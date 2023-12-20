Число дел по искам прокуроров об изъятии частных активов превысило 55

С февраля 2022 года прокуратура подала более 55 исков с требованием обратить частные компании и имущество в доход государства. Какие активы и на каких основаниях стали предметом судебного спора — в материале РБК

Вид на Калининградский морской торговый порт (Фото: Михаил Голенков / РИА Новости)

Что прокуроры требуют изъять в доход государства

С конца февраля 2022-го по начало ноября 2023 года прокуратура подала не менее 55 исков об истребовании из частной собственности в пользу государства акций или недвижимого имущества, размер которого превышал 5 га (в случае изъятия земельного участка) или 300 кв. м (если речь шла о нежилом помещении), следует из проанализированных РБК актов арбитражных судов и судов общей юрисдикции. Минимальная площадь объектов в подсчетах была установлена для исключения мелких споров.

Чаще всего прокуратура мотивировала обращение в суд нарушением действующего в период приватизации законодательства — 12 раз. Еще девять — нарушением антикоррупционного законодательства, три раза — нарушением закона об иностранных инвесторах (57-ФЗ). В карточках 18 дел нет информации о сути претензий прокуратуры: это связано либо с тем, что дело еще находится на рассмотрении суда, либо с тем, что публикация судебного решения запрещена.

«Кошмарить никого не будут, но все должны соблюдать законы» В сентябре на пленарной сессии ВЭФ президент Владимир Путин заявил, что деприватизации в России не будет. «То, что прокуратура активно работает по отдельным направлениям, компаниям: правоохранительные органы имеют право оценивать то, что происходит в экономике в конкретных случаях. Но это не связано с какими-то решениями по поводу деприватизации. <...> Кошмарить никого не будут, но все должны соблюдать законы Российской Федерации. <...> Преследовать кого-то только по факту того, что человек бизнесом занимается, никто не собирается», — сказал президент.

Среди других обоснований — совершение последовательных действий, направленных на незаконное отчуждение из собственности России (пять исков), признание незаконным договора купли-продажи в связи с нарушением земельного законодательства (например, земельный участок сельхозназначения продали без торгов) — также пять дел.

Еще в одном иске прокуратура указывала, что нахождение в собственности не отвечает требованиям действующего законодательства (в границах земельного участка протекала река), в двух — прокуратура оспаривала принадлежность культурного объекта, перешедшего в собственность в результате приватизации.

В большинстве — 26 делах — истцом выступала Генеральная прокуратура или один из заместителей генпрокурора, в остальных случаях в суд обращалась прокуратура региона. 46 исков было подано против юридических лиц, девять — против физических.

Как мы считали РБК изучил гражданские иски в картотеках арбитражных судов и судов общей юрисдикции регионов России, поступившие с 24 февраля 2022-го по конец октября — начало ноября 2023 года, истцом в которых выступали Генеральная прокуратура и прокуратуры региона, а ответчиком — юридические и физические лица. Среди них были изучены дела следующих категорий: особого производства, связанные с имущественными правами, земельными отношениями, возмещением ущерба, «прочие исковые». В тексте учтены дела, связанные с изъятием акций частных компаний и недвижимости — нежилых помещений площадью от 300 кв. м, земельных участков свыше 5 га. Не учитывались дела, связанные с взысканием денежных средств; то же касается дел об изъятии или истребовании недвижимости в связи с пересмотром или прекращением договора аренды. К таким, к примеру, относится иск Генпрокуратуры о передаче в госсобственность 610 га чайных плантаций, которые арендовало ЗАО «Дагомысчай», или аналогичные иски к ЗАО «Хоста чай» и АО «Мацестинский чай». В текст могли не попасть дела, фабула которых не раскрыта в картотеке в связи с отсутствием судебного акта (в карточке дела содержатся только общие сведения о категории дела и участвующих лицах). Дел об обращении активов частных компаний или имущества в доход государства может быть больше: так, Генеральная прокуратура подавала еще пять исков против физлиц и компаний, однако их рассмотрение либо проходило в закрытом режиме, либо публикация решений суда по итогам была запрещена или акт не был обнародован — они не учитывались при подсчете. В части дел из судебных актов была извлечена информация о размере земельного участка или нежилого имущества, что также не позволяло учитывать его.

