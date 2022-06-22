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Финансы ,  
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Банки попросили вернуть им зависшие в НРД евро в другой валюте

Банки попросили ЦБ сгладить последствия санкций против Национального расчетного депозитария. Они хотят возврата зависших евро и отказа от комиссий на свои депозиты. Эксперты не уверены, что регулятор пойдет им навстречу
Фото: Eric Vidal / Reuters
Фото: Eric Vidal / Reuters

Российские банки пытаются минимизировать потери, которые они понесли из-за санкций Евросоюза против Национального расчетного депозитария (НРД), узнал РБК. Ассоциация банков России (АБР) направила в ЦБ письмо с предложением разработать механизмы, которые бы позволили участникам рынка вернуть средства, попавшие под заморозку в НРД, — получить их не в евро, которые уже недоступны, а в иной валюте. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердил представитель АБР.

«Банк России получил письмо ассоциации и ответит в установленном порядке», — сообщил представитель ЦБ. «НРД находится в постоянном диалоге с регулятором и клиентами, обсуждает возможные варианты урегулирования сложившейся ситуации», — сообщил РБК представитель депозитария.

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Как санкции против НРД ударили по банкам

3 июня власти Евросоюза утвердили шестой пакет санкций против России, в числе других мер под ограничения тогда попал НРД — структура Московской биржи, которая ведет учет прав собственности на ценные бумаги, а также расчеты по сделкам. Его включение в черный список было неожиданным: сам НРД назвал ситуацию чрезвычайной и предупредил о приостановке проведения операций в евро в интересах контрагентов.

Для банков, которые совершают операции на финансовом рынке через НРД, это означало заморозку остатков в евро на корреспондентских счетах. Frank Media со ссылкой на источники приводил оценки, что заблокированными оказались €4,5–7 млрд.

О чем теперь просят банкиры

Как отмечается в письме АБР, блокировка средств кредитных организаций в НРД не освобождает их от исполнения поручений клиентов, связанных с валютой. Об этой проблеме ранее публично говорил совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский. «Очень умно построенный договор Мосбиржи позволил сказать тем, кто там держал свои пассивы: «Ребят, мы вам ничего не должны, нас тут заблокировали». Когда у нас что-то заблокировано — мы всем своим клиентам должны, а Московская биржа — как бы в силу грамотной работы юристов, они молодцы», — иронизировал банкир на одной из сессий Петербургского международного экономического форума.

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Из письма АБР следует, что участники рынка хотели бы получить заблокированные в НРД средства назад, пусть и не в евро. Они предлагают как минимум два варианта решения проблемы:

  • привлечь Банк России в качестве третьей стороны — ЦБ заключит с пострадавшими контрагентами НРД (банками) своп-сделки «в размере захолдированных остатков в евро» на особых условиях. В частности, по нулевой или минимально возможной ставке, на длительный срок, с возможностью пролонгации сделки до разрешения проблемы, с возможностью ее досрочного закрытия по инициативе банка без штрафных санкций;
  • второй вариант — определить порядок действий НРД по самостоятельному возврату банкам средств с корсчетов, открытых в евро, в любой иной валюте.

Суть предложений в том, чтобы как-то возместить банкам ликвидность, которая оказалась заморожена, поясняет вице-президент АБР Алексей Войлуков. «Один из инструментов — это беспроцентные свопы в рублях, чтобы ЦБ, не имея возможности совершать сделки в евро, дал хотя бы рубли, но при этом не брал плату. Бесплатная ликвидность в любом случае нужна банкам, это хоть как-то компенсирует потери», — говорит он. Вариант с выплатами от НРД, по его словам, это не полная альтернатива первому механизму, поскольку он может быть реализован не так оперативно.

«Никто не пытается заработать, все пытаются хоть как-то компенсировать зависшие деньги, потому что есть обязательства перед клиентами», — говорит Войлуков. Он не привел оценок, какой объем остатков кредитных организаций на корсчетах в НРД оказался заблокирован, поскольку участники рынка не раскрывают отчетность: «Крупные банки говорят, что это небольшие, но все равно заметные суммы, небольшие игроки — что это критичный объем, но конкретные суммы участники рынка не называют. Обращений при этом много от разных игроков».

