Госкомпании обяжут составить планы по использованию токсичных валют

Госкомпании должны будут разработать планы, как использовать токсичные западные валюты, остающиеся на их балансах, сообщил в интервью РБК замминистра финансов Алексей Моисеев. Непременно продавать эту валюту их обязывать не будут

Алексей Моисеев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Минфин в августе возразил против инициативы ЦБ по директивному переводу накопленных госкомпаниями токсичных валют в валюты дружественных стран, из-за того что, с точки зрения министерства, это предполагало обязательную продажу этой валюты. «Вопрос: кому и не получится ли так, что в ситуации отсутствия спроса на валюту это только укрепит дополнительно курс? Поэтому мы посчитали такое решение достаточно малоэффективным», — объяснил в интервью РБК заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

По его словам, в качестве компромисса правительство сейчас поддержало «несколько другой формат». «Мы в итоге готовим директиву, но там формат будет такой, что компании должны разработать план. Не просто взять и продать валюту всю, а разработать план действий, который будет направлен на то, чтобы что-то с этой валютой сделать», — пояснил замминистра.

Например, добавил он, компании могли бы закупить на доллары и евро какой-то импорт или направить их на погашение облигаций.

Банк России выступает за девалютизацию российской экономики. В начале августа регулятор рекомендовал компаниям реального сектора перевести накопленные валютные средства в валютах недружественных стран в иные валюты. «В отношении компаний с государственным участием будет оправдан выпуск правительством Российской Федерации соответствующих директив (рекомендаций)», — отмечал ЦБ.

Приток токсичных валют в Россию продолжается в связи с тем, что российские производители по-прежнему экспортируют в Евросоюз нефть и нефтепродукты (европейское эмбарго вступает в силу в декабре), продают на Запад промышленные металлы, которые не попали под санкции, удобрения и т.д. В связи с этим компании вынуждены держать валюту на депозитах в российских неподсанкционных банках. Такая безналичная валюта (доллары, евро, фунты и т.д.) всегда отражается на корсчетах в иностранных банках (раньше часть этой валюты приобреталась российскими властями по бюджетному правилу и пополняла международные резервы ЦБ). Девалютизация должна происходить на фоне сокращения экспортно-импортных операций с западными странами, указывал сам ЦБ в конце мая.