Претензии к приватизации

Соликамский магниевый завод. 1982 год (Фото: Загуляев Евгений / ТАСС)

Дела о незаконной приватизации рассматривали суды нескольких регионов — в частности, Пермского, Приморского краев, Санкт-Петербурга. Первым в начале мая 2022 года Арбитражный суд Пермского края признал незаконной проведенную в 1992 году приватизацию производителя редкоземельных элементов АО «Соликамский магниевый завод». Сначала изъятие коснулось только мажоритарных акционеров предприятия — Сергея Кирпичева, Петра Кондрашева, Тимура Старостина и Игоря Пестрикова. В пользу государства у них изъяли долю 89,4%. Позднее прокурор потребовал изъять у миноритарных акционеров оставшиеся 10,6%. Генпрокуратура указывала на то, что разрешение на приватизацию не было дано на федеральном уровне правительством, а было принято областным комитетом, который не имел соответствующих полномочий. Кроме того, предприятие имеет «стратегическое значение для обеспечения обороны страны».

Московская биржа сочла, что изъятие у миноритариев акций Соликамского магниевого завода может противоречить законодательству об организованных торгах, следует из объяснений площадки в рамках дела о взыскании акций предприятия в пользу государства.

Эти же аргументы ведомство использовало в деле одного из крупнейших производителей формалина и метанола — АО «Метафракс Кемикалс». Осенью 2023 года Арбитражный суд Пермского края изъял в доход России почти 100% акций компании. План ее приватизации в 1992-м утвердил пермский областной комитет по управлению имуществом «с превышением полномочий», утверждала Генпрокуратура.

В блоке деминерализации комплекса метанола. Губаха, Пермская область. 1983 год (Фото: М. Загуляев / ГАПК)

Среди других дел о приватизации:

изъятие акций ПАО «Ростовский оптико-механический завод» у АО «ИсНов» и ООО «СибМир» в пользу государства Арбитражным судом Ярославской области;

иск Генпрокуратуры с требованием признать недействительным договор об образовании холдинговой группы, который в 1994 году заключили Северная верфь и компании «Машиностроение СВ», «ЭФеС СВ», «Инструмент СВ», «Нива СВ» и «Норд-Вест СВ», образованные в результате приватизации Ленинградского судостроительного завода им. А.А. Жданова, а также изъять акции последних;

три иска прокуратуры Приморского края — по делам о незаконном переходе в частную собственность нескольких бывших пионерлагерей в регионе — к компаниям ОАО «Радиоприбор», ООО «Инвест-Лайн», ООО «СЗ «Форест Групп» и ОАО «Строитель». В суде Генпрокуратура указывала на запрет приватизации детских дач и лагерей от 1993 года. Первый бывший пионерлагерь, «Лесная сказка», возвратили в муниципальную собственность в сентябре: у «Радиоприбора» были изъяты спальные коттеджи, корпуса, брусчатые дома, клуб-столовая.

Во время рассмотрения таких исков ответчики заявляли об истечении срока давности. Генпрокуратура, в свою очередь, в нескольких кейсах настаивала, что «начало течения срока исковой давности следует исчислять с момента, когда Российская Федерация в лице своих исполнительных органов, уполномоченных на управление и распоряжение федеральным имуществом, узнала или должна была узнать о допущенных при приватизации предприятия нарушениях» (в результате проверки).

В категорию пересмотра приватизации также вошли два дела об истребовании защитного сооружения гражданской обороны. Так, например, Арбитражный суд Республики Коми обязал обратить в собственность России убежище площадью 388,6 кв.м., расположенное в подвале здания; там с 2009 года находился технологический цех, принадлежащий предприятию «Воркутинский хладокомбинат». Прокурор ссылался на недопустимость приватизации объектов гражданской обороны.

Изъятие земель в Сочинском нацпарке Из-за наложения границ Сочинского национального парка и садоводческих товариществ в Краснодарском крае суды рассматривают иски о признании отсутствующим права собственности на земельный участок в массовом порядке (42 дела с опубликованным мотивировочным решением, еще как минимум 20 — в процессе рассмотрения). Так как площадь изымаемых участков не превышает 5 га, они не учитывались при подсчете. Прокурор указывает, что участки были образованы в границах ранее учтенных земель федеральной собственности, это служит основанием для их изъятия.