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Здание&nbsp;национального депозитария

Что про это думают эксперты

Директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой напоминает, что у банков всегда была возможность держать в НРД валюту на счетах, но на фоне усиления санкций в середине мая депозитарий предупредил клиентов о рисках заморозки. «Полагаю, многие выводили деньги из НРД в НКЦ (Национальный клиринговый центр. — РБК) или в частные банки. Тот объем средств, который завис, вероятно, оказался меньшим, чем мог бы быть, но что-то все-таки оказалось замороженным», — говорит Полевой. Он скептически относится к предложению банкиров компенсировать им потери.

«Видимо, предлагая своп, пострадавшие банки пытаются переложить свои убытки на ЦБ. Сложно сказать, как это будет технически структурировано, учитывая отсутствие у ЦБ возможности проводить операции в валюте. Возможно, речь о компенсации потерь рублями, чтобы банки в дальнейшем могли за них купить валюту и закрыть свои убытки или обязательства перед клиентами. Но с точки зрения риск-менеджмента, произошедшее — это просчет самих финансовых организаций», — замечает аналитик.

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Инициатива понятна и логична, считает президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев. «Банки должны найти механизмы, которые помогут компенсировать такой эффект не столько сейчас, из-за санкций против НРД, сколько на будущее, на случай усиления санкционного давления», — полагает он.

Банки пострадали, но открытый вопрос, надо и можно ли им помогать, говорит главный экономист по России и СНГ инвесткомпании «Ренессанс Капитал» Софья Донец: «В связи с санкциями и нарушением работы инфраструктуры зависших денег много на всех сторонах».

По словам аналитика, своп-сделки для компенсации потерь банкам — неплохой инструмент, поскольку это не безвозвратные средства. «Но, с другой стороны, нужно, чтобы это было возможно технически — у ЦБ тоже небольшой выбор, в какой валюте проводить операции. Нет аналогов, как это реализовать без других сопутствующих рисков», — объясняет Донец. Второй сценарий с выплатами за счет НРД, по ее словам, тоже имеет ограничение — депозитарий как расчетный институт без дополнительной финансовой поддержки со стороны просто не сможет найти деньги для компенсаций.

Отрицательные ставки — не для банков

Как следует из письма АБР, российские банки также просят ЦБ вмешаться в процесс формирования ставок на денежном рынке. Участники рынка, в частности, предлагают ограничить для НКЦ возможность вводить отрицательные процентные ставки по валютным остаткам, которые держат там кредитные организации. НКЦ тоже входит в группу Мосбиржи, на его счетах учитывается валюта, которой пользуются российские резиденты.

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Рост расходов банков на поддержание остатков в НКЦ «автоматически» вызовет увеличение стоимости услуг для их клиентов, говорится в письме АБР. Представитель Мосбиржи сообщил РБК, что НКЦ не вводил и не планирует вводить отрицательные ставки, но его тарифная модель предусматривает плату за хранение валюты. Она взимается только с кредитных организаций, которые держат «евро и доллары в объемах, существенно превышающих необходимые для участия в биржевых торгах», уточнил собеседник РБК.

Ранее Банк России предложил расширить право банков на применение отрицательных ставок по валютным депозитам юрлиц, а кредитные организации, в свою очередь, начали вводить комиссии по счетам физлиц в валюте. Однако поправки в законодательство об отрицательных ставках еще только разрабатываются, а ЦБ уже призвал банки не злоупотреблять комиссиями для частных клиентов.

Комиссии по валютным счетам в НРД и НКЦ были анонсированы еще в начале апреля, но многие тогда этого просто не заметили, напоминает Полевой. Он называет возникновение отрицательных ставок на рынке естественным и не видит смысла корректировать условия для банков.

«Упор на девалютизацию финансовой системы задается изменившимися условиями и санкционными рисками, безопасных валютных активов недостаточно, поэтому от всей лишней валюты, что не требуется для проведения внешнеторговых и разрешенных финансовых операций, власти будут пытаться избавиться, и банки это теперь транслируют на своих клиентов. Те же, кто продолжает верить в безопасность валюты и возможность на ней заработать (если рубль начнет слабеть), должны смириться с отрицательными ставками и комиссиями», — резюмирует Полевой.

Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
При участии
Маргарита Мордовина
Банки НРД санкции Банк России

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