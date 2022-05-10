ЕК заявила о прогрессе в обсуждении с Венгрией запрета нефти из России

По словам Урсулы фон дер Ляйен, она и Орбан добились прогресса по вопросу антироссийских нефтяных санкций. Это же подтвердил и МИД Венгрии. Там, однако, заявили, что для изменения позиции Будапешта «нужно сделать гораздо больше»

Виктор Орбан и Урсула фон дер Ляйен (Фото: Francois Lenoir / Reuters)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в Twitter, что добилась прогресса в переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по вопросу санкций и энергетической безопасности.

«Вечерние переговоры с премьер-министром Виктором Орбаном помогли прояснить вопросы, связанные с санкциями и энергетической безопасностью. Мы добились прогресса, но необходима дальнейшая работа», — написала она.

Фон дер Ляйен пообещала организовать видеоконференцию с региональными игроками «для укрепления регионального сотрудничества в области нефтяной инфраструктуры».

О том, что Еврокомиссия и Будапешт добились «некоторого прогресса» по вопросу санкций в отношении российского нефтяного сектора сообщила и венгерская сторона. Как заявил глава МИД Венгрии Петер Сияйрто, «можно говорить о небольшом шаге вперед».

«Однако нужно сделать гораздо больше для того, чтобы в перспективе мы бы могли изменить нашу позицию», — уточнил он.

Венгрия отказывается поддерживать введение эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз. Сийярто пояснял, что запрет подорвет безопасность энергоснабжения страны и ее экономику. «Конечно, мы этого не допустим, потому что никому не можем позволить разрушить результаты многолетних усилий венгерского народа, наш самоотверженный труд», — заявлял министр.

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Он также утверждал, что Будапешт не проголосует за шестой пакет санкций ЕС против России, в который планируется включить эмбарго, в его нынешнем виде. По словам министра, Венгрия выступает за исключения из эмбарго импорта сырой нефти по трубопроводам.

В свою очередь госсекретарь по вопросам международных связей в канцелярии премьер-министра Венгрии Золтан Ковач отмечал, что ЕС не разработал никакого плана для сохранения энергобезопасности членов ЕС и не дает никаких гарантий