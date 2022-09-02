В ЦБ заявили о превращении валютных счетов граждан в «де-факто рублевые»

Экономическая сущность валютных счетов населения изменилась, уверен первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. Они фактически стали рублевыми с привязкой к курсу. Вводя комиссии за хранение валюты, банки делают «благое дело», считает он

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

После начала кризиса экономическая сущность вкладов в валюте, которые держат в банках российские граждане, изменилась: теперь это де-факто рублевые счета с привязкой к валютному курсу, констатировал первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин в интервью РБК (будет опубликовано утром 2 сентября).

По его словам, интересы физлиц при хранении валюты в кредитных организациях защищены «в такой же степени, что и при хранении денег в рублях», но сложности с проведением валютных операций изменили природу депозитных продуктов.

«Банки могут исполнять свои обязательства по валютным счетам платежами в рублях и делают это без всяких затруднений. А вот исполнение банками обязательств платежом в «токсичных» валютах становится все более и более проблематичным. Можно сказать, что изменилась экономическая сущность валютных счетов: они фактически превращаются в рублевые с привязкой к валютному курсу», — пояснил Тулин. Именно это приводит к снижению привлекательности валютных счетов и девалютизации экономики, отметил первый зампред ЦБ.

После начала военной операции России на Украине крупные российские банки попали под санкции, которые предусматривают в том числе блокировку активов и операций в валюте присоединившихся к этой кампании государств. Некоторые кредитные организации, не находящиеся под санкциями, столкнулись с принудительным закрытием корреспондентских счетов в иностранных банках, что тоже создает сложности с проведением транзакций в валюте. Кроме того, в марте власти США и Евросоюза запретили ввозить в Россию наличные доллары и евро. На фоне обвала финансового рынка и оттока средств населения из банков, в начале марта ЦБ ввел на полгода ограничения для граждан и бизнеса на снятие наличной иностранной валюты. Клиентам-физлицам разрешено снимать сумму в пределах $10 тыс. или ее эквивалент в евро, если средства поступили на счет или депозит до 9 марта. С 9 апреля регулятор разрешил банкам проводить операции по обмену валюты для физлиц, но купить можно было только те доллары и евро, что поступили в кассу после этой даты. В августе Банк России продлил ограничения еще на полгода, до 9 марта, однако смягчил правила обмена валюты. Банки могут продавать населению наличные евро и доллары, которые поступили за счет сделок с банками-нерезидентами или в результате зачислений на счета от российских юридических лиц.

Банки раньше клиентов почувствовали, что традиционные мировые валюты стали для России «реально опасными токсичными активами», сейчас они просто не могут полноценно исполнить валютные обязательства, сказал РБК Тулин. Это происходит по двум причинам: «Первая — это нехватка наличной валюты, нас отрезали от каналов межбанковских, оптовых поставок банкнот. Есть некоторый приток валютной наличности в банки, но он небольшой — ручеек по сравнению с полноводными реками в недавнем прошлом. Вторая: переводы за границу и использование банковских карт для оплаты расходов за границей — это тоже проблема. То есть обязательства в иностранной валюте перед гражданами есть, а исполнить их в той форме, которая была предусмотрена договорами счета или вклада, банки по не зависящим от них причинам не могут».

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Чтобы снизить валютные пассивы, некоторые крупные банки с июня стали вводить для физлиц комиссии за хранение иностранной валюты (в основном долларов и евро), а также убирать из продуктовых линеек валютные вклады. Первый зампред ЦБ констатировал, что это «непопулярные, но логичные меры».

«Многие клиенты недовольны такой политикой банков. На самом же деле, выдавливая с помощью экономических мер своих клиентов из валютной формы сбережений, банки делают благое дело не столько для себя, сколько для самих клиентов», — утверждает Тулин.

ЦБ с марта перестал раскрывать валютную структуру баланса российских кредитных организаций, но не раз указывал на девалютизацию их активов и пассивов. Как следует из статистики регулятора, на 1 августа россияне хранили на валютных вкладах в банках 4,5 трлн руб., или $73,7 млрд. С начала года объем остатков в долларовом выражении сократился на $22,5 млрд, или 23,3%.