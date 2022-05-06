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Венгрия пообещала не допустить введения ЕС эмбарго на нефть из России

Венгрия намерена защищать свои экономические достижения, пока план ЕС по введению эмбарго на нефть из России не «рухнет», заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто
Фото: Laszlo Balogh / Reuters
Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Венгрия не допустит введения Европейским союзом эмбарго на российскую нефть, поскольку это подорвет безопасность энергоснабжения страны и ее экономику, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

«Конечно, мы этого не допустим, потому что никому не можем позволить разрушить результаты многолетних усилий венгерского народа, наш самоотверженный труд», — цитирует Сийярто портал Index.

По его словам, правительство Венгрии делает все возможное, чтобы защитить экономические достижения страны, пока план ЕС по введению эмбарго на российскую нефть не «рухнет».

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

Сийярто заявил, что власти Венгрии рассматривают результаты недавних парламентских выборов как подтверждение правильности стратегии экономической политики последних 20 лет. Партия Виктора Орбана «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в партнерстве с христианскими демократами победила на выборах в апреле, получив большинство, и Орбан вновь возглавит правительство Венгрии.

Венгерская экономика, несмотря на пандемию, в 2021 году показала лучшие результаты за всю историю, заявил Сийярто. «К стыду Европейского союза, мы находимся в авангарде экономики ЕС и у нас одна из самых быстрорастущих экономик на континенте», — сказал он.

Евросоюз обсуждает возможность санкций в отношении российского энергетического сектора с начала спецоперации на Украине. Пока Брюссель ввел ограничения только на поставки российского угля. Страны союза также обсуждают разные варианты нефтяного эмбарго в отношении Москвы, однако пока не смогли прийти к единому мнению.

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Опасения по поводу последствий такого решения высказывают Болгария, Словакия и Чехия, резко против выступает Венгрия. Глава правительства последней — Виктор Орбан — заявил, что нефтяное эмбарго против России сравнимо с «атомной бомбой, которую хотят сбросить на венгерскую экономику».

Сейчас запрет на поставки нефти из России обсуждается в ЕС на уровне представителей стран-членов. При этом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что если они не смогут договориться о запрете российской нефти до конца недели, то есть до 8 мая, то дальнейшее обсуждение этой темы перейдет на уровень министров иностранных дел стран ЕС.

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Теги
Кирилл Соколов
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