Установление незаконного иностранного контроля

Трижды Генпрокуратура обосновывала требования об изъятии нарушением порядка осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для государства (57-ФЗ). Надзорное ведомство заявляло, что контроль над такими предприятиями получили нерезиденты.

Так, в мае 2023 года Арбитражный суд Калининградской области взыскал в доход государства 46,5% АО «Калининградский морской торговый порт» у шотландской компании Orneto Partners LP и председателя правления компании «Совфрахт» Дмитрия Пурима. Во время судебного разбирательства истцом также выступала Федеральная антимонопольная служба, которая указала, что акции позволяют иностранной компании «под видом законного участия в деятельности общества получать данные о динамике грузооборота Российской Федерации, номенклатуре товаров, переваливаемых через порт». По мнению прокуроров, Orneto Partners LP и компания Пурима завладели акциями морского порта и осуществляли контроль над портом в нарушение российского законодательства, сделка не была согласована с правительством.

Дальнегорский ГОК (Фото: пресс-служба ФППК)

Еще одно дело — возвращение в госсобственность Дальнегорского ГОКа, единственного в России производителя борной кислоты. Было установлено. что стратегически важное для обеспечения обороны страны и безопасности государства предприятие контролируется иностранной компанией: учредителем «Фининвеста» (ответчик по иску установил полный контроль над предприятием) является кипрская RAKSPOL TRADING LIMITED. В сентябре Арбитражный суд Москвы также удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в доход России обыкновенных именных акций радиоэлектронного завода АО «Плутон» — по версии Генпрокуратуры, предприятие без согласования находилось под контролем иностранных инвесторов.

Ленинский районный суд Курска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и обратил в федеральную собственность кондитерскую фабрику украинской компании «Конти» в Курске — акции АО «Конти-рус» и 100% долей в уставном капитале ООО «Кэндимакс», ООО «Мерлетто капитал» и ООО «КЦ «Мерлетто» (при подсчете дело не учтено, решение суда от 2 ноября). Генпрокуратура просила признать экстремистской и запретить деятельность восьми ответчиков, а находящиеся в их управлении организации передать в федеральную собственность, сообщали в пресс-службе областных судов. По утверждению надзорного ведомства, ответчики «осуществляют дискредитацию Вооруженных сил России, а также оказывают активные действия по финансовой поддержке» украинских сил.

Нарушения антикоррупционного законодательства

Нарушение антикоррупционного законодательства — второе по частоте основание, к которому прибегала прокуратура для изъятия активов/имущества в пользу государства. Эта категория включает иски, где ответчик занимал должность на госслужбе и использовал, по мнению прокуратуры, свои полномочия для обогащения.

Так, коррупционным Генпрокуратура посчитала владение бизнесменом Маликом Гайсиным акциями ОАО «Уралбиофарм» и банка «Вятич» — требование об их изъятии было удовлетворено судом летом 2023 года. Ведомство отмечало, что в 1995–1999 годах Гайсин в нарушение требований закона одновременно осуществлял полномочия депутата Госдумы и занимался предпринимательством: лично и через доверенных лиц скупал акции «Уралбиофарма» и участвовал в его хозяйственно-финансовой деятельности. Бизнесмен заявлял, что открыто владел активами более 30 лет.

Прокуратура также указывала на нарушения антикоррупционного законодательства в следующих делах.

Требование генпрокуратуры вернуть государству акции Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO), так как, по ее мнению, те изначально были приобретены на коррупционные доходы братьями Зиявудином и Магомедом Магомедовыми (осуждены за создание организованного преступного сообщества). Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Изъятие в пользу государства семи земельных участков, 17 зданий и нежилых помещений, 54 транспортных средств по иску, поданному к ООО «Полтавский терминал», ООО «Речной пункт пропуска «Нижне-Ленинское», ООО «Администрация автоперехода «Полтавка грузовое» и бенефициару указанных юрлиц экс-депутату Госдумы и бывшему депутату заксобрания Приморья Сергею Сопчуку. Замгенпрокурора указывал, что Сопчук, «будучи во власти, имел не предусмотренный законом доход, который скрывал от декларирования и контроля; также тайное владение и управление активами с использованием доверенных лиц».

