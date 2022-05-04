Reuters узнал о послаблении ЕС для Венгрии и Словакии по российской нефти

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 74,56 (-0,75) Инвестиции, 02 мая, 18:39
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 71,02 (-1,27) Инвестиции, 02 мая, 18:39
Строительство ЖК MOD вышло на наземный уровень Пресс-релиз, 11:45
Ретейлерам разрешат покупать иностранные сети без лимита по доле рынка Бизнес, 11:44
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 11:42
Почему импортозамещение ПО в России пойдет путем белорусской креветки Pro, 11:37
ЕС запланировал ввести санкции против патриарха Кирилла Политика, 11:28
Как развивается мировой рынок микросхем и чего теперь ждать в России Индустрия 4.0, 11:20
Москва почти наполовину выполнила годовой план по строительству жилья Город, 11:19
Вице-премьер Молдавии оценил риск конфликта Приднестровья с Украиной Политика, 11:07
Целевые взломы: как защитить свои онлайн-ресурсы. Советы экспертов РБК и МегаФон, 11:00
Как нерезидентов могут выпускать из российских акций и что будет с рынком Pro, 10:54
РФС предложил господдержку и допфинансирование футбола на более ₽20 млрд Бизнес, 10:53
Главный раввин России предложил Лаврову извиниться за слова о Гитлере Политика, 10:52
Росреестр назвал долю сделок в Москве с использованием эскроу-счетов Недвижимость, 10:50
Reuters узнал о послаблении ЕС для Венгрии и Словакии по российской нефти Политика, 10:50
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Война санкций ,  
0 

Reuters узнал о послаблении ЕС для Венгрии и Словакии по российской нефти

Венгрии и Словакии предложили более длительный период для отказа от российской нефти — до конца 2023 года. Сам ЕС планирует реализовать запрет в течение полугода
Фото: Carolyn Van Houten / Global Look Press
Фото: Carolyn Van Houten / Global Look Press

Евросоюз разрешит Венгрии и Словакии продолжить закупать сырую российскую нефть по уже действующим контрактам до конца 2023 года, несмотря на будущее эмбарго, сообщил источник Reuters.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС планирует отказаться от поставок сырой российской нефти в течение полугода, а от импорта продуктов нефтепереработки — к концу 2022 года.

Чтобы убедить сомневающиеся страны — участницы ЕС присоединиться к эмбарго, Брюссель предложил Венгрии и Словакии более длительный период для выполнения условий санкций, сказал собеседник агентства.

Фон дер Ляйен сообщила о планах ЕС ввести эмбарго на всю российскую нефть
Политика
Урсула фон дер Ляйен

ЕС планирует ввести эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты в рамках шестого пакета санкций. В Кремле заявляли, что такой запрет негативно повлияет на энергобалансы континента и повлечет изменения на мировом нефтяном рынке. При этом США останутся при своем, а Европе придется тяжело, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это решение, которое ударит по всем», — предупредил он.

В марте эмбарго на российскую нефть ввели США. На фоне запрета и готовящихся санкций со стороны ЕС президент России Владимир Путин поручил ускорить переориентацию экспорта нефти и газа, в частности изучить перспективы рынков стран Африки, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Ian Waldie / Getty Images Какие ошибки делают компании при работе с джоб-порталами
Инструкции
Pro
Фото: Mark Thompson / Getty Images Слушаю, но не слышу: почему руководителям сложно давать обратную связь
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Почему импортозамещение ПО в России пойдет путем белорусской креветки
Статьи
Pro
Фото: Carl Court / Getty Images Amazon: безумные идеи, которые себя окупили. Дайджест инвестора
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как импортеры смогли защититься от высокой волатильности рубля
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Банк России снизил ставку до 14%. Что будет с курсом рубля и инфляцией
Статьи
Pro
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Проверка на прочность: как законно отказать кандидату в приеме на работу
Инструкции
Pro
Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами
Статьи
Материалы к статье
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
нефть Венгрия Словакия санкции Евросоюз
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
FT узнала об увеличении закупок российской нефти частными НПЗ в Китае
Бизнес
Le Matin узнала о желании Болгарии и Чехии выйти из эмбарго на нефть
Политика
Германия заявила о готовности поддержать эмбарго на российскую нефть
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter