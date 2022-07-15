Элитные коттеджи на территории управделами решили передать государству

Чиновники разрешили построить на предназначенной для оказания оздоровительной деятельности территории жилые дома в обмен на квартиры. Генпрокуратура хочет обратить в доход государства поселок «Сенатор Клуб», где возведено жилье

Генпрокуратура хочет обратить в доход государства поселок «Сенатор Клуб» на территории оздоровительного комплекса «Десна» в Новой Москве, построенный на территории управделами президента. С соответствующим иском в Таганский районный суд Москвы обратился заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев. Ответчиками выступают ООО «Сенатор Клуб» (бывшее ООО «Рескоровка»), экс-сотрудник администрации президента и УДП Владимир Слепнев, а также бывший гендиректору ФГУ «Санаторий и дом отдыха «Десна» управления делами президента РФ» (сейчас — ФГАУ «Оздоровительный комплекс «Десна») Александр Торохов. На это дело обратила внимание газета «Коммерсантъ».

По данным ведомства, в 2004 году «Рескоровка» решила поучаствовать в застройке территории санатория «Десна», расположенного на участке площадью 120 га, из-за «высокой коммерческой стоимости земли и ее востребованности» и предложил управделами и «Десне» заключить инвестиционный договор о реконструкции оздоровительного учреждения. По договору фактически оказанные услуги должны были оплачиваться путем передачи земельного участка под жилую застройку с последующим отчуждением федеральной земли в собственность компании. При этом возведение объектов несанаторного назначения на этом участке запрещено.

Представители «Рескоровки» установили контакты «с должностными лицами, от которых зависели заключение контракта и успешность его исполнения», в частности, с директором санатория Тороховым и тогдашним начальником отдела внебюджетных программ финансово-экономического управления УДП Слепневым.

По мнению Гепрокуратуры, Торохов и Слепнев использовали свои полномочия в целях обогащения «Рескоровки» и получения в обмен на это недвижимости.

Так, считают в ведомстве, Слепнев дал положительную оценку предложенному «Рескоровкой» инвестиционному проекту, а затем 12 марта 2004 года на заседании соответствующей комиссии УДП проголосовал за его утверждение.

Торохов, в свою очередь, 3 апреля 2004 года заключил с компанией договор, в рамках которого она получила часть земельного участка санатория площадью 14,5 га под строительство комплекса многоквартирных и отдельно стоящих жилых домов общей площадью 16,665 тыс. кв. м. Большая часть недвижимости и земли впоследствии должны была перейти в собственность «Рескоровки».

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Своими действиями Торохов и Слепнев «создали условия» для вывода из федеральной собственности в пользу «Рескоровки» земельного участка площадью 9,2 га кадастровой стоимостью 286 млн 851 тыс. 400 руб., а также для реализации незаконного коммерческого проекта стоимостью 1,3 млрд руб., полагает Генпрокуратура.

Торохову в качестве вознаграждения за его услуги перешли две квартиры площадью 258 кв. м и 190 кв. м общей стоимостью 13,7 млн руб., которые оформили на его зятя, а Слепневу — квартира площадью 164,5 кв. м стоимостью 7,4 млн руб. (ее записали на его супругу).

Сейчас правопреемник «Рескоровки», ООО «Сенатор Клуб», используя договоры соинвестирования, добивается через суд признания права на объекты жилищного строительства и пытается забрать у санатория часть земельного участка с 24 объектами недвижимости. Генпрокуратура просит суд отдать в пользу государству объекты, построенные «Рескоровкой» на территории «Десны», включая дома, КПП, трансформаторную станцию, водопровод, канализацию, детские и спортивные площадки.

В конце июня бывшего генерального директора холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко приговорили к 20 годам лишения свободы по делу о хищении 1,2 млрд руб. при строительстве объектов резиденции президента в Ново-Огарево. Другие фигуранты дела получили от трех до 15 лет тюремного заключения.