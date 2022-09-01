В ЦБ оценили риски хранения резервов в альтернативных валютах

Риски того, что страны, чьи валюты будут использоваться для расчетов и хранения активов, присоединятся к санкциям, невелики, считает первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. Проблемы могут крыться в ликвидности и волатильности этих валют

Дмитрий Тулин (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Уровень геополитических рисков для валют дружественных стран невысок, рассказал первый зампред ЦБ, куратор банковского надзора Дмитрий Тулин в интервью РБК, которое будет опубликовано утром 2 сентября.

«Теоретически есть риск, что отдельные страны вдруг присоединятся к санкциям. Однако на практике географическое распределение геополитических рисков достаточно стабильно и предсказуемо. Поэтому использовать в расчетах валюты стран, не поддерживающих санкции против России, все же намного безопаснее», — сказал Тулин.

«А вот с длительным хранением накоплений в альтернативных валютах могут быть нюансы. Национальные валюты отдельных стран значительно различаются между собой по уровню ликвидности, волатильности валютного курса и возможности их использования на товарных и финансовых рынках. Поэтому выстраивание международных расчетов с использованием альтернативных валют требует индивидуального подхода в зависимости от конкретной страны и конкретной валюты», — подчеркнул первый зампред ЦБ.

В случае с банками, по словам Тулина, рыночный риск по операциям в любой валюте закрывается, если активы и обязательства банков в каждой отдельной валюте сбалансированы (то есть если, например, кредиты и депозиты банка в конкретной валюте примерно соответствуют друг другу).

После начала спецоперации России на Украине страны Запада заблокировали примерно половину золотовалютных резервов ЦБ. Блокировке подверглись примерно $300 млрд из $640 млрд резервов на тот момент.

С ограничениями столкнулись также российские банки и их клиенты. Кредитные организации, попавшие под санкции США и Европы, были фактически изолированы от долларов и евро, в Россию также был запрещен ввоз этих валют в наличной форме. Даже те банки, что не попали под санкции, столкнулись с закрытием корреспондентских счетов в западных банках, которые необходимы для обслуживания валютных активов. Многие ввели комиссии на валютные счета и ограничили валютные переводы.

Читайте на РБК Pro Pro «Я за месяц заработал $110 млн»: как акции сети BBBY стали новым «мемом» «Я за месяц заработал $110 млн»: как акции сети BBBY стали новым «мемом» Статьи Pro $10 трлн любят тишину. Как работает самый могущественный инвестфонд мира $10 трлн любят тишину. Как работает самый могущественный инвестфонд мира Статьи Pro «Это удар в спину для отрасли»: от чего сильнее пострадали ИТ-компании «Это удар в спину для отрасли»: от чего сильнее пострадали ИТ-компании Статьи Pro Как «метод антилопы» поможет справиться со стрессом за пять минут Как «метод антилопы» поможет справиться со стрессом за пять минут Статьи Pro В России остро не хватает 1С-специалистов: где их можно взять В России остро не хватает 1С-специалистов: где их можно взять Прогнозы Pro «Меня это бесит»: как правильно злиться на работе — Fast Company «Меня это бесит»: как правильно злиться на работе — Fast Company Статьи Pro Волатильность российских акций вернулась на докризисный уровень Волатильность российских акций вернулась на докризисный уровень Статьи Pro Как избежать налоговых доначислений за незаконную «оптимизацию» бизнеса Как избежать налоговых доначислений за незаконную «оптимизацию» бизнеса Инструкции

На фоне девалютизации в России стали пользоваться большей популярностью альтернативные валюты из дружественных стран. Объем торгов рубля с юанем уже периодически опережает объем торгов с евро, а в августе даже превышал объем торгов с долларом. Мосбиржа тем временем запустила торги армянским драмом и южноафриканским рэндом, готовится к торгам узбекским сумом и другими валютами. Но, в отличие от юаня, большой популярностью они пока не пользуются.

Дружественные валюты планирует закупать и правительство, которое после начала спецоперации не может закупать в резервы доллары и евро (от долларов Минфин отказался еще раньше санкций). В четверг, 1 сентября, Bloomberg со ссылкой на документ, подготовленный к стратегическому совещанию с участием ЦБ и правительства, сообщил, что Россия рассматривает план по закупке юаня и других дружественных валют в резервы на сумму, эквивалентную $70 млрд. По данным агентства, это нужно в том числе для ослабления рубля — нынешний курс правительство расценивает как излишне крепкий. При этом даже покупка валют дружественных стран проблематична, отмечается в плане, поскольку в случае с юанем «требует отдельного соглашения с Китаем, которое будет очень трудно получить в условиях кризиса». Другие валюты, в частности дирхам ОАЭ, подвержены «высоким политическим рискам», поскольку правительства могут изменить политику в отношении санкций, а турецкая лира несет риски девальвации, отмечается в документе.