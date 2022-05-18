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Deutsche Bank отключил счета крупных российских банков

Deutsche Bank перестал работать с рядом крупных российских банков, закрыв им корреспондентские счета, узнал РБК. Такие действия могут приводить к проблемам при переводах за рубеж. Ранее похожее решение приняла группа Raiffeisen
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Немецкий Deutsche Bank прекратил отношения с рядом российских банков, у которых были открыты в нем корреспондентские счета в евро. Об этом РБК рассказали два источника на финансовом рынке.

Deutsche Bank в середине марта 2022 года прислал российским банкам уведомление о закрытии счетов 8 апреля, по факту счета работали до 7 апреля включительно и были закрыты 20 апреля, сказал один из собеседников РБК. Он добавил, что решение коснулось многих крупных кредитных организаций.

Второй источник подтвердил, что Deutsche Bank еще в марте закрыл счета неподсанкционным банкам. «Сейчас у Deutsche Bank осталось немного корреспондентских счетов в небольших российских банках, не привлекающих к себе внимания, у которых мало операций», — сказал он, добавив, что если число операций у банка растет, то Deutsche Bank закрывает счет.

В марте 2022 года Deutsche Bank осудил действия России на Украине и принял решение уйти из страны и не запускать здесь новые проекты.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Решение о закрытии корсчетов для ряда российских банков в апреле приняла и австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI), сообщал РБК официальный представитель группы. Он пояснил, что такое решение принято для того, чтобы «проактивно» контролировать объем операций, который RBI может своевременно обрабатывать в пользу клиентов с открытыми корсчетами. О каких банках идет речь, он не сказал, но подчеркнул, что закрытие корреспондентских счетов не касается российской «дочки» — Райффайзенбанка.

РБК направил запрос в Deutsche Bank и другие крупные европейские банки. Финский Nordea Bank прекратил обработку платежей в Россию и из России в связи с действующим режимом санкций и действующими ограничениями, сообщил его представитель. А нидерландская банковская группа ING указала, что «внимательно следит за ситуацией для адаптации своих решений». Остальные иностранные и российские кредитные организации не ответили на запросы РБК.

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Зачем нужны корреспондентские счета

Основная причина закрытия корреспондентских счетов в евро иностранными банками — это прежде всего продолжение внешнего давления на банковский сектор России, а также опасения оказаться под вторичными санкциями, считает директор по банковским рейтингам НРА Константин Бородулин.

Иностранные кредитные организации опасаются оказаться вовлеченными в проведение платежей и переводов средств некредитных организаций, в отношении которых введены санкции и которые могут являться клиентами банков с открытыми корсчетами, поэтому они закрываются, соглашается управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов: «Это грубый, «сплошной» подход, но таким образом иностранные банки минимизируют риски штрафов и более серьезных регуляторных последствий».

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Также независимо от санкций зарубежные банки минимизируют вероятность использования собственной инфраструктуры для вывода капитала в свои юрисдикции, добавляет Беликов: «Потенциальные случаи бегства капитала могут быть сопряжены с нарушением законодательства и могут классифицироваться как сомнительные операции. В свою очередь, проведение последних также генерирует регуляторные риски вплоть до отзыва лицензии, в зависимости от масштаба таких операций».

Для клиентов российских банков эта ситуация означает проблемы с проведением платежей и перечислением денежных средств в другие юрисдикции, указывает Бородулин. «Частично их можно решить через работу с «дочками» иностранных банков на территории России, но насколько долгосрочно данное взаимодействие, сказать сложно, ведь ряд иностранных банков уже озвучили планы по выходу с российского рынка», — добавляет эксперт. Из-за закрытия корсчетов банки могут потерять часть клиентской базы, которой необходимо совершать трансграничные переводы, но это небольшая часть и соответствующий стресс не является критическим для банковского бизнеса, считает Беликов.

Одним из клиентов RBI, с которыми прекращены отношения, был Тинькофф Банк, рассказал РБК источник на банковском рынке. После закрытия корреспондентского счета банк перестал проводить трансграничные переводы в евро с помощью международной системы SWIFT. Эту приостановку он объяснил увеличением срока прохождения SWIFT-переводов. Его клиентам остаются доступны трансграничные переводы в долларах, сказал РБК представитель «Тинькофф». Для проведения трансграничного SWIFT-перевода у банка должен быть открыт счет в иностранной кредитной организации, которая является одним из участников цепочки переводов. Тинькофф Банк не ответил на вопросы о закрытии своих счетов в RBI.

Для самих банков закрытие корсчетов означает недополучение комиссионного дохода от внешнеэкономической деятельности и ограничение доступа к централизованным и децентрализованным зарубежным рынкам производных финансовых инструментов как к способу размещения свободной ликвидности и получения маржинального дохода, перечисляет Беликов. Однако, по его мнению, для банков недополучение этих доходов — проблема значительно меньшего масштаба в сравнении с замедлением кредитования и ростом стоимости фондирования, а операции размещения свободной ликвидности сейчас преимущественно ограничены внутренним рынком.

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