В Минфине рассказали о валютах для России на замену доллару и евро

Основная альтернатива ставшим токсичными доллару и евро — это юань, сказал РБК замминистра финансов Алексей Моисеев. Помимо него, банки смотрят на дирхам, а многие другие валюты так волатильны, что все их избегают, отметил он

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Доллар и евро однозначно стали токсичными валютами, на смену им в процессе девалютизации российского банковского сектора приходят валюты дружественных стран, рассказал в интервью РБК заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, которое будет опубликовано утром 8 сентября.

«Валюта, на которую в первую очередь сейчас все смотрят, — это, конечно, юань, потому что там и рынок большой, и курс стабильный, во всяком случае, по отношению к курсу доллара. Но юань — не единственная валюта, которая рассматривается. Рассматриваются и дирхам (валюта Объединенных Арабских Эмиратов), и ряд других валют более мелких рынков», — отметил Моисеев.

По его словам, в целом иностранная валюта для распространения ее в обороте страны должна обладать такими свойствами, как курсовая стабильность, ликвидность, плюс не должно быть заградительного валютного контроля в стране — эмитенте валюты.

«Есть валюты, которые, конечно, очень волатильны, и все их избегают. Не буду называть эти валюты, не хочу наших партнеров обижать», — признал замминистра.

Турецкая лира, которая неоднократно называется в качестве одного из кандидатов на расширенное использование в России (в частности, во внешней торговле), в этом году обесценилась к доллару почти на 27%, лишь немного уступая по глубине обвала аргентинскому песо. Юань подешевел на 8,6%.

Юань и рупия

В последние месяцы российские банки стали активно продавать клиентам юани, в том числе наличные. Сбербанк сообщил, что начинает кредитовать российские компании в юанях. «Посмотрите, как у нас изменился объем [торгов на Мосбирже] валютной парой рубль-юань — с февраля вырос в 50 раз. Все расторгуется, если есть спрос и предложение», — сказал Моисеев, добавив, что Москва и Пекин запланировали увеличить двусторонний торговый оборот до $200 млрд. По итогам января—августа товарооборот между Россией и Китаем достиг $117,2 млрд, раскрыла 7 сентября таможня КНР.

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Банк России называл юань, индийские рупии и турецкие лиры в качестве возможных кандидатов на участие в валютных операциях Минфина в рамках нового бюджетного правила (еще не утверждено). Центробанк Индии в июле представил план по использованию рупии в экспортно-импортных операциях индийских компаний, что, как заявляли аналитики, направлено прежде всего на облегчение торговли с Россией в условиях западных санкций.

«Если мы посмотрим те же самые рупии, возможность их использования очень ограничена из-за достаточно жесткого валютного контроля внутри Индии. Там есть достаточно серьезные ограничения в отношении того, что с этой валютой можно делать. В Китае тоже существенные валютные ограничения. Но они не так препятствуют использованию валюты», — объяснил Моисеев.

Привлекательность дирхама

Дирхам ОАЭ может быть интересен российским экономическим агентам не только как способ расчета, но и способ хранения стоимости, считает Моисеев. Дирхам «стабилен», указал он. Его курс (как и курсы ряда других государств Персидского залива) привязан к курсу доллара. «Ни у кого нет задачи иметь косвенную экспозицию на доллар. Просто задача есть, чтобы валюта справлялась с возложенными на нее функциями», — категоричен Моисеев.

В то же время для ввода новых валют сама экономика стран, чью валюту планируется использовать, должна быть достаточно крупной, отметил замминистра. «Если мы возьмем какую-нибудь валюту, которая, может, нам будет подходить по всем характеристикам — тот же самый дирхам, — все равно объем будет ограниченный, потому что рынок достаточно узкий», — подчеркнул он, сравнивая рынок ОАЭ с китайским рынком.

Россия хочет получать дирхамы в оплату нефтяного экспорта в адрес ряда индийских покупателей, сообщало агентство Reuters в июле со ссылкой на источники и непубличный документ. В последние месяцы российские инвесторы хлынули на рынок недвижимости ОАЭ, сообщают местные брокеры.

В то же время Bloomberg писал 1 сентября со ссылкой на закрытую правительственную презентацию, что такие валюты, как дирхам, подвержены «большим политическим рискам», поскольку их правительства могут поменять свою политику. В июне США предупредили, что банки ОАЭ должны сохранять осторожность в отношениях с российскими клиентами в связи с американскими санкциями.

«Есть валюты в том регионе [на Востоке], которые, может быть, и были бы нам удобнее с точки зрения использования. Но там волатильность настолько высокая, что никто их не рассматривает, кроме как для проведения однодневных операций», — пояснил Моисеев.

Статус доллара

Доллар больше России «не нужен», считает замминистра. «Я поддерживаю тех экспертов, которые считают, что нет необходимости копить активы в этой валюте. Собственно, это и невозможно. Даже если говорить про неподсанкционных лиц, это абсолютно бессмысленно», — сказал Моисеев. Тем не менее многие зарубежные поставщики товаров в Россию по-прежнему готовы принимать в оплату только западные валюты, признал он.

Банки из недружественных стран закрывают все больше корреспондентских счетов с российскими банками, в том числе не находящимися под санкциями, рассказал Моисеев. «Но при этом говорить о том, что у нас дефицит корсчетов, сейчас на этом этапе я бы не стал. Но допускаю, что он возникнет», — подчеркнул он.

В августе председатель комитета Ассоциации банков России по рискам, руководитель службы внутреннего аудита Абсолют Банка Елена Букина говорила: «У нас отключаются корсчета. Сейчас остались единицы, у которых работают корсчета. В основном они уже в неработающем порядке стоят, даже если банк не попал под санкции».