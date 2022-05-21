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Венгрия предложила ЕС наложить запрет на морские поставки нефти из России

В МИД считают, что это поможет найти компромисс, так как большая часть нефти из России поступает в ЕС морем. Венгрия зависит от импорта российской нефти на 60% и не снимает вето с шестого пакета санкций ЕС, выхода к морю у нее нет
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Darko Vojinovic / AP)

Венгрия предложила Евросоюзу ввести эмбарго на морские поставки российской нефти вместо поставок по наземным путям, чтобы сохранить нормальное функционирование экономик отдельных стран сообщества, сказал в интервью телеканалу Fox News глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

«Если Евросоюз <...> желает наказать Россию в вопросе нефти, то необходимо ввести эмбарго на морские поставки нефти, потому что они составляют наибольшую долю поставок российской нефти в Европу, в то время как трубопроводные поставки составляют меньшинство», — сказал он.

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Он добавил, что экономики зависимых от российской нефти государств «продолжат работать», если ЕС решит не распространять эмбарго на поставки по трубопроводам.

«Кроме того, тогда и Евросоюз достигнет своей цели», — заключил министр.

В шестом пакете санкций против России, который сейчас обсуждает ЕС, есть предложение об эмбарго на импорт сырой нефти с ее территории. Если пакет одобрят, Брюссель может ввести запрет уже через полгода, а с 2023 года ограничить импорт российских нефтепродуктов.

Венгрия, Чехия и Словакия не поддержали идею о нефтяном эмбарго из-за зависимости от поставок российских энергоносителей. Тогда Еврокомиссия уступила и разрешила Венгрии и Словакии импортировать российскую нефть до конца 2024 года, а Чехии — до июня 2024 года. После этого Братислава и Прага перестали возражать против запрета, но Венгрия не изменила позицию.

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Премьер-министр страны Виктор Орбан в ответ на критику европейских политиков пояснял, что отказ Венгрии от российской нефти станет «ядерным ударом» по ее экономике. Выступая в эфире Kossuth Radio он добавил, что страна не имеет выхода к морю и по этой причине может получать получать нефть только по трубопроводу. «Трубопровод, ведущий в Венгрию, начинается в России, <...> такова реальность», — говорил венгерский премьер.

Венгрия импортирует из России 60% нефти и 85% газа.

Венгрии необходимо пять лет, чтобы переориентировать нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты на переработку сырья из нероссийских источников, говорил тогда Орбан. Для этого Будапешту понадобятся существенные инвестиции, кроме того, в стране вырастет стоимость нефти, что вызовет рост безработицы. Это также создаст проблемы при реализации национальной программы по сокращению коммунальных расходов населения, так как она зависит от низких цен на российские энергоносители, отмечал Орбан.

Позднее, 16 мая, Сийярто заявил, что стране необходимо «полностью модернизировать» свою энергетическую инфраструктуру что потребует от €15 млрд до €18 млрд дополнительных вложений. Позднее он уточнил, что будет ждать предложений от Евросоюза. Тогда Будапешт посещала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, но ее встреча с Орбаном не принесла результатов. Ранее глава ЕК утверждала, что смогла добиться «прогресса» в этом вопросе.

Как сообщал портал Euractiv, снятие Венгрией вето с очередного пакета санкций в обмен на экономические преференции может стать темой неформального саммита Евросоюза, который пройдет в конце мая. Европейский чиновник на условиях анонимности рассказал газете Financial Times, что ЕС собирается сделать Орбану выгодное предложение.

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Татьяна Зыкина
Венгрия нефть поставки эмбарго ЕС
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