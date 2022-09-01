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В ЦБ оценили риски хранения резервов в альтернативных валютах

Риски того, что страны, чьи валюты будут использоваться для расчетов и хранения активов, присоединятся к санкциям, невелики, считает первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. Проблемы могут крыться в ликвидности и волатильности этих валют
Дмитрий Тулин
Дмитрий Тулин (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Уровень геополитических рисков для валют дружественных стран невысок, рассказал первый зампред ЦБ, куратор банковского надзора Дмитрий Тулин в интервью РБК, которое будет опубликовано утром 2 сентября.

«Теоретически есть риск, что отдельные страны вдруг присоединятся к санкциям. Однако на практике географическое распределение геополитических рисков достаточно стабильно и предсказуемо. Поэтому использовать в расчетах валюты стран, не поддерживающих санкции против России, все же намного безопаснее», — сказал Тулин.

«А вот с длительным хранением накоплений в альтернативных валютах могут быть нюансы. Национальные валюты отдельных стран значительно различаются между собой по уровню ликвидности, волатильности валютного курса и возможности их использования на товарных и финансовых рынках. Поэтому выстраивание международных расчетов с использованием альтернативных валют требует индивидуального подхода в зависимости от конкретной страны и конкретной валюты», — подчеркнул первый зампред ЦБ.

В случае с банками, по словам Тулина, рыночный риск по операциям в любой валюте закрывается, если активы и обязательства банков в каждой отдельной валюте сбалансированы (то есть если, например, кредиты и депозиты банка в конкретной валюте примерно соответствуют друг другу).

После начала спецоперации России на Украине страны Запада заблокировали примерно половину золотовалютных резервов ЦБ. Блокировке подверглись примерно $300 млрд из $640 млрд резервов на тот момент.

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Фото:Shutterstock

С ограничениями столкнулись также российские банки и их клиенты. Кредитные организации, попавшие под санкции США и Европы, были фактически изолированы от долларов и евро, в Россию также был запрещен ввоз этих валют в наличной форме. Даже те банки, что не попали под санкции, столкнулись с закрытием корреспондентских счетов в западных банках, которые необходимы для обслуживания валютных активов. Многие ввели комиссии на валютные счета и ограничили валютные переводы.

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На фоне девалютизации в России стали пользоваться большей популярностью альтернативные валюты из дружественных стран. Объем торгов рубля с юанем уже периодически опережает объем торгов с евро, а в августе даже превышал объем торгов с долларом. Мосбиржа тем временем запустила торги армянским драмом и южноафриканским рэндом, готовится к торгам узбекским сумом и другими валютами. Но, в отличие от юаня, большой популярностью они пока не пользуются.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Дружественные валюты планирует закупать и правительство, которое после начала спецоперации не может закупать в резервы доллары и евро (от долларов Минфин отказался еще раньше санкций). В четверг, 1 сентября, Bloomberg со ссылкой на документ, подготовленный к стратегическому совещанию с участием ЦБ и правительства, сообщил, что Россия рассматривает план по закупке юаня и других дружественных валют в резервы на сумму, эквивалентную $70 млрд. По данным агентства, это нужно в том числе для ослабления рубля — нынешний курс правительство расценивает как излишне крепкий. При этом даже покупка валют дружественных стран проблематична, отмечается в плане, поскольку в случае с юанем «требует отдельного соглашения с Китаем, которое будет очень трудно получить в условиях кризиса». Другие валюты, в частности дирхам ОАЭ, подвержены «высоким политическим рискам», поскольку правительства могут изменить политику в отношении санкций, а турецкая лира несет риски девальвации, отмечается в документе.

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Теги
Антон Фейнберг Антон Фейнберг, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Дмитрий Тулин юань резервы ЦБ
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