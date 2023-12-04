Биржа поддержала миноритариев в споре из-за незаконной приватизации

Мосбиржа выступила в защиту миноритарных инвесторов, у которых требуют изъять купленные на площадке акции завода из-за его незаконной приватизации в 1990-х, — изъятие может трактоваться как нарушение закона о публичных сделках

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Московская биржа считает, что изъятие у миноритариев акций Соликамского магниевого завода может противоречить законодательству об организованных торгах, следует из объяснений площадки в рамках дела о взыскании акций предприятия в пользу государства, которые изучил РБК. Подлинность документа подтвердили представитель акционеров, управляющий партнер Law & Capital Виктор Обыденнов и глава Ассоциации розничных инвесторов (АРИ) Илья Херсонцев.

Объяснения площадки, которая привлечена к делу в качестве третьего лица, и дополнения к ним были направлены во второй половине ноября 2023 года, указано в карточке дела в Картотеке арбитражных дел. Аргументируя свою позицию, представитель Мосбиржи в объяснении приводит ссылки на две законодательные нормы:

— На абзац 2 п. 1 ст. 149.3 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Там указано, что «бездокументарные ценные бумаги, удостоверяющие только денежное право требования, а также бездокументарные ценные бумаги, приобретенные на организованных торгах, независимо от вида удостоверяемого права не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя»

— На часть 7.3 ст.18 Федерального закона от 21.11.2011 N 325-Ф3 «Об организованных торгах».

В ней говорится, что «имущество, приобретенное по договору, заключенному на организованных торгах, не может быть истребовано от добросовестного приобретателя».

«Указанные нормы направлены на обеспечение стабильности гражданского оборота, недопущение нарушения прав и законных интересов лиц, приобретающих имущество на организованных торгах», — подчеркивает в своем объяснении Мосбиржа.

Отправку объяснений в поддержку миноритариев в рамках дела об изъятии акций Соликамского магниевого завода подтвердила и управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Елена Курицына. Они «построены на том, что сделки на финансовом рынке должны быть защищены, безусловно, мы будем на этой позиции в рамках процесса находиться», сказала она, выступая на форуме Ассоциации розничных инвесторов.

«Мы считаем, что с точки зрения публичной компании это вообще недопустимая история — у нас организованные торги, сделки на организованных торгах защищены напрямую законом. То есть закон об организованных торгах презюмирует, что публичная сделка неоспорима, ее нельзя развернуть назад», — объяснила Курицына.

Она также напомнила, что были и другие кейсы об истребований акций у миноритарных акционеров из-за незаконной приватизации ряда компаний в 1990-х годах: «Но там не было публичности. Там не было публичного рынка, не было торгов на бирже, возможно, не было такого большого количества инвесторов», — указала она. В таких делах «мы должны говорить о необходимости защиты прав розничного, миноритарного инвестора», подчеркнула Курицына.

В чем суть дела об изъятии акций завода у частных инвесторов

Иск об изъятии акций АО «Соликамский магниевый завод» у частных инвесторов в пользу государства был подан в августе 2022 года. Истцом выступает прокурор Пермского края, действующий в интересах Федерального агентства по управлению имуществом. Изначально ответчиками по иску числилось 506 частных и шесть юридических лиц. Сейчас общее число акционеров, у которых могут изъять акции, составляет порядка 2 тыс., рассказал РБК Обыденнов.

Прокурор потребовал изъятия акций у миноритариев из-за того, что в начале мая 2022 года Арбитражный суд Пермского края признал незаконной проведенную в 1992 году приватизацию предприятия. Изначально изъятие коснулось только мажоритарных акционеров предприятия — Сергея Кирпичева, Петра Кондрашева, Тимура Старостина и Игоря Пестрикова. В пользу государства у них изъяли долю в 89,4%. В августе прокурор потребовал изъять у миноритарных акционеров оставшиеся 10,6%.

После нескольких раундов разбирательств весной 2023 года в рамках дела миноритарии обратились за защитой в Банк России, уральский филиал которого был привлечен к делу в качестве третьего лица. Инвесторы обратили внимание регулятора, что требования прокурора противоречат законодательной базе, писали «Ведомости». В своем отзыве по делу (копия есть у РБК) ЦБ указал, что вопрос незаконной приватизации не относится к компетенции регулятора и подлежит контролю со стороны Федеральной антимонопольной службы. В мае 2023 года к делу в качестве третьего лица также была привлечена Мосбиржа, так как акции, ставшие предметом разбирательств, были куплены на этой площадке, следует из документов в карточке дела.