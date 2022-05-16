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Венгрия запросила миллиарды евро компенсации за отказ от нефти из России

Будапешт считает, что ЕС должен компенсировать затраты на перестройку энергетического сектора страны в случае отказа от российской нефти, которые могут составить от €15 до18 млрд
BRENT BRENT $112,07 +1,78%
Фото: Laszlo Balogh / Reuters
Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Евросоюз должен предложить Венгрии приемлемое решение, если он хочет, чтобы страна согласилась поддержать эмбарго на поставки российской нефти, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, пишет Reuters.

«Европейская комиссия создала проблемы своим предложением, поэтому Венгрия справедливо ожидает <...>, что ЕС должен предложить решение: профинансировать инвестиции и компенсировать <...> (результирующий) рост цен, что потребует полной модернизации энергетической инфраструктуры Венгрии в размере €15-18 млрд», — заявил министр.

При этом он подчеркнул, что другим решением стало бы исключение трубопроводной нефти из планируемого эмбарго.

Запрет на поставки российской нефти ЕС планирует включить в шестой пакет санкций против России, однако пока члены союза не могут достичь консенсуса по этому вопросу. Венгрия не соглашается поддержать эмбарго, аргументируя это разрушительным эффектом для своей экономики.

В Венгрии заявили о невозможности поддержать эмбарго на нефть из России
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Фото:Игорь Зарембо / РИА Новости

Премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что с предложением об эмбарго Брюссель перешел красную черту. По его словам, на перестройку энергетического сектора страны уйдут «годы».

Для обсуждения вопроса в Будапешт ранее в мае прибыла глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен. После встречи с Орбаном обе стороны заявили о прогрессе. При этом представлявший венгерскую сторону Сийярто уточнил, что «можно говорить о небольшом шаге вперед» и предупредил, что для изменения позиции Будапешта «нужно сделать гораздо больше».

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На следующий день Politico сообщило со ссылкой на источники, что ЕС может предоставить Венгрии компенсацию в обмен на поддержку шестого пакета санкции.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Венгрия поставки нефти эмбарго на поставки нефти санкции против России
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