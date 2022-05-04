Reuters узнал о послаблении ЕС для Венгрии и Словакии по российской нефти

Венгрии и Словакии предложили более длительный период для отказа от российской нефти — до конца 2023 года. Сам ЕС планирует реализовать запрет в течение полугода

Фото: Carolyn Van Houten / Global Look Press

Евросоюз разрешит Венгрии и Словакии продолжить закупать сырую российскую нефть по уже действующим контрактам до конца 2023 года, несмотря на будущее эмбарго, сообщил источник Reuters.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС планирует отказаться от поставок сырой российской нефти в течение полугода, а от импорта продуктов нефтепереработки — к концу 2022 года.

Чтобы убедить сомневающиеся страны — участницы ЕС присоединиться к эмбарго, Брюссель предложил Венгрии и Словакии более длительный период для выполнения условий санкций, сказал собеседник агентства.

ЕС планирует ввести эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты в рамках шестого пакета санкций. В Кремле заявляли, что такой запрет негативно повлияет на энергобалансы континента и повлечет изменения на мировом нефтяном рынке. При этом США останутся при своем, а Европе придется тяжело, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это решение, которое ударит по всем», — предупредил он.

В марте эмбарго на российскую нефть ввели США. На фоне запрета и готовящихся санкций со стороны ЕС президент России Владимир Путин поручил ускорить переориентацию экспорта нефти и газа, в частности изучить перспективы рынков стран Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.