В октябре 2023 года Лабинский городской суд Краснодарского края изъял в доход государства активы бенефициара одного из крупнейших в России агрохолдингов «Покровский» Андрея Коровайко и его партнера Аркадия Чебанова, это более 35 предприятий. Генпрокуратура отмечала, что Коровайко использовал служебное положение сотрудника аппарата полпреда президента в Южном федеральном округе «для завладения земельным фондом сельскохозяйственного и аграрного назначения».

Летом 2023 года Таганский районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры обязал передать в доход государства коттеджный поселок «Сенатор Клуб», построенный на территории ФГУ «Санаторий и дом отдыха «Десна» Управления делами президента РФ» (несмотря на то что возведение объектов несанаторного назначения там запрещено). У ответчиков — ООО «Сенатор Клуб», экс-сотрудника администрации президента и УДП Владимира Слепнева и бывшего гендиректора ФГУ Александра Торохова — изъяли объекты, включая дома, КПП, детские и спортивные площадки.

Дело об обращении в доход государства акций АО «Коми энергосбытовая компания» (входит в крупнейший российский частный энергохолдинг «Т Плюс», основанный Виктором Вексельбергом), которые принадлежали ранее осужденному за коррупцию бывшему первому заместителю председателя правительства Коми Константину Ромаданову. Савеловский районный суд Москвы в мае 2022 года удовлетворил иск Генпрокуратуры. По версии Генпрокуратуры, Ромаданов, используя свой авторитет, должен был способствовать ежегодному завышению тарифов на электроэнергию в регионе для экономической выгоды.

Генпрокуратура 17 августа подала иск в Свердловский районный суд Красноярска против основателя СУЭК миллиардера Андрея Мельниченко, «Кузбассэнерго» и Хакасской сервисно-ремонтной компании с требованием вернуть в пользу государства СИБЭКО, которую структуры СУЭК приобрели у компаний, связанных с экс-министром по делам «открытого правительства» Михаила Абызова. Позднее иск был отозван, производство по делу прекращено. В карточке дела не размещали информацию, с чем именно связан иск, однако источники РБК говорили, что требования прокуратуры заключались в признании продажи СИБЭКО ничтожной сделкой: на момент ее заключения Абызов был министром и инициировал продажу «для реализации задуманного и сокрытия своего участия в реализации акций СИБЭКО».

Что еще было основанием для подачи исков

Летом 2023 года Генпрокуратура изъяла у Краснодарского завода тяжелого станкостроения здания (производственные цеха, проходные) и земли — ответчиком по иску была промышленная ассоциация «Завод имени Седина». В обоснование своих требований прокурор указал, что «путем совершения ничтожных сделок производственные помещения и оборудование были выведены из имущественной массы предприятия и оформлены в собственность коммерческих организаций, подконтрольных бывшему генеральному директору». Важное для обеспечения обороны страны имущество выбыло из владения помимо воли собственника — России, указало ведомство.

Южный завод тяжелого станкостроения в Краснодарском крае (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Совершением последовательных действий, направленных на незаконное отчуждение из собственности России, прокуратура также обосновала иск об обращении в доход государства 34 санаторно-курортных учреждений из 1763 объектов недвижимости, принадлежавших Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). По версии Генпрокуратуры, глава ФНПР Михаил Шмаков совместно с другими должностными лицами, органами управления ФНПР и Федерации профсоюзов Ставропольского края начал распродавать эти активы в 2000-х, что привело к «разрушению целостности» санаторно-курортных учреждений, «уничтожению уникальных свойств курортов». Ответчики незаконно обогащались за счет создания сети аффилированных организаций, получающих комиссию от реализации санаторно-курортных путевок, добавило ведомство.

Федерация профсоюзов оспорила изъятие в Мосгорсуде — в апелляции передачу учреждений отменили. Мосгорсуд счел, что ФНПР, как законный собственник санаториев, была вправе распоряжаться имуществом, в том числе продавать его.