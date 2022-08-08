ЦБ усложнит выдачу кредитов бизнесу в «токсичных» валютах

Банк России намерен ввести надбавки по ссудам юрлицам в валюте «недружественных» стран. Это часть курса регулятора на девалютизацию российской финансовой системы

Вид на здание Центрального Банка России (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

ЦБ запланировал дифференцировать для банков выгоду от кредитования в валюте «дружественных» и «недружественных» России стран, следует из проекта изменений, опубликованного регулятором (.pdf). Банк России намерен внести поправки в указание 5782-У, в котором определяются надбавки по разным видам банковских активов — кредитам или, например, вложениям в ценные бумаги.

ЦБ предлагает ввести надбавки по кредитам юридическим лицам в зависимости от того, в какой валюте они выданы — долларах, евро или валютах других стран, поддержавших санкции против России, или же остальных, «дружественных» валютах. Надбавки также затронут вложения банков в валютные долговые ценные бумаги (облигации или векселя) компаний. Действующее регулирование уже требует от банков применять коэффициенты риска по ссудам разным категориям компаний в иностранной валюте в целом. Как следует из пояснительной записки к проекту, теперь матрица надбавок станет разнообразнее за счет разделения валюты на «дружественные» и нет.

Отдельно Банк России предложил разделять валютное кредитование в «токсичных» валютах экспортеров, имеющих валютную выручку, и неэкспортеров. Первыми будут по-прежнему признаваться компании, соблюдающие одновременно три условия:

за последний финансовый год не менее 60% их совокупной выручки было получено в иностранной валюте;

за текущий год не менее 120% всех их платежей по кредитам (совершенных и ожидаемых) номинированы в иностранной валюте;

это юридические лица — резиденты России, которые берут кредиты на финансирование экспортных контрактов с выручкой в той же валюте, что и ссуда.

ЦБ готов сделать исключение и не вводить надбавки по кредитам бизнесу в валюте «недружественных» стран, если ссуды прямо или косвенно обеспеченны госгарантиями, а также направлены на финансирование госпроектов по международным договорам.

Величина надбавок в проекте поправок не прописана, публичное обсуждение этих параметров и самого документа продлится до 21 августа. После принятия проекта он вступит в силу через десять дней.

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Ранее Банк России указывал, что будет способствовать «ускорению естественного процесса девалютизации» банковских балансов. ЦБ анонсировал как раз введение дифференцированных коэффициентов риска по валютным кредитам. В части пассивов он планировал оценить целесообразность повышенных нормативов резервов по обязательствам банков в «токсичных» валютах. С 1 августа ЦБ уже поднял нормативы обязательных резервов по всем видам валютных пассивов — с 4 до 5%.

«Для уменьшения валютного риска постепенный отказ от использования банками «токсичных» валют должен происходить равномерно по обеим сторонам их балансов», — отмечалось в докладе регулятора (.pdf). ЦБ также выступил за дополнительные меры для дестимулирования бизнеса по использованию валют «недружественных» стран. По мнению регулятора, компаниям реального сектора целесообразно конвертировать накопленную на счетах и депозитах валюту «недружественных» стран в иные валюты, а правительству — выпустить такие директивы для госкомпаний. Минфин пока не поддержал это предложение.