют накопления в «недружественных» валютах, однако пока не считают нужным вводить директивы по избавлению от них, сообщили РБК в пресс-службе министерства.

«[Минфин] cовместно с компаниями реализует различные меры диверсификации валютных активов, а также предпринимает шаги по восстановлению импорта. Государственные компании тоже осознают риски, связанные с накоплением такой валюты, и работают над их снижением в тесном контакте с Банком России и Минфином. На наш взгляд, пока директивного решения не требуется», — отметили там.

Со своей стороны, «Банк России будет способствовать ускорению естественного процесса девалютизации банковских операций путем введения дополнительных регуляторных мер», следует из доклада ЦБ. Эти меры будут направлены на сокращение проведения банками операций в «токсичных» валютах. В частности, Центробанк планирует ограничить выдачу кредитов в валюте, дополнив действующую систему надбавок к коэффициентам риска по валютным кредитам и ценным бумагам новыми надбавками, в том числе дифференцированными с учетом эмитента валюты — «недружественных» государств или стран, не относящихся к «недружественным».

В настоящее время огромный чистый приток в страну валюты, прежде всего за экспорт нефти и другого сырья (профицит платежного баланса в первом полугодии 2022 года вырос в 3,5 раза к тому же периоду предыдущего года, до $138,5 млрд; МВФ прогнозирует по итогам года показатель в $265 млрд для России) вынуждает компании держать валюту на депозитах в российских неподсанкционных банках. Такая безналичная валюта всегда отражается на корсчетах в иностранных банках (раньше часть этой валюты приобреталась российскими властями по бюджетному правилу и пополняла международные резервы ЦБ). Девалютизация должна происходить на фоне сокращения экспортно-импортных операций с западными странами, указывал сам ЦБ в конце мая.