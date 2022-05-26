На Украине допустили, что с нитью нефтепровода «Дружба» в Венгрию «может что-то произойти»

На Украине пригрозили использовать «Дружбу» как рычаг влияния на Венгрию

К Венгрии идет отдельная нить нефтепровода «Дружба» и с ней «может что-то произойти», заявила советник министра энергетики Украины. Ранее ЕС не смог согласовать нефтяное эмбарго против России из-за вето Будапешта

Нефтепровод «Дружба» между Венгрией и Россией на Дунайском нефтеперерабатывающем заводе в Сажаломбатте, Венгрия (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

У Украины есть «прекрасный рычаг» влияния на Венгрию, которая блокирует введение нефтяного эмбарго против России, — это нефтепровод «Дружба», заявила советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль во время онлайн-дискуссии Киевского форума.

Зеркаль напомнила, что к Венгрии идет отдельная нить нефтепровода «Дружба», с которой «может что-то произойти».

«И на мой взгляд, очень бы уместно было, если бы с ним [с нефтепроводом] что-то случилось. Но опять-таки, это в руках правительства и президента — решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с [премьер-министром Венгрии Виктором] Орбаном на том языке, который он понимает и который он навязывает ЕС, или мы еще не готовы к этому», — сказала представитель украинского Минэнерго (цитата по УНИАН).

С таким заявлением Зеркаль выступила на фоне решения Венгрии наложить вето на эмбарго, которое Евросоюз намерен ввести на поставки российской нефти. Этот запрет должен был войти в шестой пакет санкций ЕС против России, но из-за особой позиции Будапешта согласовать его пока не удалось.

Введение возможного эмбарго Орбан сравнил с «атомной бомбой, которую хотят сбросить на венгерскую экономику». По его словам, на то, чтобы перестроить энергетический сектор страны, уйдут годы. В связи с этим Венгрия добивается от Евросоюза пятилетней отсрочки, а также компенсации затрат на перестройку топливной и энергетической промышленности, приспособленной под тяжелую российскую нефть. По оценке МИД Венгрии, на полную модернизацию может потребоваться до €18 млрд.

В Кремле, говоря о возможном эмбарго со стороны ЕС, предупредили, что такое решение «ударит по всем». По словам вице-премьера России Александра Новака, в случае введение запрета мировые цены на нефть могут подскочить до $300 за баррель. Если это произойдет, Россия расширит морские поставки, притом что страна уже начала перенаправлять потоки с запада на восток, на азиатские рынки, отметил он.