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Азия впервые обогнала Европу по объемам закупки российской нефти

На фоне вводимых Западом ограничений против России Азия скачкообразно увеличила закупки российской нефти — об этом свидетельствуют данные о морских перевозках сырья. В первую очередь рекорд обеспечен за счет поставок в Индию
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Фото: Игорь Онучин / ТАСС
Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Азиатские страны впервые обогнали Европу по объемам закупаемой у России нефти, пишет Bloomberg со ссылкой на подсчеты аналитиков Kpler.

За последнюю неделю танкеры перевезли от 74 до 79 млн барр. российской нефти — это почти втрое больше, чем за период перед 24 февраля. В Европу российская нефть поставляется в основном по трубопроводам.

По словам аналитика Джейн Се, объем российской нефти вырос до рекордного уровня в апреле в основном благодаря увеличению закупок Индии. «Некоторые из покупателей в Азии больше интересуются экономикой, чем политической позицией. Тем не менее США обращают внимание на покупку Индией российской нефти, поэтому могут быть некоторые риски снижения этого торгового потока», — отмечает она.

Страны ЕС после начала военных действий на Украине начали обсуждать введение полного эмбарго на российскую нефть, однако согласовать его пока не получается. Попытка включить его в шестой пакет санкций Евросоюза против России наткнулась на противодействие со стороны Венгрии. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что в Брюсселе рассчитывают отказаться от импорта сырой российской нефти в течение полугода, а от поставок нефтепродуктов — к концу 2022 года.

ОАЭ впервые за два года отправили нефть в Европу
Бизнес
Фото:Patrick Pleul / dpa/ picture-alliance / ТАСС

О том, что если Евросоюз запретит импорт российской нефти, Москве придется перенаправить экспорт на азиатский рынок, в начале мая говорили опрошенные Financial Times аналитики. Вместе с тем они отмечали, что на пути разворота углеводородных потоков Россия рискует столкнуться с логистическими трудностями, в частности с нехваткой танкеров. Пример подобных проблем еще в апреле описывал Reuters со ссылкой на источники: по данным агентства, индийская Oil and Natural Gas Corp (ONGC) столкнулась с трудностями при поиске судна для транспортировки 700 тыс. барр. российской нефти с Дальнего Востока. Его поиски усложнились из-за репутационных рисков для перевозчиков и сложностей в обеспечении страховки.

Ущербы от потери европейского рынка могут быть частично компенсированы ростом цен на энергоносители. В то же время азиатские страны покупают российскую нефть с существенным дисконтом. Так, по данным Bloomberg на начало мая, индийские покупатели добивались возможности покупать российскую нефть по цене ниже $70, притом что цена эталонной марки нефти Brent на тот момент составляла $100 за баррель. По данным на 27 мая, баррель Brent стоит $116.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
нефть санкции Индия
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