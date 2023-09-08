Суд взыскал в пользьзу государства 94,2% акций «Метафракс Кемикалс»
Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России о признании незаконными итогов приватизации одного из крупнейших производителей формалина и метанола в России — компании «Метафракс Кемикалс» (входит в «Метафракс групп»). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента.
«Истребовать в пользу Российской Федерации государственное имущество в виде обыкновенных акций АО «Метафракс Кемикалс» (...) в количестве 281 миллиона 672 тысячи 929 акций из чужого незаконного владения АО «Метахолдинг», 802 тысячи 299 акций из чужого незаконного владения ООО «Метафракс Трейдинг», — цитирует решение суда агентство.
Агентство отмечает, что это 94,2% акций предприятия.
Суд также обязал АО «Регистратор Интрако» списать эти акции с лицевых счетов ответчиков и зачислить их на лицевой счет Росимущества.
Пресс-служба «Метафракс Кемикалс» сообщила, что предприятие «строго придерживается необходимости исполнения решения суда и готово к сотрудничеству с уполномоченными государственными органами и региональными властями». Предприятие продолжает текущую производственно-хозяйственную деятельность: не допускает остановок производства и обеспечивает своевременные отгрузки продукции, исполняет обязательства перед контрагентами, кредиторами и сотрудниками, цитирует заявление компании «РБК Пермь».
требованием изъять акции «Метахолдинга» и «Метафракс Трейдинг» в пользу государства в начале августа.
Ведомство пришло к выводу, что государство незаконно было выведено из числа владельцев «Метафракс Кемикалс» (ранее предприятие называлось Губахинским химическим заводом), ответчики получили контроль над ним «противоправно».
Завод производит опасную продукцию, в том числе метанол, поэтому его приватизация была запрещена. Кроме того, предприятие считалось еще и стратегическим, в связи с чем решение о приватизации могли принять только на федеральном уровне.
При этом план приватизации в 1992-м утвердил Пермский областной комитет по управлению имуществом «с превышением полномочий», утверждает Генпрокуратура.
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