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Прокуратура потребовала арестовать акции «дочек» «Северной верфи»

Генпрокуратура потребовала арестовать акции пяти «дочек» «Северной верфи»
Речь идет о компаниях «Машиностроение СВ», «ЭФеС СВ», «Инструмент СВ», «Нива СВ» и «Норд-Вест СВ», образованных в результате приватизации. В марте суд конфисковал еще одно АО, связанное с «Северной верфью»
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Генеральная прокуратура подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иски об аресте «дочек» «Северной верфи» — «Машиностроение СВ», «ЭФеС СВ», «Инструмент СВ», «Нива СВ» и «Норд-Вест СВ», сообщает RTVI. Исковые заявления были зарегистрированы 24 октября.

Эти предприятия появились в результате приватизации ленинградского Судостроительного завода им. А.А. Жданова (прежнее название «Северной верфи») в 1990-х годах, пишет издание. Надзорное ведомство просит признать недействительным договор об образовании холдинговой группы, который заключили «Северная верфь» и вышеуказанные компании, и вернуть акции предприятий государству. Заседания по искам назначены на конец ноября — декабрь.

РБК направил запросы в Генпрокуратуру России и компанию «Северная верфь».

«Машиностроение СВ» было образовано в 1990-х, отделившись от машиностроительного производства завода им. Жданова, компания выпускает узлы и механизмы для гражданского и военного флотов. По состоянию на 2021 год «Северная верфь» владела 44% акций предприятия. В августе кредитор Константин Чеботарев, оценив долг компании в 418,8 тыс. руб., потребовал признать ее банкротом.

«ЭФеС СВ» был создан в 1994 году, он занимается управлением и арендой недвижимости. «Северная верфь» в 2021 году владела 39% акций компании. В августе, передавало издание «Деловой квартал», совет директоров «Северной верфи» начал обсуждать отчуждение акций «ЭФеС СВ».

«Нива-СВ» включает в свою структуру гостиницы, медицинский консультативно-диагностический центр, водолечебницу, бассейн, спортивные залы, летом предприятие попало под ликвидацию, пишет RTVI. «Норд-Вест СВ» и «Инструмент-СВ» занимаются недвижимостью, последнюю ликвидируют с июня 2023 года.

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«Северная верфь» основана 14 ноября 1912 года, это одно из ведущих предприятий оборонной промышленности России. Оно входит в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), занимается в том числе строительством, ремонтом и модернизацией кораблей для Военно-морского флота и коммерческим судостроением. Завод находится под санкциями стран Запада и Японии. Согласно отчету компании, ее убыток по итогам 2022 года составил 5,8 млрд руб.

В марте этого года суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и обратил в доход государства акции АО «Коммерческий центр, транспорт и лес» (АО «КЦТЛ»), которое принадлежало петербургскому бизнес-омбудсмену Александру Абросимову. Прокуратура заявляла, что в феврале 1994 года Абросимов учредил КЦТЛ совместно с 19 сотрудниками транспортного цеха «Северной верфи», который он на тот момент возглавлял. В дальнейшем он в течение года одновременно являлся коммерческим директором верфи и генеральным директором КЦТЛ. Позже он, считает прокуратура, незаконно вывел на компанию активы «Северной верфи» при создании холдинговой группы.

В этом году Генпрокуратура инициировала десятки исков о передаче частных активов государству. Помощник президента Максим Орешкин отмечал, что это делается в случае обнаружения нарушений, после чего решение принимают суды, но государство в лице чиновников — «не очень хороший собственник». По словам Орешкина, управлением предприятий должны заниматься заинтересованные в прибыли люди «на местах», а не чиновники из Москвы.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Ольга Ваганова
Генпрокуратура арест активов «Северная верфь» приватизация национализация
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