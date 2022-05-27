Bloomberg узнал о возможности исключения нефтепровода «Дружба» из санкций

Запрет на поставки нефти из России планируется включить в очередной пакет санкций ЕС. Против выступает Венгрия, страна зависит от российской нефти на 65% и ранее просила сделать исключение для поставок нефти по этому трубопроводу

Фото: Tobias Schwarz / Reuters

Евросоюз может предусмотреть исключение для нефтепровода «Дружба» при введении эмбарго на поставки российской нефти, для того чтобы дать Венгрии время на перестройку энергетической системы. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Власти стран Евросоюза обсуждают с Советом ЕС и Еврокомиссией план, согласно которому поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» будут освобождены на определенный период времени от ограничений, связанных с запретом поставок [российской] нефти в ЕС. Такой компромисс позволит премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выиграть время для согласования технических деталей постепенного прекращения поставок по трубопроводу в его страну», — сообщает издание.

Нефтепровод «Дружба» был построен в 1960-е годы. Он следует от Самары до Мозыря (Гомельская область Белоруссии), после чего делится на две ветки — северную и южную. Первая идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, вторая — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии. Общая протяженность трубопроводов — 8900 км.

Власти Евросоюза готовят новый, уже шестой пакет санкций против России, в который предполагалось включить полный запрет на импорт российской нефти в ЕС. Новые санкции должны быть согласованы всеми странами — членами союза, однако против нефтяного эмбарго выступили, в частности, Словакия и Венгрия, а последняя заблокировала рассмотрение вопроса о санкциях при голосовании 8 мая.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что его страна хотела бы, чтобы запрет не распространялся на импорт сырой нефти по трубопроводам. Госсекретарь по вопросам международных связей в канцелярии премьер-министра страны Золтан Ковач заявил, что запрет может нанести ущерб энергобезопасности Венгрии и является неприемлемым для Будапешта. В венгерском МИДе также заявили, что 85% всего потребляемого в Венгрии газа и 65% нефти поставляются из России, что «невозможно заместить за одну ночь». По словам премьер-министра страны Виктора Орбана, с предложением об эмбарго Брюссель перешел красную черту, а на перестройку энергетического сектора страны уйдут годы.

Для обсуждения спорного вопроса в Будапешт в мае приезжала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. После встречи с Орбаном обе стороны заявили о прогрессе.

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Агентство Reuters сообщало, что Евросоюз разрешит Венгрии и Словакии продолжить закупать сырую российскую нефть по уже действующим контрактам до конца 2023 года, несмотря на эмбарго. Однако Будапешт это не устроило. Глава МИДа Сийярто заявил 16 мая, что Евросоюз «создал проблемы своим предложением» и поэтому Венгрия ожидает, что Брюссель профинансирует модернизацию энергетической инфраструктуры страны, на что может потребоваться €15–18 млрд. Тогда же Сийярто заявил, что одним из решений может стать исключение трубопроводной нефти из планируемого эмбарго.

21 мая Сийярто в качестве компромиссного варианта предложил ЕС ввести эмбарго на морские поставки российской нефти вместо поставок по наземным путям, чтобы сохранить нормальное функционирование экономик отдельных стран Евросоюза. По словам министра, именно на морские поставки приходится большая часть импортируемой российской нефти.

При этом Евросоюз поддержали на Украине. Советник украинского министра энергетики Елена Зеркаль заявила, что у Киева есть «прекрасный рычаг» влияния на Венгрию в вопросе нефтяного эмбарго ЕС. Она напомнила, что через Украину в Венгрию идет отдельная нитка трубопровода «Дружба» и с ней «может что-то произойти».

В Кремле, говоря о возможном эмбарго со стороны ЕС, предупредили, что такое решение «ударит по всем». По словам вице-премьера России Александра Новака, в случае введения запрета мировые цены на нефть могут подскочить до $300 за баррель. Если это произойдет, Россия расширит морские поставки, при том что страна уже начала перенаправлять потоки с запада на восток, на азиатские рынки, отметил он.