Генпрокуратура отозвала иск против Мельниченко

Определенные в рамках соглашения финансовые средства «Кузбассэнерго» направили на благотворительность в сфере образования и просвещения детей

Андрей Мельниченко (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Генпрокуратура и АО «Кузбассэнерго» заключили соглашение об урегулировании и отказались от рассмотрения в суде спора из-за акций СИБЭКО, сообщается на сайте компании.

«По результатам стороны отказались от дальнейшего рассмотрения дела в суде. Определенные в рамках соглашения финансовые средства АО «Кузбассэнерго» направлены на социальную благотворительность в сфере образования и просвещения детей», — говорится в сообщении.

Надзорное ведомство подало в суд 17 августа, ответчиком выступал миллиардер Андрей Мельниченко, Хакасская сервисно-ремонтная компания и Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации («Кузбассэнерго»). В качестве третьего лица — АО «Сибирская энергетическая компания».

В карточке дела на сайте Свердловского районного суда Красноярска говорится, что 6 октября «производство по делу прекращено».

Представитель СУЭК (владеет «Кузбассэнерго») не стал раскрывать детали урегулирования.

РБК направил запросы в Генпрокуратуру России.

Знакомый с содержанием претензий к Мельниченко источник говорил РБК, что иск касается энергетических активов, которые, по утверждению прокуратуры, были куплены у структур экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова.

В Генпрокуратуре сочли, что в сделке по приобретению ценных бумаг были признаки «извлечения преимущества из недобросовестного поведения». Это нарушает законодательство о противодействии коррупции, подчеркнули в надзорном ведомстве.

Адвокаты Мельниченко и СУЭК предупреждали на суде о рисках, если у «Кузбассэнерго» заберут СИБЭКО, которая является основным поставщиком тепловой и электрической энергии в Новосибирской области. Они утверждали, что в случае взыскания в пользу государства акций СИБЭКО СУЭК придется раcторгнуть договор на управление этой компанией и в Новосибирске может случиться коллапс с электричеством и теплом в разгар отопительного сезона.

Андрей Мельниченко вместе с семьей находится на первом месте в рейтинге российских миллиардеров, по версии Forbes. Состояние его семьи оценивается в $25,2 млрд. Мельниченко по состоянию на конец 2021 года вместе с семьей косвенно принадлежало 92,2% акций Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК). Однако он перестал быть бенефициаром СУЭК и «Еврохима» 8 марта 2022 года — за день до того, как Евросоюз ввел против него санкции, рассказывал близкий к «Еврохиму» источник РБК.

Иск к Мельниченко стал четвертым иском Генпрокуратуры об изъятии частных активов в пользу государства за лето 2023 года.

Заведующий лабораторией анализа института финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов заявил РБК, что бизнесу должен быть понятен вектор, на который ориентируется государство, а именно на национализацию.